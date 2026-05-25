Ion Cristoiu: Monstruoasa Coaliție PSD-PNL-USR- UDMR pune la cale un nou avorton: Legea Salarizării Unitare

„Mulți dintre dumneavoastră sunt convinși că Monstruoasa Coaliție PSD-PNL-UDMR-USR-minorități, care s-a așezat din 2021 cu fundul pe grumazul țării și a sufocat-o și continuă să o sufoce, a murit”, spune publicistul Ion Cristoiu la începutul jurnalului său zilnic.

„Sunteți convinși pentru că v-ați uitat la televizor, pe site-uri, PNL și PSD și-au declarat război, cel puțin, PNL este, de dimineață până seara, într-o trăncăneală asurzitoare împotriva PSD, PSD împreună cu AUR au depus moțiune de cenzură și au trântit Guvernul Ilie Bolojan, care Guvern a rămas bine-mersi fără PSD-iști și rămas PNL-ul, UDMR, USR și acum impart numai trei partidulețe friptura și nu mai sunt obligate să împartă friptura cu un al patrulea partid, de fapt, primul, PSD. Asta este la televizor. Acordul politic pe șest, secret, semnat la Cotroceni sub oblăduirea, sub vraja administrației prezindențiale, a fost semnat de Sorin Grindeanu, președinte PSD, Ilie Bolojan, președinte PNL, Dominic Fritz, președinte USR și Kelemen Hunor, președinte UDMR, arată că această Coaliția nu a murit sau că s-a mutat de la Guvern la președinție.

Din 2021, această Coaliție a produs pe bandă rulantă monstruozități, abuzuri, în momente anti-democratice. Prin semnarea acestui acord politic incalificabil, deoarece e pe șest și s-a petrecut în boscheții de la Palatul Cotroceni, prin semnarea acestui acord, Monstruoasa Coaliție mai produce un abuz uriaș: Legea Salarizării Unitare.

Aceasta este o obligație asumată prin PNRR încă din 2021. A trecut prin 5 guverne și niciunul nu a adoptat-o. Nu s-a ocupat de ea nici guvernul lui Ilie Bolojan și până pe 31 august această lege trebuie adoptată, dat proiectul, trecută prin Parlament, pentru că, altfel, pierdem bani prin PNRR. Păi de ce nu au început procedurile anul trecut, în iunie, iulie, august, septembrie, hai anul acesta, în ianuarie. Acum? Păi acum trebuie pe repede-înainte, prin acest acord politic, pentru că pierdem banii. Numai că, legea este un document de o rară importanță pentru bugetari, pentru România, și ea nu poate fi făcută pe repede-înainte, așa cum prevede acordul politic din Monstruoasa Coaliție. Deci, ca și alte legi care vor urma, sub pretextul că pierdem șapte sute de milioane de lei prin PNRR se face o lege monstruoasă, în stilul tuturor legilor adoptate până acum de Monstruoasa Coaliție, făcând pulbere categorii profesionale și, repet, și probabil că vom lua acei bani și vom pierde prin născocirea acestei legi catastrofale, miliarde. Ca să nu mai spun de pagubele înregistrate în viața cotidiană a românilor”, a mai spus scriitorul.