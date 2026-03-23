Oana Tașcău, fost director de penitenciar și vedetă OnlyFans: „Mi-am asumat lucruri de care altora le e teamă”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Oana Tașcău, fost director de penitenciar și, în prezent, activă pe platforma OnlyFans, a vorbit despre parcursul său profesional și alegerile care i-au definit traseul. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Invitata spune că deciziile sale au fost influențate de empatie și de dorința de a înțelege problemele sociale din spatele comportamentelor deviante. Drumul său a început în zona asistenței sociale și a continuat în sistemul penitenciar.

„Mi-am asumat lucruri de care altora le e teamă”

Oana Tașcău a explicat că motivația sa a fost legată de dorința de a înțelege cauzele din spatele comportamentului deviant, în special în cazul minorilor. Ea consideră că mulți dintre acești copii sunt rezultatul unor disfuncționalități din familie și din societate. Această perspectivă a determinat-o să își continue activitatea în zona reintegrării sociale.

„Da, să fac o introspecție, acum, în momentul ăsta, e destul de dificil. Cred că sunt un om normal, dezvoltat din punct de vedere emoțional și cognitiv. Într-adevăr, traiectoria vieții mele a fost, poate, ambiguă. Probabil că din cauza faptului că nu îmi e teamă, mi-am asumat niște lucruri pe care majoritatea oamenilor nu și le asumă. Am optat pentru asistență socială în cadrul Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie. Nu eram atrasă de criminalitate, cât de copiii abuzați, instituționalizați, copiii cu probleme de comportament, pentru că mama mea a lucrat ca și învățătoare într-o casă de copii, centru de plasament. Am mers în vacanțe cu ei și suferința lor, nu știu, cred că sunt suficient de empatică încât am văzut că acolo ceva nu e în regulă. Și atunci, acesta a fost motivul pentru care am optat. M-am gândit: copiii ăștia, nefiind maturi emoțional, pot să fie ei responsabili pentru faptele lor? Sau este vorba de societate, de problemele noastre în ceea ce privește sistemul de asistență socială, de sprijin, de familie?”, afirmă aceasta.

Invitata a detaliat și modul în care a ajuns în sistemul penitenciar. Decizia a venit în timpul facultății, când a ales să facă practică într-un penitenciar pentru a-și documenta lucrarea de licență.