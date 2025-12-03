Jaf într-un tribunal din Istanbul. Zeci de kilograme de aur și argint confiscate au dispărut dintr-un seif. Mesajul hoțului...

Un jaf de proporții a avut loc la Tribunalul Büyükçekmece din Istanbul. 25 de kilograme de aur și 50 de kilograme de argint au fost furate din caseta de depozit a instituției. Potrivit Hurriyet, bunurile proveneau dintr-o operațiune de contrabandă cu aur, preia Libertatea.

Incidentul a fost descoperit pe 1 decembrie, în timpul unei inspecții de rutină. Procurorul responsabil a observat absența îndelungată a unui angajat, Erdal T., și a decis să deschidă seiful. Surpriza a fost totală când s-a constatat că acesta era gol.

Erdal T., angajat al Oficiului Depozitar, este principalul suspect în acest caz. Conform Hurriyet, el ar fi fost numit într-un post la tribunal în 2021. După comiterea faptei, se pare că a părăsit țara împreună cu familia sa, plecând în Anglia. Autoritățile au emis mandate de arestare pe numele lui Erdal T. și al soției sale.

De asemenea, un alt funcționar, Kemal D., a fost reținut în legătură cu acest caz.

Lista cu bunurile furate

În urma inventarierii, s-a stabilit că au fost sustrase:

9.906 grame de aur 49 de piese de aur Reșat

438 de coliere 66 de grame de cercei

5 kilograme de aur

Diverse bijuterii și monede de aur

50 de kilograme de argint

Mesajul dat de angajatul hoț prietenilor săi Deși descris ca un angajat liniștit, Erdal T. ar fi trimis un mesaj bizar după incident. Potrivit surselor citate de Hurriyet, el le-ar fi spus prietenilor săi: „Am vândut marfa. Dumnezeu să vă dea o piață de desfacere”.

