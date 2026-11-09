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După ce inițial a acceptat înfrângerea, Donald Trump pune acum la îndoială legitimitatea alegerilor din SUA: „Chiar crede cineva că aceste «alegeri» au fost oneste?”

După ce inițial a acceptat înfrângerea, Donald Trump pune acum la îndoială legitimitatea alegerilor din SUA: „Chiar crede cineva că aceste «alegeri» au fost oneste?”
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La doar câteva zile distanță după ce a declarat că va accepta rezultatul alegerilor pentru Congres din Statele Unite, Donald Trump pune la îndoială legitimitatea alegerilor în care republicanii au suferit o înfrângere usturătoare.

„Chiar crede cineva cu adevărat că aceste «alegeri» au fost cinstite? Cum ar putea sondajele să fie atât de greșite??? Unele «înregistrări» de voturi anticipate au fost atât de mari încât a fost imposibil de câștigat, indiferent câți oameni s-ar fi dus la vot. Totul se rezumă la mașinăriile de vot, care sunt mult mai importante decât alegătorul!”, a scris Trump pe Truth Social.

Această declarație contrazice chiar ceea ce a declarat pentru New York Times în noaptea alegerilor, când Trump a precizat că este „absolut dispus” să accepte rezultatele și să colaboreze cu democrații.

În prezent, Trump contestă integritatea procesului electoral și pune sub semnul întrebării legitimitatea scrutinului. Acesta susține că anumite loturi de voturi prin corespondență au fost atât de mari încât au făcut imposibilă o victorie a republicanilor, indiferent de prezența acestora la vot.

Aceste acuzații vin în contextul unor pierderi masive suferite de Partidul Republican la aceste alegeri. Democrații au obținut o victorie decisivă și au preluat controlul asupra ambelor camere ale Congresului american. Înfrângerea a fost atât de grea încât republicanii au pierdut și state sigure pentru ei, precum Kansas și Texas, unde republicanii nu mai pierduseră un loc de senator din 1932. De asemenea au pierdut și Carolina de Sud, Iowa, Ohio, Carolina de Nord și Maine, considerate bastioane ale Partidului Republican.

Donald Trump a mai încercat anterior să pună la îndoială legitimitatea alegerilor pe care le-a pierdut. În noaptea alegerilor, președintele american a declarat că partidul său ar fi câștigat dacă numele „Trump” se afla pe buletinul de vot.

În prezent, democrații au câștigat 54 de locuri în Senatul SUA și 254 de locuri în Camera Reprezentanților SUA la alegerile de la jumătatea mandatului, ceea ce le oferă majorități confortabile în ambele camere ale Congresului, chiar dacă numărătoarea continuă și în acest moment.

În noaptea alegerilor, președintele SUA a oferit propria analiză a motivelor pentru care republicanii au pierdut și a recunoscut la Fox News că războiul din Iran a contribuit la această înfrângere. Vicepreședintele JD Vance a dat vina, de asemenea, pe războiul din Iran pentru rezultatul scrutinului.

„Oamenii sunt de acord cu ceea ce fac în privința Iranului, dar probabil că nu au fost dispuși să suporte consecințele pe termen scurt ale plății mai mult pentru benzină – înțeleg asta”, a spus Trump.

În perioada premergătoare alegerilor de la jumătatea mandatului, Trump a făcut afirmații despre frauda electorală pe scară largă, în ciuda dovezilor că aceasta este rară. Trump și aliații săi au susținut timp de luni de zile că alegerile prezidențiale din 2020, pe care le-a pierdut în fața fostului președinte Joe Biden, au fost de asemenea trucate. În acest sens, avocații și aliații săi au petrecut săptămâni întregi încercând să legitimeze rezultatele, dar instanțele i-au anulat inițiativele în mod repetat.

Cu câteva zile înainte de aceste alegeri intermediare, Donald Trump a intentat procese controversate în instanțele federale și a contestat numărarea și certificarea voturilor prin corespondență în state precum California și Alaska, dar judecătorii au decis împotriva lor în aproape toate cazurile.

Experți în legislație electorală, oficiali statali și birouri electorale locale au declarat pentru BBC că au petrecut luni întregi pregătindu-se pentru un scenariu în care Casa Albă sau scepticii electorali ar pune la îndoială legitimitatea voturilor.

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