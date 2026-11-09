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Ninge la Rânca. Drumarii intervin cu utilaje și material antiderapant. Șoferii, sfătuiți să nu se deplaseze cu mașini neechipate pentru iarnă

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Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova anunță că în zona Rânca ninge, iar drumarii intervi cu utilaje cu lamă și material antiderapant. Șoferii sunt avertizați să nu circule fără anvelope de iarnă.

Încă din luna octombrie, drumarii acționează pe mai multe artere din zona montană, pentru a curăța drumurile de zăpadă. Pe Transalpina și pe Transfăgărășan, utilajele au intervenit ca în plină iarnă, recent. La data de 31 octombrie, circulația pe Transalpina, pe sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, s-a închis din cauza ninsorilor abundente.

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Ninge la Rânca. Drumarii intervin cu utilaje și material antiderapant. Șoferii, sfătuiți să nu se deplaseze cu mașini neechipate pentru iarnă

Ninge la Rânca. Drumarii intervin cu utilaje și material antiderapant. Foto: capturi video.

Acum, drumarii au reluat intervenția în zona Rânca, după ce a început, din nou, să ningă.

„În zona montană Rânca se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare.

SDN Târgu Jiu acționează cu utilaje cu lamă și material antiderapant pentru asigurarea viabilității părții carosabile.

Nu vă deplasați pe sectoare de drum unde se înregistrează ninsori cu autovehiculele neechipate corespunzător pentru iarnă”, anunță DRDP Craiova.

Trasee montane de altitudine, închise din cauza ninsorii, la final de octombrie

Tot în data de 31 octombrie, Salvamont Prahova anunța că toate traseele montane de altitudine sunt închise din cauza ninsorii. La Vârful Omu, stratul de zăpadă ar putea depăși 50 de centimetri.

„Atenție! Toate traseele montane de altitudine, închise din cauza condițiilor meteo!

Iarna și-a intrat în drepturi în masivele montane din Prahova, iar condițiile meteorologice fac deplasarea pe traseele de altitudine extrem de dificilă și periculoasă.

Înregistrăm deja un strat consistent de zăpadă, care va continua să crească în zilele următoare. La Vârful Omu, stratul de zăpadă va depăși 50 cm, iar vremea nefavorabilă amplifică riscurile pentru turiști.

Salvamont Prahova declară închise toate traseele turistice montane de altitudine, în contextul condițiilor actuale și al evoluției prognozate a vremii.

Vă recomandăm:

Să nu vă aventurați pe traseele montane închise!
Să evitați turele la altitudine, unde zăpada, vântul și ceața pot pune în pericol siguranța dumneavoastră.
Să vă informați înainte de orice deplasare în zona montană și să respectați recomandările salvatorilor montani.
Lista traseelor turistice montane închise în sezonul rece este disponibilă pe site-ul oficial: www.salvamontprahova.ro”, transmitea Salvamont Prahova.

Sursă video: Facebook / DRDP Craiova

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