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Bătăile dintre copii pot avea urmări grave. Comisar-șef: „Am avut situații în care a venit ambulanța”

Alexandra Anton Marinescu
Bătăile dintre copii pot avea urmări grave. Comisarul-șef Gabriel Nae: „Am avut situații în care a venit ambulanța”
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O ceartă între copii poate se poate termina într-un mod nefericit. Există cazuri în care elevii ajung la spital după o altercație în clasă. Gabriel Nae, șeful Serviciului Siguranță Școlară din București, a explicat, în emisiunea „Martorii”, cât de periculoase pot deveni conflictele dintre minori. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Potrivit invitatului, unele incidente petrecute în școli au necesitat intervenția ambulanței. Minorii au ajuns la spital.

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Gabriel Nae: „Am avut situații în care a venit ambulanța”

Moderatorul emisiunii a deschis subiectul bătăilor în rândul copiilor de grădiniță sau din clasele primare. Comisarul-șef spune că și acestea se pot transforma în incidente grave. Gabriel Nae a explicat că o piedică poate avea consecințe serioase.

„Bătăi grave însemnând o îmbrânceală, o lovitură, o piedică. Depinde unde cade. Am avut situații în care a căzut și s-a lovit de colțul băncii, s-a lovit de un perete și automat a avut o plagă. A venit ambulanța. Deci sunt și situații care pot degenera, chiar dacă respectivii minori nu au avut în intenție o astfel de vătămare, de ele se pot întâmpla. Ar trebui să conștientizăm aceste manifestări violente, că pot avea și urmări tragice.”

Totodată, invitatul a ținut să precizeze că până acum nu au existat cazuri care să implice infirmități permanente sau decese.

Gabriel Nae spune că nu au existat situații în care școlile au fost sancționate în urma incidentelor violente. Reclamații au existat.

„S-au făcut reclamații, că bineînțeles școala e parte în violența școlară. Adică violența școlară nu înseamnă numai între elevi. Înseamnă și între elevi și cadru didactic, și între cadre didactice, și între părinte, cadru didactic, părinte, elev. Tot ce se întâmplă în școală intră la violența școlară.”

În ceea ce privește agresiunile îndreptate împotriva profesorilor, comisarul spune că sunt cazuri izolate și că nu se petrec cu regularitate.

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