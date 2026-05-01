De ce sunt mai buni cartofii prăjiți din farfuria altuia. Ce scoate la iveală studiul despre mâncarea „furată”.

De ce sunt mai buni cartofii prăjiți din farfuria altuia

Un nou studiu sugerează că mâncarea „furată” din farfuria altei persoane nu este doar un obicei urât, ci unul care oferă o satisfacție autorului „furtului”.

Totul ține de risc și interdicție, scrie Euronews.

Cercetarea specialiștilor de la Russian Medical Academy și publicată în revista Food Quality and Preference, a analizat comportamentul a 120 de subiecți în situații diferite legate de consumul de cartofi prăjiți.

Între „pot să iau unul?” și farfuria goală

Scenariul nu este unul nou: cineva spune că nu vrea cartofi, apoi gustă „doar unul” și ajunge să îi ia pe toți.

Participanții au primit aceeași porție de cartofi în mai multe contexte: serviți direct, oferiți de altcineva sau „furați” de la ceilalți, inclusiv în situații cu risc penibil de a fi… prinși în „flagrant”.

Cartofii „furați” au fost cei mai gustoși pentru cei care au îndrăznit să golească farfuriile străine.

Preparatul banal a primit scoruri cu până la 40% mai mari pentru aromă, textură și gust, față de cei consumați din propria…farfurie.

Cu cât riscul de a fi prins a fost mai mare, cu atât plăcerea a crescut. Emoție și vină, senzație de satisfacție, toate sentimentele i-au învăluit pe autorii acestui „furt”.

„Fructul interzis”

Cercetătorii vorbesc despre „efectul fructului interzis” și mentalitatea de raritate.

Atunci când ceva pare interzis sau limitat, devine instant mai valoros și riscă să fie… subtilizat.

Mai mult, „hoții de cartofi” ignoră deseori frustrarea celor din jur, când le sunt golite farfuriile.

Ar putea deveni acest studiu o scuză pentru cei care „fură” cartofi prăjiți de la alții? Rămâne de văzut, până la următoarea farfurie goală…

