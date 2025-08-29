Doru Pelivan, eduKiwi: M-am întors la visul din copilărie și am creat cea mai mare platformă educațională din țară

De la un blog, creat în urmă cu 14 ani, la cea mai mare platformă educațională din România – acesta este parcursul antreprenorului Doru Pelivan în online. Pandemia i-a fost de real ajutor, iar împreună cu adaptabilitatea au transformat agenția sa de marketing online în platformă educațională. Practic, i-a împlinit visul din copilărie.

“Aventura mea în online începe acum aproximativ 14 ani. Eu am avut un blog pe internet acum 14 ani, unde a fost prima oară când am testat online-ul și cumva i-am simțit atât beneficiile, cât și lucrurile care creează, să zicem așa, dezavantaje. Deci sunt destul de vechi în lumea online și a business-ului online, deși am făcut și afaceri clasice, afaceri offline, în viața reală. Dar pandemia, într-adevăr, pe noi ne-a ajutat foarte mult, pentru că a obișnuit cumpărătorii cu foarte multe aspecte. Odată faptul că se pot întâlni online, să se întâmple un proces de vânzare-cumpărare, că se pot întâlni online să stabilească o strategie, obiective, nu trebuie neapărat să se întâlnească fizic. Și totodată, în cazul nostru, ca și companie educațională, a ajutat foarte mult faptul că se poate întâmpla un proces educațional în online.

Nu trebuie neapărat să te întâlnești undeva în sală, iar asta a creat foarte multe beneficii de scalare. Totodată, de ce nu trebuie să și recunosc faptul că în momentul în care oamenii au fost oarecum prizonieri în propria casă, n-aveau ce să facă. Și atunci se uitau la filme, se uitau pe social media, dar la un moment dat se plictiseau și simțeau nevoia de utilitate. Hai să fac și ceva pentru mine. Deci , s-au întors mai mult către ei înșiși. Și atunci a fost și zona în care s-a gândit mă, poate ar fi bine să și învăț ceva. Hai să mă înscriu la un curs, hai să cumpăr un curs și atunci pe noi vă dați seama că schimbarea aceasta de comportament ne-a ajutat foarte mult să creștem”, a dezvăluit Doru Pelivan

El a explicat și care a fost motivul pentru care a ales antreprenoriatul în educație.

“În tinerețe mi-am dorit să mă educ. Am fost gen de om autodidact și pur și simplu am avut nevoia asta de mentor, să învăț de la alții, să mă inspir. Când vedeam că un om are succes, eu voiam să aflu de la el, dar parcă lipsea cumva contextul necesar în care să fac chestiunea aceasta. Mă uitam foarte mult către americani, dar nu ne înțelegeam atât de bine cultura și simțeam că există un neajuns în piață. În acest domeniu, dacă ne uităm acum 12 ani, eu nu cunoșteam nici măcar un om care să se fi înscris la un curs, dar să fie cineva care susține așa ceva și pur și simplu am văzut că este o oportunitate în piață care totodată se alinia sufletește cu ceea ce îmi doream eu și unde simțeam eu cam potential”, a explicat fondatorul eduKiwi.

Iar dezvoltarea afacerii a venit natural pentru că un om de afaceri trebuie să cunoască și să fie la curent cu tot ce se întâmplă.

“Un an antreprenor trebuie să fie multidisciplinar. Acesta este însă un lucru care și încurcă foarte mulți antreprenori. Trebuie să învețe și management, și strategie, și lider, și marketing, și vânzări, și branding, și PR, și contabilitate, și juridic. Sunt foarte multe lucruri și nu se pot învăța toate într-un an de zile. De aceea nu poți să fii un antreprenor de succes într-un an de zile, pentru că trebuie să ai timp să înveți toate aceste discipline, măcar la un nivel mediu, cât să te descurci. În cazul meu, în anii aceștia, business-ul pe care eu îl dezvolt s-a tot reiterat de la an la an, adică pur și simplu l-am schimbat. Echipa noastră a plecat acum 10 ani la drum cu premiza că suntem o agenție de marketing, că facem marketing în online, nicidecum cu viziunea aceasta educațională. Ulterior, după ce am lucrat cu mai mulți clienți, am văzut cum merge piața, am învățat mai multe lucruri. M-am întors cumva la visul din copilărie, la misiunea mea în zona asta educațională și pur și simplu am pivotat business-ul de pe o zonă de agenție de marketing către o platformă educațională care în timp a devenit cea mai mare platformă educațională din țară”, a completat Doru Pelivan.

