Locomotiva unui tren de pasageri a luat foc, în Bihor. Care a fost cauza incendiului

În cursul nopții de duminică spre luni, 24 spre 25 mai 2026, locomotiva unui tren de pasageri a luat foc, în Bihor. Locomotiva a fost mutată rapid la distanță, pentru ca focul să nu se propage, după ce vagoanele au fost decuplate la timp.

Incidentul a avut loc în jurul orei 03:40, în Halta Tămășeu din județul Bihor. Pentru ca incendiul să nu aibă timp să se propage și la alte garnituri, vagoanele au fost decuplate, iar locomotiva a fost mutată.

„Incendiul, care se manifesta cu flacără deschisă și degajări de fum la compartimentul motor, a fost localizat și lichidat operativ (în circa 10 minute) de pompieri, care au reușit astfel să împiedice extinderea flăcărilor și să limiteze semnificativ pagubele”, a transmis lt. col. Camelia Roșca, purtătoarea de cuvânt a ISU „Crișana”.

La locul incidentului s-au prezentat 3 echipaje de pompieri militari de la Detașamentul 2 Oradea. De altfel, datele arată că 2 echipaje au intervenit cu autospeciale de lucru cu apă și spumă. Cel de-al treilea a fost un echipaj de paramedici SMURD. Incendiul a mistuit un motor de ventilator și un panou electric. Focul ar fi pornit de la un conductor electric defect, scrie ebihoreanul.ro.

Incendiu în Botoșani: un bărbat de 77 de ani a murit

Un alt incendiu a avut loc, în această dimineață, în județul Botoșani. Un bărbat de 77 de ani a decedat.

„Un bărbat în vârstă de 77 de ani și-a pierdut viața în această dimineață, în urma unui incendiu izbucnit în locuința sa. Tragedia s-a produs în localitatea Ripiceni. O vecină a observat flăcările și a sunat la numărul unic de urgență 112. La fața locului au ajuns, în cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Garda de Intervenție Ștefănești, cu o autospecială de stingere, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ripiceni, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Aceștia au constatat că locuința ardea în totalitate, iar tavanul era prăbușit. Din nefericire, bărbatul a fost găsit decedat într-una dintre încăperi. Cel mai probabil, incendiul s-a produs după ce acesta a adormit în timp ce fuma. Respectarea unor reguli simple poate preveni producerea unui incendiu cauzat de fumat, iar pentru înlăturarea riscului vă recomandăm: ✔️ nu aruncați mucurile de țigară pe jos, în special în apropierea locuinței, a magaziilor de lemne, a depozitelor de furaje sau a adăposturilor de animale; ✔️ dacă fumați într-o încăpere, folosiți o scrumieră potrivită, grea, care să nu se răstoarne uşor și să fie confecţionată dintr-un material ce nu ia foc. Puteți pune în scrumieră puţină apă, care va favoriza stingerea rapidă a resturilor de ţigări; ✔️ dacă vă întindeți în pat sau în fotoliu pentru a vă odihni, nu aprindeţi ţigara. Este foarte probabil să aţipiţi şi să daţi foc la pat sau la fotoliu. Mucurile de ţigară incandescente pot cădea pe covor sau pe orice alt material combustibil şi astfel poate lua foc întreaga locuinţă; ✔️ stingeți țigara în scrumieră, niciodată în coşul de gunoi şi nu lăsaţi scrumul sau ţigara să ardă în scrumieră”, transmite ISU Botoșani.

