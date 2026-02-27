Atacul SUA în Iran este iminent. Confirmarea, Marea Britanie își închide ambasada din Teheran

Regatul Unit al Marii Britanii a anunțat vineri că închide ambasada din Iran și își retrage tot personalul de acolo, „în contextul situației de securitate” din regiune, probabilul atac american. Este un semnal clar că loviturile SUA sunt iminente. Dacă britanicii sunt în panică, prăpădul este simplu de intuit.

Începutul conflictului major din regiunea fost explicit exprimat și de Departamentul de Stat al Statelor Unite care a instruit personalul neesențial al ambasadei sale din Israel să părăsească țara, pe fondul riscurilor crescute privind un conflict cu Iranul. Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a trimis personalului ambasadei un e-mail în care a menționat că cei care doresc să plece „trebuie să o facă ASTĂZI”, scrie New York Times.

Cetățenii britanici din Iran, lăsați de izbeliște

Ambasada brritanică va funcționa de la distanță, dar nu va mai putea oferi asistență consulară, nici măcar în cazurile urgente, a avertizat Foreign Office. Acesta mai atenționează cetățenii britanici să evite orice călătorie în Iran, indiferent de circumstanțe.

Recent, și China le-a recomandat cetăţenilor săi să evite călătoriile în Iran şi le-a cerut celor aflaţi în ţară să plece „cât mai curând posibil”, invocând o creştere accentuată a riscurilor de securitate.

Tot mai multe ţări au început să retragă membri ai familiilor personalului diplomatic şi personal neesenţial din anumite zone din Orientul Mijlociu sau să-şi sfătuiască cetăţenii să evite călătoriile în Iran, pe fondul tensiunilor în creştere dintre Washington şi Teheran.

Portavionul USS Gerald R. Ford, pe poziții în Marea Arabiei

Deși anunțul Departamentului de Stat și al Ambasadei SUA din Israel nu menționează Iranul, acesta vine după ce Donald Trump a lansat o nouă serie de atacuri la adresa Teheranului, iar în Orientul Mijlociu este desfășurată o forță impresionantă aeriană și navală. Portavionul american USS Gerald R. Ford, cel mai mare din lume, este așteptat în Marea Arabiei după ce joi a părăsit Creta.

