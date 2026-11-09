Prima pagină » Știri politice » A 42-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii scandează „Dosar fabricat, Călin nevinovat!”

A 42-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii scandează „Dosar fabricat, Călin nevinovat!”

Oana Zvobodă
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Pentru a 42-a noapte la rând, oamenii s-au strâns în fața Arestului Central din Capitală pentru a-l susține pe Călin Georgescu. Și de această dată, susținătorii s-au adunat în fața instituției pentru a-și arăta sprijinul față de fostul prezidențiabil.

Vezi galeria foto
4 poze

În această seară, aproximativ 20 de persoane au venit în fața Arestului Central cu steaguri ale României și pancarte pe care au scris mesaje precum: „România este a noastră, a poporului!” și „Călin Georgescu, persecutat politic!”.

Sondaj Gândul

Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu?

Loading ...

De asemenea, mulțimea a scandat minute în șir: „Dosar fabricat, Călin nevinovat!” și „Călin Georgescu, nevinovat!”.

Călin Georgescu, plasat în arest la domiciliu de Tribunalul București

Tribunalul București a stabilit, luni, 11 noiembrie, plasarea în arest la domiciliu a fostului candidat la alegerile prezidențiale din anul 2024, Călin Georgescu, după ce a admis o cerere a acestuia de înlocuire a măsurii arestării preventive cu una mai blândă. Decizia de luni nu este definitivă iar ea devine executorie numai după judecarea contestației procurorilor DIICOT.

Reamintim că judecătoarea Diana Nicoleta Costea de la Tribunalul București a reluat, luni, analizarea cererii lui Călin Georgescu de înlocuire a măsurii arestării preventive în cazul său în dosarul de înșelăciune și grup infracțional organizat de la DIICOT, după ce joi a amânat dezbaterile pe fondul lipsei motivării Curții de Apel București prin care această instanță a prelungit, definitiv, cu încă 30 de zile măsura fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIENicușor Dan, mesaj după întrevederea cu Ursula von der Leyen. Ce a transmis șeful statului după ce Președinta Comisiei Europene a anunțat alocarea a 50 de milioane de euro pentru accelerarea Hub-ului de securitate de la Marea Neagră
19:09
Nicușor Dan, mesaj după întrevederea cu Ursula von der Leyen. Ce a transmis șeful statului după ce Președinta Comisiei Europene a anunțat alocarea a 50 de milioane de euro pentru accelerarea Hub-ului de securitate de la Marea Neagră
FLASH NEWSAUR o propune pe Sorina Matei ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune
18:37
AUR o propune pe Sorina Matei ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune
ULTIMA ORĂGeorge Simion spune că îi va invita pe reprezentanții AfD la protestul AUR din weekend. Ce rol ar urma să aibă membrii partidului german
18:22
George Simion spune că îi va invita pe reprezentanții AfD la protestul AUR din weekend. Ce rol ar urma să aibă membrii partidului german
FLASH NEWSMiruță îl contrazice pe ministrul Transporturilor în privința deschiderii Tunelului Momaia
18:01
Miruță îl contrazice pe ministrul Transporturilor în privința deschiderii Tunelului Momaia
ULTIMA ORĂGeorge Simion susține că Ursula von der Leyen conduce România. Președintele AUR a invocat un plan de destructurare a partidului
17:55
George Simion susține că Ursula von der Leyen conduce România. Președintele AUR a invocat un plan de destructurare a partidului
FLASH NEWSCe răspuns a dat Ursula von der Leyen când a fost întrebată cum ar trebui România să își pregătească mai bine populația pentru eventuale situații de criză
17:46
Ce răspuns a dat Ursula von der Leyen când a fost întrebată cum ar trebui România să își pregătească mai bine populația pentru eventuale situații de criză
Mediafax
Mutare surpriză în AUR! Muhammad Murad vrea să îi propună lui Călin Georgescu șefia partidului
Digi24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Cancan.ro
Jaful din vila jurnalistei de la Observator, în care Claudiu Pătrașcu apare suspect, capătă proporții internaționale! Ex-selecționerul Portugaliei, victima unei spargeri trase la indigo
Prosport.ro
Alexandru Țiriac a pus ochii pe minunea chinezească de 3.000.000 de euro, care a depășit 500 km/h
Adevarul
Razie în centrul Moscovei. Sute de tineri au fost luați din parc, duși la secție și presați să semneze contracte cu Armata
Mediafax
Ursula, anunț important pentru România! Milioane de euro pentru securitatea la Marea Neagră
Click
David Pușcaș nu mai are bani pentru tratament. Afecțiunea cu care a fost diagnosticat: „Nu am pe nimeni care să mă ajute”
Digi24
Scandal uriaș de spionaj în SUA. Cine este Alice Huang, femeia care a avut o relație secretă cu șeful Nvidia și a trimis date în China
Cancan.ro
Pozele Claudiei Ion, pe site-urile pentru adulți!!! Avem dovada
Ce se întâmplă doctore
La 81 de ani, arată senzațional! Actrița din „Blade Runner” a stârnit un val de reacții cu o fotografie în costum de baie: „Ireală!”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
NASA vrea să prelungească misiunea Telescopului Hubble dincolo de 2032. Cum ar putea fi salvat observatorul spațial?
Mediafax Italia
Cresc salariile din 2027?! Ce bonusuri sunt pregătite pentru angajați
Mediafax Spania
Trucul cu capace de bere care a devenit viral după ce a apărut într-un serial
CONTROVERSĂDupă ce inițial a acceptat înfrângerea, Donald Trump pune acum la îndoială legitimitatea alegerilor din SUA: „Chiar crede cineva că aceste «alegeri» au fost oneste?”
20:12
După ce inițial a acceptat înfrângerea, Donald Trump pune acum la îndoială legitimitatea alegerilor din SUA: „Chiar crede cineva că aceste «alegeri» au fost oneste?”
MARIUS TUCĂ SHOWGeorge Simion susține că AUR ar fi fost primul partid la alegeri dacă nu existau „diversiunile de tip POT”
20:00
George Simion susține că AUR ar fi fost primul partid la alegeri dacă nu existau „diversiunile de tip POT”
HOROSCOPSchimbare majoră pentru o zodie în săptămâna 9-15 noiembrie 2026. Cristina Demetrescu: Este momentul să clarifice lucrurile
19:49
Schimbare majoră pentru o zodie în săptămâna 9-15 noiembrie 2026. Cristina Demetrescu: Este momentul să clarifice lucrurile
VIDEONinge la Rânca. Drumarii intervin cu utilaje și material antiderapant. Șoferii, sfătuiți să nu se deplaseze cu mașini neechipate pentru iarnă
19:47
Ninge la Rânca. Drumarii intervin cu utilaje și material antiderapant. Șoferii, sfătuiți să nu se deplaseze cu mașini neechipate pentru iarnă
MARIUS TUCĂ SHOWGeorge Simion anunță că își asumă protestul AUR din 14 noiembrie, chiar și fără autorizație: „Mă voi duce în fața primăriei, în fața domnului Ciucu”
19:33
George Simion anunță că își asumă protestul AUR din 14 noiembrie, chiar și fără autorizație: „Mă voi duce în fața primăriei, în fața domnului Ciucu”
ULTIMA ORĂReactorul 1 de la Cernavodă s-a stricat la doar trei zile după ce a fost repornit. Centrala nu mai produce curent
19:30
Reactorul 1 de la Cernavodă s-a stricat la doar trei zile după ce a fost repornit. Centrala nu mai produce curent

Cele mai noi

Trimite acest link pe