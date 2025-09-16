Metroul bucureștean este la un pas de colaps, asta în condițiile în care Metrorex a rămas singura societate feroviară din subordinea Ministerului Transportului (MT) care nu are buget aprobat pe anul 2025, deși suntem în septembrie. Liderul sindicatului de la metrou, Marian Artimon, spune că, din noiembrie, trenurile din subteran ar putea fi oprite, din lipsă de finanțare. „De pe data de 31 octombrie nu vom mai avea dreptul la subvenție, fără buget aprobat”, a declarat Marian Artimon pentru Gândul. În paralel, sindicaliștii vor începe negocierile pentru noul Contract Colectiv de Muncă.

„De la 1 noiembrie nu vom mai avea cu ce să întreținem metroul bucureștean, pentru că nu avem buget. Circulația metroului ar putea fi oprită din această cauză. Sper ca Guvernul Bolojan, prin Ministerul Transporturilor, să găsească o soluție și să se aprobe bugetul. Altfel, vom avea repercusiuni grave pentru transportul bucureștean”, a declarat Marian Artimon pentru Gândul.

Liderul sindicatului de la metrou (USLM) mai spune că în curând vor începe negocierile cu Metrorex pentru noul Contract Colectiv de Muncă, mai ales că în această toamnă va expira actualul CCM.

„În noiembrie trebuie să avem un nou Contract Colectiv, și trebuie să demarăm negocierile. Trebuie să vedem și noi, față de anul trecut din noiembrie, cât a scăzut puterea de cumpărare. Și aici Guvernul condus de Ilie Bolojan trebuie să găsească soluții, pentru că noi suntem una dintre categoriile cu munca extrem de grea, în subteran, cu poluare foarte mare, fără lumină, fără aer. Așadar, ne dorim cel puțin o ajustare a veniturilor raportată la rata inflației ”, a mai precizat Marian Artimon.

Din toate societățile feroviare de stat, aflate în subordinea MT, doar Metrorex a rămas fără buget aprobat pe anul 2025, potrivit Club Feroviar.

Sindicatul, negocieri dure cu Metrorex și în 2024

Anul trecut, negocierile pentru un nou CCM au fost extrem de greoaie, iar metroul bucureștean a fost la un pas de grevă.

În 2024, pe lângă solicitările din Contractul Colectiv, sindicaliștii au avut următoarele revendicări:

condiții mai bune de muncă;

o mai bună finanțare;

angajarea de personal;

asigurări de serviciu și de sănătate

Ultima grevă la Metrorex a paralizat Bucureștiul

Sindicaliștii de la metrou au protestat și în 2023, în fața Guvernului, fiind nemulțumiți de prevederile Legii 296 / 2023, intrată în vigoare la 1 noiembrie 2023.

Ultima grevă generală la Metrorex a avut loc în martie 2021. Atunci s-a creat un scandal imens, care a condus la excluderea lui Ion Rădoi din cadrul Sindicatului Liber din Metrou.

Marian Artimon, lider sindicat: „Ne mor colegii pe capete din cauza condițiilor din subteran. O colegă a pierit la doar 49 de ani”

Liderul de sindicat de la metrou explicat, în urmă cu doi ani, pentru Gândul, cum sunt condițiile de muncă de la metrou.

„Din cauza condițiilor grele din subteran, majoritatea colegilor au probleme cardio-respiratorii, mai ales din cauza proastei ventilații. Sunt probleme de sănătate și din cauza iluminatului artificial. Nu există lumină naturală. Sunt probleme mari cu oasele. Asta din cauza faptului că zidurile produc radiații. Sunt și câmpuri electromagnetice. Undeva la 70% dintre colegi au probleme cardio-vasculare și de respirație”, a declarat, pentru Gândul, Marian Artimon, lider al sindicatului de la Metrorex.

