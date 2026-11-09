George Simion susține că dosarul lui Călin Georgescu a fost instrumentat pentru că acesta câștigase alegerile din 2024

„Eu, în calitatea mea de președinte al AUR, în toate relaționările cu instituțiile statului, am fost un om al dialogului. În ciuda imaginii și a falsei idei că sunt un om violent, că provoc, am încercat mereu să găsesc calea de mijloc. Și am făcut concesii, am făcut compromisuri care nu ne compromit, așa cum zicea seniorul Coposu. Am considerat că trebuie întotdeauna să stăm la masa dialogului. Dar ce se întâmplă este mult prea mult”, spune George Simion