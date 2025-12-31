31 Decembrie, calendarul zilei: Anthony Hopkins împlinește 88 de ani, Alex Ferguson 84. Val Kilmer ar fi împlinit 66 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 31 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Anthony Hopkins este unul dintre cei mai mari actori din istoria cinematografiei, recunoscut pentru intensitatea și profunzimea interpretărilor sale. S-a născut la 31 decembrie 1937, în Port Talbot, Țara Galilor, și a studiat actoria la prestigioasa Royal Academy of Dramatic Art din Londra. La începutul carierei, s-a remarcat pe scenele de teatru britanice, iar ulterior a trecut cu succes la film și televiziune. Faima internațională a venit odată cu rolul doctorului Hannibal Lecter din filmul The Silence of the Lambs (1991), pentru care a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun actor. De-a lungul carierei sale, a interpretat personaje istorice și fictive memorabile, precum Regele Richard Inimă de Leu, Alfred Hitchcock sau Regele Lear. A mai câștigat un Oscar în 2021 pentru rolul din filmul The Father, devenind cel mai în vârstă actor premiat la această categorie. Pe lângă actorie, este pasionat de muzică și pictură, compunând piese clasice și realizând lucrări artistice apreciate.

Sir Alex Ferguson este unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului mondial. Născut la 31 decembrie 1941, în Glasgow, Scoția, el este cunoscut mai ales pentru perioada legendară petrecută la Manchester United, unde a fost antrenor timp de aproape 27 de ani. A avut o carieră ca jucător înainte de a se dedica antrenoratului, evoluând pentru echipe precum Rangers și Dunfermline Athletic. Ca antrenor, Ferguson a început cu echipe din Scoția, cum ar fi East Stirlingshire și St. Mirren, înainte de a prelua Aberdeen, unde a câștigat mai multe titluri interne și Cupa Cupelor UEFA. În 1986, a devenit antrenorul Manchester United, club pe care l-a transformat într-o forță dominantă în fotbalul englez și european. Sub conducerea sa, United a câștigat 13 titluri în Premier League, 5 Cupe ale Angliei și 2 Ligi ale Campionilor. Alex Ferguson s-a remarcat prin disciplina, spiritul de lider, capacitatea de a construi generații de jucători de succes şi rămâne un simbol al performanței și al managementului în sport.

Val Kilmer, născut pe 31 decembrie 1959 în Los Angeles, California, a fost un actor american cunoscut pentru versatilitatea și talentul său de a se transforma complet pentru fiecare rol. Şi-a început cariera în teatru, înainte de a deveni faimos în cinematografie. A devenit cunoscut la nivel internațional în anii ‘90 prin rolul lui Jim Morrison în filmul The Doors (1991), pentru care a primit aprecieri critice remarcabile. A jucat roluri memorabile în filme precum Top Gun (1986), unde a interpretat personajul Lt. Tom “Iceman” Kazansky, și Batman Forever (1995), unde l-a portretizat pe Bruce Wayne/Batman. Alte filme importante includ Tombstone (1993), Heat (1995) și The Saint (1997). Val Kilmer a murit pe 1 aprilie 2025, la vârsta de 65 de ani, lăsând în urmă o moștenire impresionantă în cinematografie și o amintire puternică pentru fanii săi din întreaga lume.

Nașteri 🎂

🎂1869: Henri Matisse 🇫🇷🎨 unul dintre principalii inițiatori ai artei moderne

🎂1869: Constantin Hamangiu 🇷🇴⚖️ Jurist, specialist în drept civil. A contribuit la realizarea Codului Civil, a Codului General Român și a Codului Comercial; și-a lăsat întreaga avere pentru a se premia, începând cu 1930, „Cel mai bun roman cu subiect din viața românească; cea mai bună piesă de teatru; cele mai bune poezii; cel mai bun critic”

🎂1880: George Marshall 🇺🇸✩ laureat al Premiului Nobel pentru pace pe 1953 pentru Planul Marshall

🎂1908: Simon Wiesenthal 🇦🇹🇵🇱✡️ vânător de naziști, fondatorul centrului Simon Wiesenthal

🎂1937: Anthony Hopkins 🇬🇧🇺🇸🎬 2 Oscaruri pentru rol principal: 1991 – Silence of The Lambs, 2020 – The Father

🎂1941: Alex Ferguson 🇬🇧⚽️ A câștigat mai multe trofee decât oricare alt antrenor din istoria fotbalului englez, și a condus de pe bancă pe Manchester United în peste 1000 de meciuri

🎂1942: Andy Summers 🇬🇧🎸 The Police

🎂1943: Ben Kingsley 🇬🇧🎬 Oscar (1983) pentru rolul principal din Ghandi. Numele său de botez este Krishna Bhanji, dar și l-a schimbat în „Ben Kingsley” imediat ce a căpătat faimă actoricească, convins fiind că un nume străin i-ar fi îngreunat cariera artistică

🎂1943: John Denver 🇺🇸🎤 cunoscut publicului din România indirect prin faimoasa interpretare a melodiei „Country roads” („Drumuri de țară”) de către Gil Dobrică în varianta intitulată „Hai acasă”. A murit în accident de avion la 53 de ani

🎂1945: Leonard Adleman 🇺🇸0️⃣1️⃣ coautor al algoritmului RSA (algoritm criptografic cu chei publice, primul utilizat atât pentru criptare, cât și pentru semnătura electronică, publicat în 1978)

