Oana Tașcău, despre examenul pentru Pelendava și presiunile din sistem. „Am fost extrem de inhibată”

Alexandra Anton Marinescu
Oana Tașcău, despre examenul pentru Pelendava și presiunile din sistem. „Am fost extrem de inhibată”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Oana Tașcău a vorbit despre perioada în care a ajuns director la Penitenciarul Pelendava. Invitata a explicat contextul în care a susținut examenul și presiunile resimțite înainte de această etapă. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Oana Tașcău spune că ascensiunea sa profesională nu a fost lipsită de obstacole, iar în sistemul penitenciar zvonurile pot influența percepțiile despre un candidat. Aceasta susține că a fost evaluată corect, în ciuda temerilor inițiale.

„Avusesem o relație cu o persoană din cadrul ANP cu mult timp în urmă”

Oana Tașcău a relatat că existau zvonuri în sistem legate de presupuse susțineri sau influențe. Ea a precizat că, deși în trecut a avut o relație personală cu o persoană din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, aceasta nu era relevantă în momentul susținerii examenului.

„Îmi plăcea să fiu aranjată, să fiu curată, să am o coafură, să am un ruj pe buze, un luciu. Nu eram îmbrăcată extravagant niciodată, dar nu eram foarte urâtă. După ce am picat acel examen pe șef serviciu educație, am dat examen pe director la Pelendava. Examenul s-a dat în cadrul Ministerului Justiției. Domnul Dobrică era secretar de stat la momentul respectiv. Avusesem o discuție contradictorie cu dânsul înainte, pentru că se auzise de la sindicat că nu știu ce discuții au fost și voia să dau o declarație să poată să pedepsească niște colegi. Am refuzat să-i dau declarația. Până am ajuns la declarația asta, am discutat cu dânsul despre penitenciare, despre facultate, despre lucrarea de licență etc. Înainte de examen, auzind că dânsul este cel care va fi și președintele comisiei, am fost extrem de inhibată și în dilemă dacă să mai merg să susțin examenul sau nu. Spre surprinderea mea, omul a fost foarte corect și foarte vertical.”, afirmă aceasta.

Referitor la zvonurile legate de susținerea sa, Oana Tașcău a negat orice influență în procesul de selecție.

„Nu, nu aveam legătură cu asta. Avusesem o relație cu o persoană din cadrul ANP cu mult timp în urmă. Nu era ceva de actualitate.”, conchide aceasta.

