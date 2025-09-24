Prima pagină » Emisiuni » „Podcast cu Prioritate” #82 by ProMotor. Tiberiu Troia povestește despre motociclete, trafic și cultura moto în România

„Podcast cu Prioritate” #82 by ProMotor. Tiberiu Troia povestește despre motociclete, trafic și cultura moto în România

24 sept. 2025, 17:05, Emisiuni
„Podcast cu Prioritate” #82 by ProMotor. Tiberiu Troia povestește despre motociclete, trafic și cultura moto în România

ProMotor anunță lansarea episodului #82 din seria „Podcast cu Prioritate”, disponibil luni, 29 septembrie, pe canalul YouTube ProMotor România, începând cu ora 12:00.

Realizat cu sprijinul partenerilor Sanador și Bilbor, podcastul continuă să ofere conținut relevant pentru comunitatea auto și moto din România, aducând invitați de prestigiu și subiecte de actualitate.

Invitat în studio va fi Tiberiu Troia, jurnalist moto, pasionat de motociclete și voce activă în comunitatea moto din România. Cu un parcurs de peste 50 de ani dedicat lumii pe două roți, Troia este cunoscut pentru proiectul său „Povești cu Motoare” și pentru implicarea continuă în promovarea culturii moto în țară.

În acest episod, Tiberiu Troia vorbește despre motocicletele care l-au marcat de-a lungul timpului, provocările traficului din București văzut din șaua unui motor/scuter, lucrurile care îl scot din sărite în trafic, dar și despre istoria și evoluția culturii moto în România, cu repere și povești adunate din peste cinci decenii de experiență.

Episodul #82 promite o discuție autentică și relaxată, cu pasaje memorabile și opinii sincere. Fie că ești motociclist de oraș, turist pe două roți sau pasionat de istoria moto, vei regăsi în acest dialog elemente utile și inspirație.

Lansarea este parte din misiunea ProMotor: să creeze un spațiu pentru vocile autentice din lumea auto și moto, să deschidă conversații care aduc valoare și perspectivă reală.

De-a lungul timpului, la microfonul Podcast cu Prioritate au mai fost prezenți invitați precum Ștefan Leonte, George Grigorescu sau Dani Oțil, fiecare aducând perspective diferite din lumea auto și moto.

Pentru informații suplimentare și acces la materiale vizuale, vă rugăm să urmăriți canalul de YouTube ProMotor România și conturile oficiale de social media.

Mediafax
Ilie Bolojan, despre discuțiile cu Comisia Europeană: Am convenit ca România să închidă anul acesta cu un deficit de 8,4% din PIB / Guvernul prezintă vineri rectificarea de buget
Digi24
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Cancan.ro
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră autoritățile legea
Mediafax
Bolojan, despre plafonarea prețurilor la alimentele de bază: Am fost deschis la argumente
Click
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Nu mai poate face copii niciodată! Concurenta de la Insula Iubirii 2025 care a primit vestea groaznică
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
observatornews.ro
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori
StirileKanalD
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
KanalD
Yana, o tânără de doar 23 de ani, a fost ucisă cu brutalitate de fostul iubit. Bărbatul a bătut-o și i-a pus trupul într-o valiză: ,,A agonizat 15 minute fără oxigen”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești prins cu 100 km/h în localitate. Se suspendă permisul sau scapi doar cu amendă?
Descopera.ro
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Capital.ro
Gheorghe Dincă ar putea fi eliberat. Judecătorii din Craiova dau verdictul final. Cum ar putea să scape de cei 30 de ani de închisoare
Evz.ro
Irinel Columbeanu se miliogește de Anna Lesko, ea îl ignoră
A1
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Gheorghiță Sava, zis "Gicuță din Apărători", primește o LOVITURĂ DEVASTATOARE după condamnarea la închisoare. Ce a făcut familia artistului? Îl trădează în cel mai dur mod posibil
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
ADN-ul de la denisovani ar putea oferi rezistență la malarie
EXTERNE Nigel Farage, ținta criticilor după ce i-a acuzat pe românii din Marea Britanie că ar mânca LEBEDELE din parcuri
18:16
Nigel Farage, ținta criticilor după ce i-a acuzat pe românii din Marea Britanie că ar mânca LEBEDELE din parcuri
POLITICĂ Premierul Ilie Bolojan CRITICĂ public protestul angajaților din Guvern, după ce i-a vânat: „Nu este corect nicăieri, în niciun domeniu, chiar nici la Cancelarie”
18:08
Premierul Ilie Bolojan CRITICĂ public protestul angajaților din Guvern, după ce i-a vânat: „Nu este corect nicăieri, în niciun domeniu, chiar nici la Cancelarie”
VIDEO Comisia Europeană refuză să comenteze planurile de renunțare la importurile de ENERGIE din Rusia /„Vom face un anunț la momentul potrivit”
18:07
Comisia Europeană refuză să comenteze planurile de renunțare la importurile de ENERGIE din Rusia /„Vom face un anunț la momentul potrivit”
EXCLUSIV Un europarlamentar român avertizează că România riscă suspendarea tuturor fondurilor europene. Ilie Bolojan nu a colectat DEFICITUL
18:00
Un europarlamentar român avertizează că România riscă suspendarea tuturor fondurilor europene. Ilie Bolojan nu a colectat DEFICITUL
VIDEO EXCLUSIV Mărturii TERIFIANTE după incendiul devastator din Capitală/”Toată lumea spune că a fost mână criminală”
17:38
Mărturii TERIFIANTE după incendiul devastator din Capitală/”Toată lumea spune că a fost mână criminală”
EXTERNE Mesajul lui Volodimir Zelenski către liderii mondiali adunați la ONU: „Încheierea războiului e mai ieftină decât sprijinul pentru Ucraina””
17:37
Mesajul lui Volodimir Zelenski către liderii mondiali adunați la ONU: „Încheierea războiului e mai ieftină decât sprijinul pentru Ucraina””