Anchetatorul Revoluției, Cătălin Pițu: „Cine spune că anul trecut, în decembrie, CCR a dat o lovitură de stat, nu știe ce vorbește sau este ticălos!”

A trecut un an de la momentul șocant al anulării alegerilor prezidențiale în urma deciziei Curții Constituționale. A fost o zi lungă în urma căreia această decizie a picat ca un trăsnet.

Curtea și-a motivat decizia după ce a constatat că în procesul electoral ar fi existat ingerințe străine, că libertatea alegătorilor a fost afectată și egalitatea de șanse a competitorilor a fost compromisă prin metodele folosite de candidatul Călin Georgescu, care se calificase pentru turul doi al alegerilor alături de Elena Lasconi, obținând cel mai mare procent după numărarea voturilor.

Decizia a fost cu atât mai surprinzătoare pentru că turul 1 fusese validat de CCR și turul 2 era în block-start. A urmat o și mai mare divizare în societate, de-o parte find votanții altor candidați, iar de partea cealaltă susținătorii lui Călin Georgescu.

Aceștia din urmă, dar și diverși comentatori au acuzat Curtea Constituțională că, prin decizia dată și înlăturarea lui Georgescu din alegerile prezidențiale s-a dat o lovitură de stat.

“CCR nu a executat niciun fel de lovitură de stat!”

Invitat la Gândul Exclusiv, într-o emisiune transmisă live, fostul șef al Parchetelor Militare, generalul magistrat Cătălin Ranco Pițu a explicat de ce este aberant ca acest moment al anulării alegerilor prezidențiale, în urmă cu fix un an, să fie catalogat drept o lovitură de stat dată prin decizia CCR.

“Mulți oameni pricepuți spun că există o karmă a națiunilor. Ei bine, tot ei spun că acea karmă se reechilibrează sau se curăță prin asumarea unor adevăruri, prin spunerea unor adevăruri cât se poate de clar, prin stoparea practicii de a ascunde trecutul incomod sub preș… și dacă asta va fi capabilă să facă națiunea română inclusiv cu privire la Revoluția din 1989, da, ne reechilibrăm și ne redobândim liniștea socială. Ați întrebat despre CCR și despre lovitura de stat, în opinia mea, CCR nu a executat niciun fel de lovitură de stat acum un an și nu există niciun fel de comparație între decembrie și ce a făcut Ion Iliescu și situația aceasta.

Și vă pot argumenta din punct de vedere juridic… lovitură de stat presupune implicarea.. hai să fim foarte clari… lovitura militară presupune o grupare militară sau paramilitară care prin forță răstoarnă un regim și înlocuiește cu un alt regim favorabil acelei grupări. Cine compară situațiile și spune că, anul trecut, în decembrie, CCR a dat o lovitură de stat nu știe ce vorbește sau este ticălos, rău intenționat. Nu este vorba despre o lovitură de stat. Putem vorbi din alte puncte de vedere dacă este corect sau nu, dar, practic, într-un stat de drept nu se discută deciziile CCR!”.

Dosarul Revoluției va fi judecat de…Dumnezeu!

Întrebat dacă îi pare rău că s-a pensionat la 51 de ani (azi, fostul magistrat are vârsta de 53 de ani) și că dosarul Revoluției (pe care l-a instrumentat și a semnat rechizitoriul, dar care este reîntors la Parchetul General la acest moment prin decizie ICCJ-n.r.), practic, nu mai are nicio șansă de verdict final în justiție pentru că Ion Iliescu a decedat, iar ceilalți doi inculpați, Gelu Voican-Voiculescu și fostul comandant al Aviației Militare, Iosif Rus au și ei 86 și, respectiv 89 de ani, fostul șef al Parchetelor Militare a răspuns scurt: “Nu, nu-mi pare rău!”

Generalul magistrat Cătălin Pițu consideră că nu a lucrat în zadar la dosarul Revoluției chiar dacă acest dosar, până la finalizarea unui proces, ar rămâne fără niciun inculpat dacă și ceilalți doi inculpați ar deceda.

“Scopul final, inclusiv în justiție, este aflarea adevărului. Adevărul poate fi arătat și prin emisiuni ca aceasta și prin cărți, cărți scrise… Aparținătorii victimelor nu-și vor găsi dreptatea în justiție. Și este păcat că așa s-a întâmplat.

Este absolut regretabil că statul român în ansamblul lui nu a fost capabil să rezolve această cauză a Revoluției din 1989, pe de altă parte, cred că lucrurile nu se limitează la justiția de pe pământ, cred că mai este vorba și de o altă justiție supremă la un moment dat, pe care o vom confrunta cu toții și acolo, Adevărul cu A mare își va spune ultimul cuvânt. Poate că aceste cuvinte nu-i consolează pe acei aparținători, dar poate că pe unii totuși îi consolează și cred sincer că există și după ceva, adică Dumnezeu!”

Vezi interviul integral AICI:

RECOMANDAREA AUTORULUI: