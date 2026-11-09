Fenomenul provocărilor de pe TikTok. Șeful poliției școlare din Capitală explică riscurile la care sunt supuși cei mici pe rețelele sociale

Gabriel Nae, șeful Serviciului Siguranță Școlară din București, a vorbit despre influența rețelelor sociale, în special a TikTok-ului, asupra comportamentului elevilor, cât și despre provocările virale din online care îi pot pune în pericol. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.
Gabriel Nae susține că se resimte o influență negativă privind comportamentului elevilor, din cauza accesului la conținutul din rețelele sociale. Afirmă că dorința de a se afirma și a epata în fața celorlalți elevi, îi poate pune pe cei mici în situații periculoase. Acesta vorbește despre trendul provocărilor de pe platforma TikTok, multe dintre acestea le pot pune în pericol integritatea fizică.
„Am constatat că este o influență negativă accesul la aceste rețele și accesul la acest conținut. Pentru că, cum am mai și spus, doresc să epateze. De acolo răspund la provocări, pentru că nu doresc să fie catalogați tinerii, elevii, ca fiind fricoși, ca fiind slabi, că nu pot face parte dintr-un grup. Dar de aici, modul în care înțeleg ei că pot face față acelei provocări, aici trezește și o îngrijorare, pentru că multe provocări au dus chiar și la decesul lor.”
Șeful Serviciului Siguranță Școlară din București atrage atenția asupra unui trend periculos care a împânzit rețelele sociale. Invitatul vorbește despre trendul „like-urilor pe tren”. Acesta presupune ca protagonistul să se urce pe un vagon de tren și să se pozeze sau să se filmeze, încărcând imaginile în online pentru a atrage cât mai multe aprecieri.
„Gândiți-vă la like-urile pe tren. Au fost tineri care au făcut aceste provocări, filmându-se sau făcându-și fotografii pe clădiri înalte sau pe poduri, fără a conștientiza riscurile la care se supun în acea zonă.”
Fenomenul provocărilor periculoase din online nu este unul nou și nu a apărut odată cu platforma TikTok. În anul 2015 un altfel de trend a șocat întreaga lume. Balena Albastră, un „joc” cu 50 de misiuni, acesta presupunea auto-mutilare sau vizionarea de materiale macabre. Din fericire, spune Gabriel Nae, la nivelul capitalei nu au fost raportate astfel de cazuri la momentul respectiv.
„Asta a fost de mult timp. A fost undeva în 2015-2016, dar a și trecut foarte repede. În București nu am avut cazuri în care să se fi întâmplat ceva în ceea ce privește viața și integritatea fizică.”