A 42-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii scandează „Dosar fabricat, Călin nevinovat!”

Pentru a 42-a noapte la rând, oamenii s-au strâns în fața Arestului Central din Capitală pentru a-l susține pe Călin Georgescu. Și de această dată, susținătorii s-au adunat în fața instituției pentru a-și arăta sprijinul față de fostul prezidențiabil.

În această seară, aproximativ 20 de persoane au venit în fața Arestului Central cu steaguri ale României și pancarte pe care au scris mesaje precum: „România este a noastră, a poporului!” și „Călin Georgescu, persecutat politic!”.

Sondaj Gândul Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu? Nu

Da Vezi rezultate

Loading ...

De asemenea, mulțimea a scandat minute în șir: „Dosar fabricat, Călin nevinovat!” și „Călin Georgescu, nevinovat!”.

Călin Georgescu, plasat în arest la domiciliu de Tribunalul București

Tribunalul București a stabilit, luni, 11 noiembrie, plasarea în arest la domiciliu a fostului candidat la alegerile prezidențiale din anul 2024, Călin Georgescu, după ce a admis o cerere a acestuia de înlocuire a măsurii arestării preventive cu una mai blândă. Decizia de luni nu este definitivă iar ea devine executorie numai după judecarea contestației procurorilor DIICOT.

Reamintim că judecătoarea Diana Nicoleta Costea de la Tribunalul București a reluat, luni, analizarea cererii lui Călin Georgescu de înlocuire a măsurii arestării preventive în cazul său în dosarul de înșelăciune și grup infracțional organizat de la DIICOT, după ce joi a amânat dezbaterile pe fondul lipsei motivării Curții de Apel București prin care această instanță a prelungit, definitiv, cu încă 30 de zile măsura fostului candidat la alegerile prezidențiale.