Dacia, pe primul loc în Raliul Dakar pentru prima dată în istorie. Premieră absolută pentru Sandriders

Dacia scrie istorie în Raliul Dakar. Pentru prima dată de la debutul în cea mai dură competiție off-road din lume, constructorul român se află pe primul loc în clasamentul general provizoriu, după primele două etape ale ediției din 2026. Performanța este semnată de Nasser Al-Attiyah și reprezintă o premieră atât pentru marcă, cât și pentru echipa Dacia Sandriders.

Deși nu a câștigat nicio etapă în primele două zile ale competiției, Dacia a reușit să adune suficiente rezultate constante pentru a-l propulsa pe Nasser Al-Attiyah pe primul loc în clasamentul general provizoriu al Raliului Dakar. Este pentru prima dată când pilotul qatarez ocupă această poziție de la semnarea contractului cu Dacia, scrie Profit.ro.

În sezonul precedent, cea mai bună clasare a lui Al-Attiyah a fost locul al doilea. În acest an, el a încheiat prima etapă pe locul 2, iar etapa a doua pe locul 8. Aceste rezultate, coroborate cu penalizarea de două minute primită de pilotul Toyota Seth Quintero, i-au permis să urce pe prima poziție a clasamentului general.

Al doilea echipaj de top al echipei Dacia Sandriders, format din Sebastien Loeb, a avut, la rândul său, o evoluție solidă. După un loc 10 în prima etapă, Loeb a terminat etapa a doua pe locul 7, ceea ce îl plasează pe poziția a cincea la general, cu șanse reale de a urca în etapele următoare.

După aproximativ trei sferturi din probele speciale ale zilei a doua, cele două echipaje de vârf Dacia se aflau pe primele poziții, alături de noul pilot al echipei, brazilianul Lucas Moraes, campionul mondial en titre de Rally Raid.

Finalul etapei a schimbat însă ierarhiile, Loeb adoptând o strategie prudentă pentru a evita o pană, în timp ce Al-Attiyah a pierdut puțin timp în spatele său.

Lucas Moraes și copilotul său, Dennis Zenz, au terminat etapa a doua pe locul 20, coborând pe poziția a 13-a la general. O situație apropiată se regăsește și în cazul celui de-al patrulea echipaj Dacia, format din Cristina Gutiérrez și Paulo Moreno, care ocupă locul 15 în clasamentul general provizoriu.

Mașina Dacia Sandrider, îmbunătățită pentru Dakar 2026

Etapa a doua a avut o lungime totală de 504 kilometri, dintre care 400 km au fost probe speciale, în timp ce prima etapă a inclus 305 km de probe și 213 km de legături. Dacia participă în acest al doilea sezon de Dakar cu patru echipaje, strategia fiind creșterea șanselor la o victorie istorică.

Modelul Dacia Sandrider, dezvoltat de Renault și Prodrive, a fost optimizat semnificativ pentru acest sezon. Inginerii au redus greutatea mașinii, au îmbunătățit sistemul de răcire, vizibilitatea și confortul piloților, au redesenat priza de aer frontală și au repoziționat filtrul de aer.

De asemenea, sistemele de iluminare LED au fost revizuite, iar motorul a fost optimizat pentru a oferi mai multă putere în limitele regulamentului.