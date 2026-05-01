Valentin Stan: Atacatorul lui Trump nu s-a predat, ci a fost imobilizat de Secret Service

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a discutat despre modul în care a fost prezentat incidentul legat de atacul asupra lui Donald Trump. Invitatul a spus că există neconcordanțe între informațiile apărute în spațiul public și desfășurarea reală a evenimentelor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Profesorul a explicat că relatarea inițială a incidentului ne face să ne punem semne de întrebare, în special în ceea ce privește accesul suspectului și modul în care a fost neutralizat.
Stan a spus că, potrivit datelor analizate, persoana respectivă nu a ajuns în zona în care se aflau oficialii. El consideră că anumite informații vehiculate sunt eronate.
Deci, nu s-a tras asupra lui, s-a predat singur. Și s-a predat singur, n-a făcut nimic. Dacă s-a întâmplat așa, ce deduci tu de aici? Hai să trecem pe transcript și după aceea să vedem planul hotelului. Am luat ce au spus ăștia doi oameni. Ce au spus ei, am pus împreună. Da? Pentru că ce spun ei, nu contează cum îl cheamă pe unul sau altul. Fii atent. Întrebarea de bază este cum a reușit acesta să intre într-o zonă în care erau președintele și vicepreședintele. Super controlată, presupui că așa e protocolul.
Valentin Stan a susținut că intervenția forțelor de securitate a fost imediată. Atacatorul a fost oprit înainte de a ajunge în zona vizată.
N-a intrat în acea sală. Nici n-a ajuns la ea. Ce este asta, Marius? A intrat într-o sală în care erau președintele și vicepreședintele. Ce-i asta? Minciună, lipsă de profesionalism, presă falimentară. Înarmat cu o pușcă, așa cum era pușca respectivă, pistol și cuțit. Cum vă explicați? Omul zice, pe care l-a întrebat, lipsesc câteva elemente importante, cum ar fi cele de gestionare a lifturilor, cele de gestionare a scărilor. Pe scară se ajungea în sala de bal. Scară, unde băiatul a fost imobilizat. El n-a apucat să ajungă în sală. Secret Service-ul era peste tot. Inclusiv la mese, erau băieți în disguise. El a apucat să urce câteva trepte, după care a fost imobilizat de Secret Service. L-au făcut fedeleș. Deci, interesantă este și ideea aceasta, atenție, de a nu mai continua acțiunea fără să fie cumva imobilizat în mod direct. Deci, a renunțat. Secret Service-ul nu i-a făcut nimic. Ce rezultă de aici? Deci, fără să fie cumva imobilizat în mod direct, ceea ce a fost, și fără să se tragă asupra lui, orice prost vede că ăia au tras după el. S-a tras după el.