Sondaj INSCOP: Nicușor Dan ar supraviețui la limită unui referendum de demitere din funcție. Câți români s-ar opune plecării sale de la Cotroceni
Un sondaj foarte recent arată o amplificare a tendinței de a-l demite pe președintele în funcție. Aproape jumătate dintre românii chestionați de INSCOP ar vrea ca Nicușor Dan să fie demis prin referendum. Însă, un procent puțin mai mare refuză acest lucru. Astfel, 53,1% dintre respondenți ar vota împotriva demiterii. 

Un sondaj Inscop realizat în luna mai arată că președintele Nicușor Dan ar scăpa la limită de un eventual vot de demitere din funcție.

44% dintre români ar vota pentru demiterea lui Nicușor Dan, 50,% se opun acesteia

Dacă duminica viitoare ar fi organizat un referendum privind demiterea președintelui, 44% dintre români declară că ar vota pentru demiterea lui Nicușor Dan. Un procent ceva mai mare, de 50,7%, ar vota împotriva demiterii. Un alt procent de 5,4% nu știu sau nu răspund.

Candidatul independent la alegerile prezidentiale, Nicusor Dan, sustine o declaratie de presa dupa castigarea celui de-al doilea tur, in Bucuresti, luni 19 mai 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO.

De notat că, dacă se exclud cei 5,4% dintre respondenți care nu știu sau nu răspund la această întrebare, rezultă că 53,1% dintre români ar vota împotriva demiterii președintelui. Iar 46,9% ar vota pentru demitere în cazul organizării unui referendum.

Votanții AUR sunt mai înclinați către demiterea președintelui

  • Ar vota pentru demiterea președintelui Nicușor Dan într-o proporție mai mare decât restul populației: votanții AUR (77%), persoanele cu educație primară (63%), locuitorii din mediul rural (55%), utilizatorii Tiktok (59%).
  • Ar vota împotriva demiterii președintelui, într-un procent mai ridicat decât media: votanții PNL (86%), USR (86%) și PSD (59%). De asemenea, persoanele peste 60 de ani (59%), cei cu educație superioară (73%), locuitorii din București (68%) și din urbanul mare (61%).

Datele au fost culese în perioada 11-14 mai 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice). Volumul eșantionului simplu aleator este de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

În ce condiții poate fi suspendat președintele țării

Parlamentarii partidului SOS România au inițiat procedura pentru suspendarea președintelui în Parlament. Dar partidul nu are numărul necesar de semnături. În egală măsură, AUR a amenințat cu declanșarea acestei proceduri.

Trebuie amintit că, pentru a declanșa procedura de suspendare din funcție a președintelui, e ncesar votul a cel puțin o treime din numărul total al deputaților și senatorilor. Conform Constituției României (Articolul 95, alineatul 1), propunerea de suspendare poate fi inițiată doar dacă președintele a săvârșit fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției.

Ulterior inițiativa, semnată de cel puțin o treime din parlamentari, se comunică imediat președintelui și se trimite CCR pentru un aviz consultativ. În final va fi supusă la votul decisiv în ședința comună a Parlamentului.

