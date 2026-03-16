Mircea Ursu, supranumit „bodyguardul lui Dumnezeu”: „În urma unui conflict pe care l-am avut, un bărbat a decedat, numai Dumnezeu putea să mă scape”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Mircea Ursu, cunoscut drept „bodyguardul lui Dumnezeu”, a vorbit despre evenimentele marcante din viața sa, care l-au adus aproape de Dumnezeu și de credință. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Mircea Ursu, supranumit „bodyguardul lui Dumnezeu”, și-a deschis sufletul și a povestit cum a ajuns să primească această poreclă, dar și care a fost evenimentul care i-a marcat existența și l-a adus mai aproape de credință. Fostul bodyguard al milionarilor din București spune că această poreclă a venit în urma unei schimbări majore în viața sa, când, după un eveniment care l-a marcat, a început să citească Biblia și să-și transforme complet viața.

„Mi se spune «bodyguardul lui Dumnezeu» datorită faptului că sunt credincios, în primul rând. După ce am terminat cu viața sportivă, am persistat foarte mult asupra Bibliei, fiindcă sunt credincios. Ulterior, înainte să mă apuc să citesc Biblia, eram și eu ca toți oamenii, mă duceam la biserică, la biserica ortodoxă, căci sunt ortodox, unde te închini la icoane, respectând obiceiurile și tradițiile ortodoxe. Însă, am avut o problemă și mi s-a spus să citesc Biblia, să-L caut pe Dumnezeu.”

Fostul luptător a dezvăluit cum, în anul 2008, în urma unui conflict cu un alt bărbat și a unei lupte corp la corp, adversarul său a decedat din cauza unei hemoragii interne. Acest lucru, spune el, l-a marcat profund și i-a schimbat cursul vieții, îndreptându-l către religie.