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George Simion susține că dosarul lui Călin Georgescu a fost instrumentat pentru că acesta câștigase alegerile din 2024

Serdaru Mihaela
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Liderul AUR a susținut că anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și arestarea lui Călin Georgescu fac parte dintr-un demers politic împotriva acestuia. Simion a făcut declarațiile în emisiunea lui Marius Tucă Show, unde a criticat și acțiunile instituțiilor statului. Urmăriți emisiunea pe YouTube.

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George Simion: „Refuz compromisurile politice”

Liderul AUR, George Simion, a vorbit despre refuzul său de a accepta compromisuri politice. Acesta susține că îl apără pe Călin Georgescu, pe care îl consideră închis pe nedrept după câștigarea alegerilor prezidențiale din 2024.

„Sigur că este și dreptul meu să conduc un partid politic în Parlament și să refuz fel de fel de aranjamente și să ridic glasul de la tribuna Parlamentului când un om care a câștigat pe bune alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 este închis, în opinia mea, pe nedrept pentru simpla vină de a fi câștigat aceste alegeri”, spune liderul AUR.

Simion acuză autoritățile încearcă descurajeze protestele. Liderul AUR anunță o participare numeroasă la manifestația de sâmbătă.

„Sistemului îi este teamă de vocea românilor, de alegeri și de cei care comentează pe Facebook sau TikTok. Nu mă intimidează, iar sâmbătă, de la ora 14:00, alături de cei care au încredere în mine, vom ieși în stradă. Este dreptul nostru, al cetățenilor, să protestăm, spune George Simion”

Liderul AUR spune că a preferat dialogul cu instituțiile statului

George Simion a respins acuzațiile ar fi un lider conflictual, susținând a încercat rezolve problemele prin dialog. Acesta afirmă a acceptat compromisuri, dar limitele negocierii au fost depășite.

„Eu, în calitatea mea de președinte al AUR, în toate relaționările cu instituțiile statului, am fost un om al dialogului. În ciuda imaginii și a falsei idei că sunt un om violent, că provoc, am încercat mereu să găsesc calea de mijloc. Și am făcut concesii, am făcut compromisuri care nu ne compromit, așa cum zicea seniorul Coposu. Am considerat că trebuie întotdeauna să stăm la masa dialogului. Dar ce se întâmplă este mult prea mult”, spune George Simion

În final, liderul AUR a transmis disponibilitatea sa pentru dialog nu trebuie interpretată drept slăbiciune și a avertizat nu va accepta orice compromis.

Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.

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