„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 9 noiembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Petrișor Peiu, dezvăluiri despre ce se întâmplă în culisele partidelor. Mutare neașteptată în AUR?

Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Petrișor Peiu, președintele CNC al AUR, detalii explozive despre pensii. Cum au fost prinși cu minciuna! Plus, ce se întâmplă în culisele scenei politice? Călin Georgescu, președinte la AUR sau plan de distrugere din interior Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Călin Georgescu, din nou în fața instanței. Cristela, detalii explozive despre dosar.

După Elbridge Colby, la București a venit Ursula von der Leyen. Suntem importanți sau vin să ne dea „to do list”?

Război pe viață și pe moarte la liberali! Stenograme explozive care arată tensiunile din partid.

Culmea ipocriziei! UE critică acordul dintre Trump și Putin, dar importă în continuare gaz de la ruși. Detalii explozive: câți bani i-au băgat europenii lui Putin în buzunar!