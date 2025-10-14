Prima pagină » Evenimente » Marea controversă din online care a SPERIAT planeta. Cum a început nebunia cu vizita extraterestră așteptată anul acesta și cine propagă „Teoria Venirii”

Marea controversă din online care a SPERIAT planeta. Cum a început nebunia cu vizita extraterestră așteptată anul acesta și cine propagă „Teoria Venirii”

14 oct. 2025, 13:57, Evenimente
Marea controversă din online care a SPERIAT planeta. Cum a început nebunia cu vizita extraterestră așteptată anul acesta și cine propagă „Teoria Venirii”

Întreaga populație a Pământului se află în pragul a ceea ce teoreticienii conspirației și astronomii amatori numesc „cel mai semnificativ eveniment din istoria omenirii”. Cu două săptămâni înainte de noiembrie 2025, speculațiile despre o iminentă invazie extraterestră au atins cote maxime pe social media, pe canalele de știri și în comunitățile științifice din întreaga lume.

Originea acestei numărători inverse este atribuită unei coincidențe între observațiile astronomice neobișnuite și presupusele scurgeri de informații. Mai multe observatoare spațiale au captat semnale electromagnetice inexplicabile, inclusiv ale unui satelit al NASA, mort de mai mult timp. „Relay 2” a emis un semnal radio puternic pe 30 iunie, detectat de telescopul australian ASKAP.
Semnalele misterioase din spațiu alimentează speculațiile privind invazia extraterestră.


Astronomii amatori, înarmați cu telescoape de uz casnic, au raportat observarea unor obiecte inexplicabile pe orbita Pământului care nu corespund sateliților înregistrați sau resturilor spațiale cunoscute.

Platformele de social media au devenit punctul central al discuțiilor despre posibila invazie extraterestră. Videoclipurile de pe TikTok care analizează fenomene misterioase din spațiu și hashtag-urile #AlienCountdown2025 și #64DaysLeft au generat miliarde de vizualizări.


În acest sens, mai multe instituții de cercetare au inițiat discret protocoale pentru potențiale scenarii de contact extraterestru. Pregătirile, încadrate ca exerciții teoretice, implică strategii de comunicare, evaluări ale apărării planetare și cadre de cooperare internațională.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Dovada că există extratereștri! Descoperire istorică făcută de NASA pe Marte

Vaticanul și OZN-urile: Se ascunde vreun secret în arhivele Papei? ”Au existat zvonuri că Biserica Catolică știe câteva secrete mari”

Mediafax
Un vaccin experimental oprește dezvoltarea formelor agresive de cancer. Cum funcționează nanoparticulele lipidice
Digi24
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Ghid util pentru angajați
Mediafax
Părintele inteligenței artificiale, despre viitorul muncii: „Dacă te gândești ce carieră să alegi, fă-te instalator”
Click
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Digi24
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
Cancan.ro
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
Ce se întâmplă doctore
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
observatornews.ro
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
StirileKanalD
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
KanalD
S-a aflat cine este mama ucisă pe trecerea de pietoni. Anunțul spitalului despre ce se întâmplă în aceste momente cu fetița de 2 ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă verificarea nu e justificată, pot face plângere penală
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Capital.ro
România a pierdut o voce inconfundabilă. 3 ani dureroși de când marea noastră cântăreață s-a stins. A fost prima și în Top Capital Femei de Succes
Evz.ro
Actorul pe care toți îl ironizau. N-a avut talent, dar a făcut istorie în cinematografie
A1
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
Cine era femeia care a fost ucisă pe trecerea de pietoni de la Apărătorii Patriei? Aceasta avea, de fapt, doi copii. Fiul cel mare o suna neîncetat în timp ce medicii încercau să îi salveze viața
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta?
Descopera.ro
Somnul animalelor de companie: Cât dorm câinii și pisicile și ce spune asta despre sănătatea lor
EXTERNE AMENINȚAREA printre dinți a lui Trump la adresa lui Macron, în timp ce-și strângeau mâna în Egipt. Un cititor pe buze a descifrat mesajul. „FĂ-O”
14:25
AMENINȚAREA printre dinți a lui Trump la adresa lui Macron, în timp ce-și strângeau mâna în Egipt. Un cititor pe buze a descifrat mesajul. „FĂ-O”
EXTERNE Statele Unite ale Americii ar putea furniza Ucrainei între 20 și 50 rachete Tomahawk
14:22
Statele Unite ale Americii ar putea furniza Ucrainei între 20 și 50 rachete Tomahawk
POLITICĂ George Simion și AUR vor desființarea CCR. Fostul judecător CSM, Adrian Toni Neacșu:”Rămâne doar un recensământ al dorințelor”
14:17
George Simion și AUR vor desființarea CCR. Fostul judecător CSM, Adrian Toni Neacșu:”Rămâne doar un recensământ al dorințelor”
VIDEO EXCLUSIV Geanin Șerban, OIREP Ambalaje: „Am obținut deschiderea ministrului Diana Buzoianu pentru discuții pe mecanismul de tip clearing house”
14:15
Geanin Șerban, OIREP Ambalaje: „Am obținut deschiderea ministrului Diana Buzoianu pentru discuții pe mecanismul de tip clearing house”
FOTO-VIDEO STAND-UP COMEDY cu Donald Trump, premierul Marii Britanii, președintele Franței si premierul Ungariei la summit-ul din Egipt
14:14
STAND-UP COMEDY cu Donald Trump, premierul Marii Britanii, președintele Franței si premierul Ungariei la summit-ul din Egipt