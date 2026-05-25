Pentru a treia oară de la începutul războiului împotriva Ucrainei, Rusia a lansat duminică (24 mai) racheta „Oreshnik”, despre care Putin a afirmat că ar putea avea un efect la fel de devastator ca un atac nuclear, chiar și atunci când este echipată cu focoase convenționale.

„Trei rachete ruseşti asupra unei infrastructuri de alimentare cu apă, o piaţă incendiată, zeci de clădiri rezidenţiale avariate, mai multe şcoli, iar el (preşedintele rus Vladimir Putin) şi-a lansat racheta Oreşnik împotriva Bila Ţerkva. Sunt cu adevărat nebuni”, a spus Zelenski într-un mesaj, ieri, pe Telegram, potrivit News.

Potrivit unei analize Channel News Asia (CNA), aceasta este a treia utilizare semnalată a rachetei balistice cu rază medie de acțiune în Ucraina din 2024, fapt care subliniază disponibilitatea tot mai mare a Moscovei de a-și folosi în conflict cele mai puternice arme experimentale.

Deși Rusia a folosit o gamă variată de rachete pe parcursul războiului care durează de peste patru ani, analiștii militari au afirmat că niciuna nu are aceeași rază de acțiune, viteză și potențial distructiv ca racheta Oreshnik.

Ce este Racheta „Oreshnik”

Racheta „Oreshnik”, denumită după cuvântul rus care înseamnă „alun”, este o rachetă balistică cu rază medie de acțiune (IRBM), ceea ce înseamnă că poate lovi ținte aflate la o distanță de aproximativ 3.000 km până la 5.500 km. Astfel, întreaga Europă se află în raza sa de acțiune.

Oficialii militari ucraineni au declarat, în 2024, că racheta poate atinge viteze de până la aproximativ 13.580 km/h, adică de 11 ori viteza sunetului.

Mass-media de stat din Rusia a afirmat că racheta ar putea ajunge la o bază aeriană din Polonia în doar 11 minute și la sediul NATO din Bruxelles în 17 minute.

Potrivit Kremlinului, „Oreshnik” este o armă „de ultimă generație” care nu poate fi interceptată.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat în 2024 că elementele distructive ale rachetei ar putea atinge o temperatură apropiată de cea de la suprafața Soarelui.

„Prin urmare, tot ceea ce se află în epicentrul exploziei se sfărâmă în fragmente, în particule elementare, practic în praf”, a spus el.

Președintele rus a descris racheta Oreshnik drept o armă „de ultimă generație” capabilă să transporte mai multe focoase și să se deplaseze la viteze hipersonice.

Cel mai important aspect este că experții militari au afirmat că racheta Oreshnik ar putea fi echipată pentru a transporta focoase nucleare.

Departamentul Apărării al SUA a descris racheta Oreshnik drept o rachetă balistică cu rază medie de acțiune (IRBM) „experimentală”, despre care se crede că provine de la racheta balistică intercontinentală RS-26 Rubezh a Rusiei.

De ce este considerată atât de puternică

Experții au afirmat că importanța rachetei Oreshnik rezidă în combinația dintre viteză, rază de acțiune și designul focoaselor.

Este vorba despre un sistem cu vehicule de reintrare multiple independente (MIRV), ceea ce înseamnă că fiecare focos se poate diviza și poate lovi ținte diferite într-o singură zonă de impact, scrie CNA.

În ceea ce privește racheta Oreshnik, serviciile de informații militare ale Ucrainei au declarat că aceasta are șase focoase, fiecare conținând câte șase submuniții. Acest lucru înseamnă că ar putea lansa până la 36 de lovituri separate asupra unei zone țintă, a afirmat dr. Nah Liang Tuang, cercetător la Școala de Studii Internaționale S. Rajaratnam (RSIS).

„Acest lucru o face «extrem de distructivă» chiar și fără încărcături nucleare”, a spus el. „Chiar dacă fiecare focos ar conține doar exploziv convențional de mare putere, multe ținte ar putea fi distruse complet, transformând-o într-o rachetă capabilă să distrugă totul dintr-un singur atac aerian”, a explicat dr. Nah. „Mai grav este că racheta Oreshnik atinge viteze mai mari decât cele hipersonice, ceea ce face interceptarea extrem de dificilă sau imposibilă, având în vedere capacitățile actuale ale Ucrainei în materie de rachete antibalistice.”

Putin a afirmat că racheta Oreshnik este capabilă să distrugă chiar și buncărele subterane aflate „la trei, patru sau mai multe etaje sub pământ” și că este invulnerabilă la orice sistem de apărare antirachetă.

Liderii europeni condamnă ultimul atac cu „Oreshnik”

La scurt timp după anunțul lui Zelenski de ieri, Ministerul rus al Apărării a confirmat lansarea, spunând că aceasta a avut loc ca parte a unui atac de represalii în urma atacurilor ucrainene împotriva „țintelor civile” din Rusia, lucru negat de Kiev.

Utilizarea rachetei „Oreshnik” de către Moscova a stârnit reacții vehemente în străinătate.

Cancelarul german Friedrich Merz a condamnat atacul și l-a numit o „escaladare nechibzuită” într-o postare pe X. Merz a reafirmat sprijinul Germaniei pentru Ucraina.

Președintele francez Emmanuel Macron a condamnat, de asemenea, ultimele atacuri rusești asupra Ucrainei. El a descris utilizarea raportată a rachetei cu capacitate nucleară „Oreshnik” ca un semn atât al impasului în efortul de război al Rusiei, cât și al unei escaladări periculoase a conflictului. Macron a adăugat că Franța va continua să sprijine Ucraina și eforturile sale în direcția unei păci juste și durabile.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, la rândul său, că atacul masiv rus a demonstrat „brutalitatea și lipsa de respect a Kremlinului atât pentru viața umană, cât și pentru negocierile de pace”.

Terorismul împotriva civililor, a spus ea, „nu este putere”, ci „disperare”. Ea a adăugat că Uniunea Europeană va continua să sprijine Ucraina, în special prin consolidarea sistemelor sale de apărare aeriană.

Când a mai fost utilizată racheta

Prima utilizare cunoscută a rachetei „Oreshnik” a avut loc în 2024, în timpul unui atac asupra orașului ucrainean Dnipro. De atunci, sistemul de arme a devenit unul dintre cele mai atent urmărite proiecte militare ale Kremlinului.

La începutul lunii ianuarie a acestui an, autoritățile ucrainene au raportat mai multe explozii și un atac cu „Oreshnik” în orașul Lviv, din vestul țării. Distanța de la Kapustin Yar, baza rusească de la care se crede că a fost tras racheta, până la Lviv, este de aproximativ 1450 km. Liderul belarus, Aleksandr Lukașenko, a declarat că racheta a fost desfășurată și în Belarus, aliatul Rusiei.

