Viorica Dăncilă, despre anularea alegerilor: „Nu am votat cu Georgescu, dar votul meu a fost anulat. Nouă milioane de români meritau o explicație”

Malina Maria Fulga
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Viorica Dăncilă, fost premier al României, a vorbit despre criza de încredere în instituțiile democratice din România, odată cu anularea alegerilor, sentiment aprofundat de lipsa unor dovezi clare care să valideze decizia CCR. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Invitată în emisiunea Adinei Anghelescu, Viorica Dăncilă a vorbit despre anularea alegerilor și ruptura din societate care s-a creat odată cu această decizie a CCR. Aceasta susține că ea însăși se simte nedreptățită prin faptul că i-a fost anulat votul democratic. Lipsa de probe clare privind acuzația de interferență în procesul electoral a dus la scăderea drastică a nivelului de încredere. Acest lucru a generat o creștere a nemulțumirii cetățenilor față de instituțiile statului, spune invitata.

„Această decizie neașteptată și neagreată, ca o paranteză, eu și acum aștept un răspuns. Eu nu am votat cu domnul Călin Georgescu, nu-l cunosc, dar votul meu a fost anulat. Din respect pentru toți cetățenii, 9 milioane de cetățeni, indiferent cum au votat, trebuiau să vină și să ne spună ceva. Faptul că nu au spus absolut nimic înseamnă că dovezile nu sunt în măsură să susțină această decizie.”

Viorica Dăncilă: „România a devenit un exemplu negativ pentru foarte multe țări”

Fostul premier afirmă că anularea alegerilor a pus România într-o lumină negativă chiar și la nivel internațional. Iar cel mai mult, în urma acestui eveniment, au avut de suferit partidele tradiționale, precum PSD sau PNL. Acestea au scăzut dramatic în nivelul de încredere al electoratului, adaugă invitata.

De asemenea, aceasta pune accentul pe faptul că întreaga clasă politică nu a înțeles mesajul trimis de către electorat prin votul său. Deși votul de la acea vreme indica o dorință clară de schimbare, structura de putere a rămas aceeași.

„Deci, ceea ce s-a întâmplat a dus, în primul rând, la o imagine negativă a României. România a devenit un exemplu negativ pentru foarte multe țări. În al doilea rând, oamenii au acea frustrare că votul lor a fost anulat, indiferent cu cine au votat. Pentru că acum, indiferent dacă au o simpatie pentru unul sau pentru celălalt, votul lor a fost anulat, iar acest lucru nu se face într-o democrație. Atunci s-a scindat foarte tare și societatea. Ne uităm acum și vedem reacțiile oamenilor, nu mai cred în dreptate. Nu mai cred. Au avut foarte mult de suferit partidele tradiționale, partidele vechi, pentru că oamenii au început să nu mai creadă în ele. De ce? Pentru că au votat într-un anumit fel. Au intrat USR-ul, doamna Lasconi și domnul Georgescu, dar noi am văzut, ulterior, același președinte și același premier. Nici măcar nu au înțeles mesajul dat de cetățeni: Nu vă mai vrem nici pe tine, președinte, nici pe tine, premier!

