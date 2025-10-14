Întreaga populație a Pământului se află în pragul a ceea ce teoreticienii conspirației și astronomii amatori numesc „cel mai semnificativ eveniment din istoria omenirii”. Cu două săptămâni înainte de noiembrie 2025, speculațiile despre o iminentă invazie extraterestră au atins cote maxime pe social media, pe canalele de știri și în comunitățile științifice din întreaga lume.

Originea acestei numărători inverse este atribuită unei coincidențe între observațiile astronomice neobișnuite și presupusele scurgeri de informații. Mai multe observatoare spațiale au captat semnale electromagnetice inexplicabile, inclusiv ale unui satelit al NASA, mort de mai mult timp. „Relay 2” a emis un semnal radio puternic pe 30 iunie, detectat de telescopul australian ASKAP.

Semnalele misterioase din spațiu alimentează speculațiile privind invazia extraterestră.



Astronomii amatori, înarmați cu telescoape de uz casnic, au raportat observarea unor obiecte inexplicabile pe orbita Pământului care nu corespund sateliților înregistrați sau resturilor spațiale cunoscute.

Platformele de social media au devenit punctul central al discuțiilor despre posibila invazie extraterestră. Videoclipurile de pe TikTok care analizează fenomene misterioase din spațiu și hashtag-urile #AlienCountdown2025 și #64DaysLeft au generat miliarde de vizualizări.



În acest sens, mai multe instituții de cercetare au inițiat discret protocoale pentru potențiale scenarii de contact extraterestru. Pregătirile, încadrate ca exerciții teoretice, implică strategii de comunicare, evaluări ale apărării planetare și cadre de cooperare internațională.

