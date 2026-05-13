De la bal la spital. O nuntă din Iași s-a lăsat cu internări. 50 de nuntași au acuzat simptome de toxiinfecție alimentară. Zece au fost internați

Un focar de toxiinfecție alimentară a fost semnalat la Iași. 50 de persoane au acuzat simptome specifice în urma participării la o nuntă în care polițiștii au fost protagoniștii evenimentului. Dintre acestea, zece nuntași au necesitat internare în spital.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași a deschis o anchetă și a prelevat coproculturi, probe de sanitație, apă și mostre din alimentele servite la eveniment. În prezent, toate probele sunt analizate în laboratorul DSP Iași.

Nuntă cu epoleți

Potrivit unei informații publicate inițial de site-ul local Dezvăluirea, evenimentul ar fi fost nunta fiului comisarului-șef de Poliție Adrian Stoian. Nunta ar fi avut loc la Hotel Capitol. Printre invitați s-au numărat și Costel Gîtlan, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Iași, precum și soția sa, Nadia Gîtlan.

Contactat de „Ziarul de Iași”, Costel Gîtlan a confirmat participarea la eveniment, precizând însă că nici el, nici soția sa nu au prezentat simptome de toxiinfecție alimentară.

„Nu am fost la spital, nici eu, nici soția mea, și nici nu ni s-a făcut rău. Nici nu am stat mult la nuntă, aproximativ o oră și jumătate, două, după care am plecat, deoarece am avut o altă problemă”, a precizat acesta, pentru ZDI.

Nuntașii răspândiți prin spitale

Conform Direcției de Sănătate Publică Iași, până în prezent sunt 10 persoane internate. Cinci la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, patru care s-au prezentat la camera de gardă, două la Râmnicu Sărat, două la Huși și o persoană la Brașov. De asemenea, alte 33 de persoane simptomatice se află la domiciliu.

„În cadrul anchetei au fost recoltate coproculturi, probe de sanitație, probe de apă și mostre din alimente. Acestea sunt, în prezent, analizate în laboratorul DSP Iași. Starea generală de sănătate a persoanelor din focar este bună, iar ancheta epidemiologică este în desfășurare”, au transmis reprezentanții DSP.

De la nuntă la spital

Dr. Florin Roșu, managerul Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași, a declarat că, pe parcursul zilei de luni, 11 mai, în triajul unității medicale s-au prezentat cinci persoane cu simptome specifice unei toxiinfecții alimentare, precum greață, vărsături, dureri abdominale, febră și scaune diareice.

Potrivit medicului, pacienții au fost evaluați atât clinic, cât și paraclinic, iar tratamentul specific a fost instituit imediat după consult.

„Starea de sănătate a pacienților a fost în ameliorare constantă, aceștia fiind reechilibrați hidro-electrolitic și acido-bazic. În cursul zilei de ieri, un pacient a fost externat la cerere, cu stare generală bună, iar în cursul zilei de astăzi urmează să mai fie externată încă o persoană. Pacienții sunt stabili, conștienți, cooperanți și orientați temporo-spațial, cu o stare generală bună. În zilele următoare vor fi externați toți pacienții” a explicat medicul.

Medicul îndeamnă populația ca, la orice modificare a stării de sănătate, să se adreseze unui medic. Conform acestuia, amânarea unui consult de specialitate poate favoriza apariția complicațiilor și poate prelungi durata bolii, respectiv perioada de convalescență.

