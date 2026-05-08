Cumnatul premierului Péter Magyar renunță la postul de ministru al Justiției în Ungaria după ce nominalizarea sa a produs un scandal uriaș

Viitorul ministru al Justiției din Ungaria, avocatul Márton Melléthei-Barna, și-a retras candidatura după controversele provocate de legătura sa de familie cu premierul ales Péter Magyar, liderul partidului Tisza, scrie Mediafax.

Melléthei-Barna este căsătorit cu sora lui Péter Magyar, iar opoziția și criticii noului guvern au acuzat posibilul executiv de nepotism înainte chiar de preluarea mandatului, arată Euronews. Anunțul retragerii a fost făcut de Melléthei-Barna într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

„Pentru a nu exista nici cea mai mică umbră asupra schimbării de regim, am discutat cu Péter Magyar și am convenit că interesul țării și al guvernului Tisza este ca funcția de ministru al Justiției să fie ocupată de un profesionist evaluat doar prin faptele sale”, a transmis acesta. Decizia vine cu doar câteva zile înainte ca noul guvern să depună jurământul.

Un apropiat vechi al partidului Tisza

Márton Melléthei-Barna este avocat și coleg de generație universitară cu Péter Magyar. El s-a numărat printre cei zece membri fondatori ai partidului Tisza în 2020. În acest timp a ocupat funcția de director juridic al formațiunii. De-a lungul ultimilor ani, acesta a coordonat mai multe structuri juridice ale partidului. Totodată, a reprezentat formațiunea inclusiv în cadrul Comisiei Electorale Naționale în timpul alegerilor europarlamentare din 2024.

Péter Magyar, presat să răspundă acuzațiilor

Nominalizarea lui Melléthei-Barna a provocat reacții dure mai ales din partea partidului Fidesz. Aceasta este formațiunea fostului premier Viktor Orbán, care a pierdut alegerile parlamentare din 12 aprilie în fața partidului Tisza. Péter Magyar a admis că relația de familie dintre cei doi a creat „o dilemă serioasă”. „Trebuie să readucem țara pe drumul corect, să recuperăm fondurile europene, să repornim economia și să îmbunătățim serviciile publice”, a declarat viitorul premier într-un mesaj video publicat online. El a adăugat că noul executiv trebuie și „să vindece rănile ultimelor decenii” și să aducă „dreptate pentru crimele vechiului regim”.

Ungaria se pregătește de schimbarea de putere

După retragerea candidaturii, Péter Magyar trebuie să desemneze rapid un nou ministru al Justiției înainte de instalarea oficială a guvernului, programată pentru sâmbătă. Ziua aleasă pentru învestire coincide cu Ziua Europei, care marchează declarația lui Robert Schuman din 9 mai 1950, considerată actul fondator al Uniunii Europene. Victoria partidului Tisza în alegerile din aprilie a pus capăt dominației politice exercitate timp de ani de zile de Fidesz și Viktor Orbán asupra Ungariei.

