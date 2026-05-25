„Jocurile Olimpice pe steroizi”, competiția care zguduie lumea sportului. Reguli fără precedent și milioane de dolari puse în joc

Ionuț Stan
Foto: X/@enhanced_games
O competiție care permite folosirea substanțelor dopante și promite premii de zeci de milioane de dolari provoacă un val de controverse în lumea sportului. Susținătorii vorbesc despre viitorul performanței umane, criticii despre un pericol major pentru sănătate.

Sub luminile și reclamele uriașe din Las Vegas, a început unul dintre cele mai controversate experimente din sportul modern. Enhanced Games, competiția supranumită deja de critici „Jocurile Olimpice pe steroizi”, aduce în fața publicului sportivi de elită care pot utiliza legal substanțe interzise în competițiile tradiționale pentru a încerca să depășească limitele performanței umane, scrie BBC.

La start se află sportivi din probe de atletism, haltere și înot, iar miza financiară este uriașă: aproximativ 25 de milioane de dolari în premii. Recordurile mondiale pot aduce bonusuri de până la un milion de dolari.

Organizatorii susțin că vor să elimine ipocrizia și să aducă transparență într-o lume în care dopajul ar exista deja, dar în secret. Criticii spun însă că sportul riscă să intre pe un teren periculos.

Sportivii recunosc deschis consumul de substanțe interzise

În cadrul noii competiții, substanțe precum testosteronul și hormonul de creștere uman, interzise de regulamentele antidoping internaționale, sunt permise și chiar promovate. Unii participanți au ales să vorbească deschis despre consumul lor. Hafthor Bjornsson, cunoscut publicului și din serialul Game of Thrones, a confirmat că utilizează steroizi și susține că acest lucru este deja acceptat în sportul său.

„Suntem sinceri, onești și transparenți încă de la început. Așadar, cum ne poți pune la îndoială integritatea când suntem sinceri cu informațiile?”, a declarat sprintera Shania Collins pentru BBC.

În paralel, unii sportivi au ales să participe fără substanțe de îmbunătățire a performanței. Înotătorul american Hunter Armstrong a spus că dorește să concureze „curat”, mizând pe talentul și pregătirea sa naturală.

Experții avertizează asupra unui risc care depășește sportul

Reacțiile din lumea sportului au fost puternice. Agențiile antidoping și mai multe organizații sportive consideră proiectul un atac la adresa principiilor competiției corecte și avertizează asupra riscurilor medicale.

„Nu vrem ca tinerii să fie nevoiți să spună: «Pentru a câștiga o medalie olimpică, când voi avea 18 sau 20 de ani, trebuie să-mi injectez zilnic în fund un medicament potențial periculos»”, a declarat Travis Tygart, directorul Agenției Antidoping din SUA.

Analiștii avertizează că impactul ar putea depăși sportul de performanță. Pe fondul popularității fenomenelor precum „biohacking” și optimizarea corpului uman, mulți se tem că normalizarea substanțelor pentru îmbunătățirea performanței ar putea avea efecte culturale și medicale pe termen lung.

Pentru unii, competiția este doar un spectacol sportiv. Pentru alții, ar putea reprezenta începutul unei schimbări mult mai mari, în care întrebarea nu va mai fi cât poate face corpul uman în mod natural, ci cât poate fi modificat.

