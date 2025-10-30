Prima pagină » EXCLUSIV » Din Palat, în subteran. Se caută birouri pentru conducerea Metrorex, în stații: „Doamna directoare Miclăuș o să lucreze și dânsa cu șobolanii”

30 oct. 2025, 06:00, EXCLUSIV
Surse Metrorex au precizat în exclusivitate pentru Gândul că ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, este în continuare hotărât să-i dea afară pe angajații de la metrou care lucrează în Palatul CFR. În prezent, cei de la Metrorex caută soluții pentru birouri în stațiile de metrou, precum Unirii, Academia Militară sau Eroilor 2. Angajații care vor fi mutați din Palatul CFR sunt în mare parte din conducere, printre ei și directorul general. „Va lucra și doamna directoare Miclăuș cu șobolanii în subteran”, spun sursele Gândul.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a atras atenția, încă din luna august, că angajații care lucrează în sediul Ministerului Transporturilor primesc sporuri de metrou, pe care le-a numit „imorale”. De atunci, conducerea Metrorex a fost somată să părăsească această clădire.

În ultima perioadă, presiunile venite de la minister sunt și mai mari, iar Metrorex caută soluții ca să-i mute pe cei aproximativ 280 de angajați din Palatul CFR în stațiile de metrou.

„Relocarea va fi extrem de complicată, pentru că spațiile sunt destul de înguste, și nu există infrastructură, cum ar fi cea de internet, de exemplu. Ca atare, cei 280 de angajați vor fi mutați în mai multe stații de metrou”, spun sursele Gândul.

Surse Metrorex: „Există umiditate foarte mare, extrem de mult praf și pilitură de la roți și de la șine”

Aceleași surse reamintesc faptul că în subteran, condițiile de muncă nu sunt deloc ușoare.

„Există umiditate foarte mare, extrem de mult praf și pilitură de la roți și de la șine, câmpuri electromagnetice. Nu ne bucurăm, dar o să vadă și cei din conducere cum se lucrează în subteran. O să lucreze și doamna directoare Mariana Miclăuș cu șobolanii. Pentru că mai apar și șobolani prin spațiile pe unde se lucrează în subteran. Oricum, este rușinos că după 44 de ani de activitate, Metrorex nu are un sediu propriu”, au mai precizat sursele Gândul.

Ministrul Transporturilor, către angajații din Palat: „Renunțați la sporul de metrou”

La sfârșitul lunii august, ministrul Transporturilor făcea un apel către angajații Metrorex din Palatul CFR să renunțe la sporul de metrou.

„Dragi angajați ai Metrorex care vă desfășurați activitatea în clădirea Ministerului, la etajul 9. Trebuie să înțelegeți că situația economică este complicată. Aveți de ales între a vă păstra sporurile imorale sau a continua investițiile în infrastructură. Suntem obligați să facem drumuri și autostrăzi. Să facem căi ferate, rețele de metrou și să dezvoltăm infrastructura navală sau aeriană. Iar pentru asta avem nevoie de bani. De aceea fac un apel public la dumneavoastră.  Cei care lucrați la suprafață, să renunțați la sporul de metrou. Am și o soluție pentru cei care nu vreți să renunțați la acest spor imoral”, preciza Ciprian Șerban la sfârșitul lunii august.