🎂1948: Donna Summer 🇺🇸🎤 Hot Stuff, She Works Hard for the Money

🎂1959: Val Kilmer 🇺🇸🎬 În anii 1990 a devenit apreciat după o serie de filme de succes și din punct de vedere comercial. A jucat rolul lui Jim Morrison în The Doors, Doc Hollyday în Tombstone din 1993, Batman în Batman Forever din 1995, Chris Shiherlis în Obsesia, tot din 1995, și Simon Templar în The Saint (1997). La începutul anilor 2000 a avut din nou roluri importante în The Salton Sea, Spartan și roluri secundare în Kiss Kiss Bang Bang și Alexander, fiind și vocea lui KITT în Knight Rider

🎂1977: Donald Trump Jr. 🇺🇸💵

🎂1998: Hunter Schafer 🇺🇸🎬 Euphoria (2019), Cuckoo (2024)

Decese 🕯

🕯️192: Commodus 🇮🇹♛

🕯️1679: Giovanni Alfonso Borelli 🇮🇹🧮 considerat întemeietorul biomecanicii. Cam prin 1640 face cunoștință cu Galileo Galilei la Florența. Marele om de știință avea să-l influențeze în ceea ce privește aplicarea metodei științifice în cercetare

🕯️1889: Ion Creangă 🇷🇴✒️ Principala contribuție a sa la literatura fantastică și pentru copii include narațiuni structurate în jurul unor protagoniști eponimi (Ivan Turbincă, Dănilă Prepeleac, Stan Pățitul), precum și basme ce pictează tabloul valorilor autohtone (Povestea porcului, Capra cu trei iezi, Soacra cu trei nurori, Punguța cu doi bani, Fata babei și fata moșneagului)

🕯️1905: Aleksandr Popov 🇷🇺🛜 a reușit prima transmisie publică a unui semnal prin unde radio. Cinstea de a fi inventatorul transmisiei radio nu i-a revenit lui însă, deoarece a neglijat să facă o cerere pentru patentarea marii sale invenții

🕯️2015: Wayne Rogers 🇺🇸🎬 Trapper John’ McIntyre din serialul M*A*S*H

🕯️2021: Betty White 🇺🇸🎬 pionieră a epocii de aur a televiziunii, cu o carieră de opt decenii. A fost printre primele femei care au exercitat controlul în fața și în spatele camerei și prima femeie care a produs un sitcom (Life with Elizabeth). A trăit 99 de ani

🕯️2022: Joseph Ratzinger 🇩🇪🇻🇦🇮🇹✝️ Papa Benedict al XVI-lea

🕯️2024: Jocelyn Wildenstein 🇨🇭🐱 renumită pentru numeroasele operații estetice care au făcut-o să primească porecla femeia-pisică

Calendar 🗒

🗒192: Împăratul Commodus este asasinat; Pertinax este proclamat împărat

🗒1695: În Anglia regelui William al III-lea se introduce impozitul pe ferestre, pe care populația învață repede cum să-l ocolească: se zidesc ferestrele cu cărămizi. Fiscul lua în calcul pentru plată numai geamurile dinspre stradă. Proprietarii se vor adapta situației, folosind la maximum curțile interioare și grădinile. Taxa pe ochiul de geam a fost abrogată în 1851

🗒1757: Împărăteasa Elisabeta I a Rusiei emite ucazul prin care incorporează Königsbergul în Rusia

🗒1852: Inaugurarea Teatrului Național din București

🗒1857: Regina Victoria a ales Ottawa, pe atunci un mic oraș de exploatare, drept capitală a Canadei

🗒1879: Thomas Edison a făcut prima demonstrație publică a modului de funcționare a primei lămpi electrice

🗒1907: Prima dată când sărbătorirea Ajunului Anului Nou se desfășoară în Times Square din Manhattan

🗒1916: Are loc cel mai grav accident feroviar din România – Catastrofa feroviară de la Ciurea – soldată cu peste 1000 de morți

🗒1925: Consiliul de Coroană a ratificat renunțarea prințului Carol al II-lea la succesiunea tronului în favoarea fiului său, Mihai de Hohenzollern. Carol al II-lea s-a stabilit în Franța, sub numele de Carol Caraiman

🗒1936: A fost descoperit cortizonul de către biochimistul american John Cowdery Kendall

🗒1938: Celebrul test cu fiolă, efectuat pentru depistarea șoferilor aflați în stare de ebrietate, a fost introdus, pentru prima dată, în Indianapolis

🗒1944: Ungaria declară război Germaniei naziste

🗒1946: Președintele SUA, Harry Truman, declară oficial sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial

🗒1955: General Motors devine prima corporație din SUA care produce peste 1 miliard $ într-un an

🗒1956: Oficial, TVR transmite prima emisiune de televiziune din România

🗒1989: Este abolită pedeapsa cu moartea pe teritoriul României

🗒1991: Uniunea Sovietică este dizolvată în mod oficial

🗒1992: Cehoslovacia se dizolvă

🗒1999: Președintele Federației Ruse, Boris Elțin, a demisionat și l-a numit pe Vladimir Putin ca președinte interimar

🗒2004: Inaugurarea clădirii Taipei 101, cea mai înaltă clădire din lume la acea vreme, având o înălțime de 509 metri

🗒2020: Adobe Flash Player a încetat să mai funcționeze

