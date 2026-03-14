Mai spectaculos ca orice film. Jaf de 1,7 milioane de dolari în 70 de secunde într-un magazin de bijuterii din California

Rene Pârșan
14 mart. 2026, 17:41, Evenimente

O înregistrare video publicată sâmbătă de CNN, arată momentul în care un grup de indivizi mascați a lăsat un magazin de bijuterii din California aproape gol, fugind cu aur și diamante în valoare de aproape 1,7 milioane de dolari în puțin peste un minut. Imaginile de la jaf, care a avut loc în iunie 2025, au fost date publicității azi de Parchetul Districtului de Nord al Californiei. Au fost arestați patru suspecți, conform sursei citate.

Jaful a avut loc la 18 iunie 2025, la magazinul Kumar Jewellers din Fremont. Afacerea este deținută de familia Verma, americani de origine indiană. Proprietarii și un angajat se aflau în interiorul magazinului în momentul jafului, însă nimeni nu a fost rănit, scrie Times of India.

Magazinul devalizat aproape în totalitate

Imaginile de supraveghere arată cum aproape 20 de suspecți mascați au intrat într-un magazin de bijuterii, unde au spart vitrinele și au adunat rapid aurul și diamantele în saci. Hoții au reușit să ia aproximativ 75–80% din marfa magazinului, în timp ce angajații s-au refugiat în spate.

Potrivit anchetatorilor, jaful a durat aproximativ 70 de secunde, iar suspecții au fugit cu bunuri de aproape 1,7 milioane de dolari, folosind mai multe mașini, multe dintre ele furate.

Urmăriere ca la Hollywood

Polițiștii ajunși la fața locului au fost nevoiți să aleagă ce vehicul să urmărească. În cele din urmă, au pornit în urmărirea unui Acura negru, ceea ce a declanșat o cursă cu viteză mare prin cartiere rezidențiale din Fremont.

Procurorii federali au declarat că șoferul a trecut cu viteză prin intersecții, a ignorat semnele de oprire și a atins viteze de aproximativ 130 km/h, schimbând benzile și depășind alte vehicule pe contrasens.

Autoritățile au arestat ulterior patru suspecți despre care se crede că au fost implicați în jaf: Afatupetaiki Faasisila, Jose Herrada-Aragon, Andres Palestino și Tom Parker Donegan. Toți aveau aproximativ 19 sau 20 de ani la momentul incidentului.

Anchetatorii spun că folosirea unor vehicule furate a complicat inițial identificarea suspecților, deoarece sistemele automate de citire a numerelor de înmatriculare nu au putut lega mașinile de persoanele implicate în jaf.

Sursa video și foto X

