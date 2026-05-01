De ce sunt mai buni cartofii prăjiți din farfuria altuia. Ce scoate la iveală studiul despre mâncarea „furată”

Sursa foto - Caracter ilustrativ

Un nou studiu sugerează că mâncarea „furată” din farfuria altei persoane nu este doar un obicei urât, ci unul care oferă o satisfacție autorului „furtului”.

Totul ține de risc și interdicție, scrie Euronews.

Cercetarea specialiștilor de la Russian Medical Academy și publicată în revista Food Quality and Preference, a analizat comportamentul a 120 de subiecți în situații diferite legate de consumul de cartofi prăjiți.

Între „pot să iau unul?” și farfuria goală

Scenariul nu este unul nou: cineva spune că nu vrea cartofi, apoi gustă „doar unul” și ajunge să îi ia pe toți.

Participanții au primit aceeași porție de cartofi în mai multe contexte: serviți direct, oferiți de altcineva sau „furați” de la ceilalți, inclusiv în situații cu risc penibil de a fi… prinși în „flagrant”.

Cartofii „furați” au fost cei mai gustoși pentru cei care au îndrăznit să golească farfuriile străine.

Preparatul banal a primit scoruri cu până la 40% mai mari pentru aromă, textură și gust, față de cei consumați din propria…farfurie.

Cu cât riscul de a fi prins a fost mai mare, cu atât plăcerea a crescut. Emoție și vină, senzație de satisfacție, toate sentimentele i-au învăluit pe autorii acestui „furt”.

„Fructul interzis”

Cercetătorii vorbesc despre „efectul fructului interzis” și mentalitatea de raritate.

Atunci când ceva pare interzis sau limitat, devine instant mai valoros și riscă să fie… subtilizat.

Mai mult, „hoții de cartofi” ignoră deseori frustrarea celor din jur, când le sunt golite farfuriile.

Ar putea deveni acest studiu o scuză pentru cei care „fură” cartofi prăjiți de la alții? Rămâne de văzut, până la următoarea farfurie goală…

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

INEDIT „Cred că va muri. Ce e așa rău?” Biologii marini critică misiunea de salvare a balenei „Timmy”, în timp ce milionarii o transportă în Marea Nordului
20:39
„Cred că va muri. Ce e așa rău?” Biologii marini critică misiunea de salvare a balenei „Timmy”, în timp ce milionarii o transportă în Marea Nordului
UTILE Ce pericole ascunde air fryer-ul din bucătărie. Cum îl poți întreține corespunzător
10:11, 29 Apr 2026
Ce pericole ascunde air fryer-ul din bucătărie. Cum îl poți întreține corespunzător
SHOWBIZ Godină s-a întors din jungla de la Survivor. Ce a făcut prima dată când a ajuns în România
09:31, 28 Apr 2026
Godină s-a întors din jungla de la Survivor. Ce a făcut prima dată când a ajuns în România
INEDIT Ormuz, centrul lumii de 2.300 de ani. Cum a creat vizionarul Alexandru Macedon cea mai disputată rută a momentului
05:00, 26 Apr 2026
Ormuz, centrul lumii de 2.300 de ani. Cum a creat vizionarul Alexandru Macedon cea mai disputată rută a momentului
INEDIT Primul pui de veveriță marsupială zburătoare, născut în captivitate, în România. Unde a avut loc premiera
11:06, 23 Apr 2026
Primul pui de veveriță marsupială zburătoare, născut în captivitate, în România. Unde a avut loc premiera
FOTO Top 10 | Cele mai bune locuri de pescuit aproape de București
16:23, 22 Apr 2026
Top 10 | Cele mai bune locuri de pescuit aproape de București
Mediafax
Europa merge ca un somnambul către o capcană chineză
Digi24
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion
Cancan.ro
Regele extravaganței mondene își vinde imperiul ca să se salveze: 'Costurile spitalizării au depășit 2 milioane de euro'
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Cât de posibilă e o candidatură a Maiei Sandu la președinția României? Expert în leadership european: „E o proiecție politică ce merită explorată”
Mediafax
Heroină pe post de turmeric și scorțișoară, adusă din Iran în Constanța pentru livrare în Amsterdam
Click
Secretele alimentației Reginei Elisabeta. Ce mânca la micul dejun pentru a se menține în formă
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Cancan.ro
Tânără de 27 de ani, împușcată MORTAL de propria soacră 😲 Motivul halucinant al crimei
Ce se întâmplă doctore
Cel mai bun probiotic natural. Recomandarea făcută de Mihaela Bilic: un adevărat „elixir” pentru organism
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce tip de dubă poți conduce în 2026 dacă ai permis Categoria B. Este legal să faci distribuție sau curierat?
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Ziua în care a apărut Marea Britanie. Cea mai frecventă greşeală pe care o fac românii faţă de Regatul Unit

Cele mai noi

Trimite acest link pe