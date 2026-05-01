Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „AUR împreună cu PNL și USR au destule voturi pentru a declanșa alegeri anticipate”

Dan Dungaciu: „AUR împreună cu PNL și USR au destule voturi pentru a declanșa alegeri anticipate”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre faptul că AUR, împreună cu PNL și USR, au destule voturi pentru a declanșa alegeri anticipate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„AUR, PNL, USR au destule voturi ca să declanșeze anticipatele. Teoretic. Sigur că ce spune lumea… Lumea spune că nu se pot face anticipate, pentru că Parlament. Parlamentarii își pierd locurile. Da, și se cabrează și nu votează și da, dar nu toți. Ați spus de PSD, spun de PSD care nu vrea alegeri anticipate. Dar presupunând că, în umilința lui PNL-ul. Pentru că astea au fost umilite. PNL-ul și USR-ul că li s-a decapitat premierul mult iubit. AUR, PNL, USR. Avem suficient de multe voturi ca să declanșăm anticipate. Dacă după vor fi anticipate, vor fi maxim două partide care vor guverna România, maxim două. Partidul care pierde acum în Parlament, locuri de parlamentar, câștigă poziții la Guvern. M-ați înțeles? Pentru că acum se împarte la patru guvernarea. Deci ei își împart guvernarea… Indiferent care, unul dintre ele. Nouă ne trebuie unul. AUR și PNL fac 50%.”, a declarat analistul.

