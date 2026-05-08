De ce te simți mai obosit după cafeaua de dimineață, în loc să ai energie. „E ca un roller coaster"

FOTO - Caracter ilustrativ
De ce te simți mai obosit după cafeaua de dimineață, în loc să zburzi de energie? Oamenii de știință ar putea avea răspunsul.

Cafeaua este cea mai populară băutură în Statele Unite ale Americii, scrie foxnews.com.

86% dintre băutorii de cafea din SUA își beau prima cafea dimineața, la prima oră, potrivit unui studiu NCA (Asociația Națională a Cafelei) din New York.

Cu toate acestea, nu întotdeauna cafeaua matinală ne poate da energie pentru întreaga zi.

„Cafeina este foarte eficientă în cazul oboselii de moment, dar este ca un bandaj pentru ceea ce se ascunde dincolo de stilul de viață”, explică Alexander LeRitz, un reputat dietician din Canada.

„Gândește-te la un roller coaster: ce urcă trebuie să și coboare”, spune Lisa Moskovitz, un alt dietician din SUA.

„Cafeina îți dă un impuls de moment, dar, în cele din urmă, vei fi iar obosit, chiar mai obosit decât înainte să o bei”.

„Dacă ești dependent de cafea, întrebarea este: de ce ai nevoie să bei atâtea cafele într-o zi?” spune Moskovitz.

Hidratarea inadecvată, stresul, lipsa mișcării sunt factorii care cresc senzația de oboseală, afirmă specialistul.

Ce face diferența

Cantitatea și ora la care bem cafeaua vor face diferența. „Cafeina lucrează cel mai eficient când este consumată cu moderație”, avertizează Moskovitz.

„Dacă depășești 400 miligrame pe zi, atunci vei avea parte de efectele adverse”.

Pe de altă parte, experții în nutriție de la Johns Hopkins University School of Medicine spun că tradiționala cafea este cât se poate de benefică.

Cei care beau cafea sunt mai puțin predispuși la boli de inimă, infarct, diabet și boli de rinichi.

Mai mult, cafeaua protejează împotriva cancerului de colon și a bolii Parkinson, susțin experții.

Un alt beneficiu ar fi că reduce riscul apariției Alzheimer-ului.

Desigur, consumul de cafea a fost asociat cu bunadispoziție, mai scris Fox News Digital.

Pentru a profita din plin de obiceiul de a bea cafea, ar fi bine să bei doar 3-5 cești pe zi, adăugând două lingurițe de lapte, dacă dorești să o îndulcești, ne sfătuiesc specialiștii de la Johns Hopkins.

