Unde își petrec românii minivacanța de 1 Mai. Topul destinațiilor preferate în 2026

Oana Zvobodă
Litoralul românesc rămâne în topul preferințelor românilor pentru minivacanța de 1 Mai. Datele arată că, an de an, zeci de mii de oameni ajung în stațiunile din județul Constanța. Pe lângă destinațiile din țară, tot mai mulți români își îndreaptă atenția și spre țările din proximitate, datorită pachetelor atractive all inclusive.

Traian Bădulescu, consultant în turism, a făcut pentru Gândul un top al celor mai căutate destinații pentru minivacanța de 1 Mai de anul acesta.

„În minivacanța de 1 Mai preferă România, respectiv litoralul românesc. Vama Veche are un grad de ocupare spre 100% chiar dacă suntem într-o perioadă de criză, tensiune financiară.

Din păcate, a scăzut și valoarea voucherelor de vacanță la jumătate. Chiar și așa, litoralul e căutat în continuare. Totodată, românii merg și în Bulgaria, pe litoralul bulgăresc, pentru că ei vin cu oferte foarte bune și prețuri bune în extrasezon, cel puțin, la all-inclusiv patru stele, cum vor românii.

Sunt căutate și stațiunile montane, balneare, turismul rural plus city break-uri în marile orașe ale Europei. Cam acestea sunt destinațiile de 1 Mai, pentru că de 1 Mai vorbim totuși de o mini-vacanță, nu de un concediu de o săptămână”, a explicat Traian Bădulescu.

Românii aleg și turismul rural

La mare căutare este și turismul rural. Mulți preferă un weekend prelungit în care tradițiile să primeze.

„România are un potențial mare pe turism rural și e în top 10. A fost și în top cinci turism rural și asta pentru că ne păstrăm tradițiile. Nu vorbim de turism de masă.

Cu turismul rural nu putem să aducem milioane de turiști pentru că o pensiune are maximum 15 camere. Chiar și așa, noi păstrăm tradițiile și turiștii vor la Bran, Moieciu, Fundata în centrul României, Maramureș, Bucovina, Mărginimea Sibiului, Neamț, Buzău, Delta Dunării, Orșova, Eșelnița, chiar și Banat.

România are vreo 10.000 de pensiuni rurale doar că o pensiune are maximum 15 camere. E un segment unde stăm foarte bine la capitolul turiști, inclusiv străini”, a spus acesta.

Cei mai mulți români aleg litoralul românesc pentru minivacanța de 1 mai, iar Vama Veche este stațiunea ocupată în proporție de 99% în aceste zile.

„În topul preferințelor românilor de 1 mai este litoralul românesc. Dacă de Paște, oamenii preferă liniștea, de 1 mai majoritatea românilor vor distracție. Elevii, studenții, dar și cei tineri de 30-40 de ani merg în Vama Veche. În același timp sunt mulți români care merg și în Mamaia pentru cluburile de noapte, dar și în Costinești o dată cu organizarea festivalurilor.

Locul al doilea îl ocupă Bulgaria pentru că este aproape de România, iar locul al treilea în topul preferințelor îl ocupă Grecia”, a precizat Traian Bădulescu.

Prețurile au crescut și cu 20%

Traian Bădulescu spune că prețurile pentru cazări au crescut, în special, la unitățile care au 4 și 5 stele.

„Prețurile nu au crescut foarte mult în comparație cu anul trecut. Unele unități de cazare au aceleași prețuri, însă sunt și cazuri în care prețurile au crescut și cu 20% în special la hotelurile de cinci stele.

De 1 Mai, eu cred ca vom avea un număr de turiști similar cu cel de anul trecut. Prețurile pornesc de la 300 de lei pe noapte la un hotel de două, trei stele sau pensiuni, fără servicii de masă, și pot ajunge la 2.000 – 3.000 de lei pe noapte dacă este un hotel de cinci stele în Mamaia sau în Poiana Brașov”, a conchis consultantul în turism.

