Mesajul emoționant al părinților lui Alexandru, copilul care a supraviețuit două zile în pădure

Alexandru, un băiețel de doar 5 ani din județul Sibiu, s-a rătăcit luni în pădure. El a fot dat dispărut. Micuțul a supravițuit aproape două zile în pădure. În urma unei operațiuni extrordinare de căutare, în care au fost implicate Poliția, Jandarmeria, locuitorii din localitate, elicopere, drone, câini de urmă, Alexadru fost găsit viu după aproape 48 de ore de căutări. Micuțul este perfect sănătos și în afara oricărui pericol.

După momentul fericit al salvării lui Alexandru, părinții săi au ținut să mulțumească întregii armate de căutători, publică Turnul Sfatului.

Nici nu știu cui să-i mulțumesc

În fața celor care au participat la acțiunile de căutare, Toma Zerestea, tatăl lui Alexandru, a transmis în primul rând mulțumiri.

„Eu vreau să vă mulțumesc din tot sufletul. Nu vreau să dau numele instituțiilor care au venit și care s-au implicat pentru că nu le știu pe toate. Mobilizarea a fost exemplară, mă bucur foarte mult, colegii dumneavoastră, șefii dumneavoastră m-au ascultat, au înțeles că lucrurile trebuie făcute pe unde spun eu și cum spun eu și a fost așa. Vă mulțumesc mult, mult, mult pentru toate eforturile, pentru răbdare, poate câteodată am fost mai agitat, poate am zbierat, dar cred că și dumneavoastră dacă erați în situația aceasta erați stresați…”, spune Toma Zerestea, conform unor imagini filmate de ghidul turistic Nicoleta Ocneriu.

Bărbatul spune că în cele 43 de ore scurse de la dispariția fiului său nu a apucat să doarmă mai mult de 90 de minute.

„Am mâncat foarte puțin. Acum resimt oboseala, până acum n-am simțit-o. Acum simt oboseala în genunchi, îmi tremură genunchii de fericire… mă bucur enorm de mult și vă mulțumesc tuturor încă o dată, nu vreau să se simtă nimeni că nu am dat nume, pentru că sunteți foarte mulți.

Vreau să mulțumesc încă o dată voluntarilor, au fost foarte mulți din multe părți ale țării”.

Reproșuri pentru jurnaliști

Toma Zerestea a avut un mesaj de transmis și pentru jurnaliști.

„E rușinos ce face presa din România, presa liberă. Cu acuzații pe care mi le-au adus, necunoscând situația care este. Rușinos, foarte rușinos”, a spus Toma Zerestea. El a făcut aluzie la știrile care au speculat o contradicție între declarațiile sale sau care au lansat scenarii fără acoperire în realitate.

Mama lui Alexandru nu a putut vorbi fără a izbucni în lacrimi. „Am cuvinte de mulțumire, de recunoștință”.

