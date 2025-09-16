Călin Goeorgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), alături de alte 20 de persoane, fiind acuzați de implicare în tentative de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Călin Georgescu și Horațiu Potra ar fi pus la cale un „plan de acțiune” care a fost, în cele din urmă, dejucat. În rechizitoriul întocmit de procurori, din care Gândul prezintă extrase în exclusivitate, Călin Georgescu este menționat de 370 de ori, iar Horațiu Potra apare de 839 de ori.

În data de 1 martie 2025, Horațiu Potra, fiul său și o rudă a acestora au fost dați în urmărire generală.

Poliția Română a emis mandatele de arestare pentru dosarul legat de perchezițiile efectuate la persoane apropiate lui Călin Georgescu

Mandatul de arestare pe numele lui Horațiu Potra a fost emis – vineri, 28 februarie 2025 – de Secția Penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Potrivit Poliției Române, Horațiu Potra era cercetat pentru „tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive”.

„Ca urmare a planului agreat cu inculpatul Georgescu Călin, inculpatul Potra Horațiu a organizat/coagulat un grup de 21 persoane”

Procurorii susțin că Călin Georgescu ar fi conceput un plan pentru destabilizarea țării, folosindu-se de mercenarii coordonați de Horațiu Potra.

Cei doi au făcut acest plan în data de 7 decembrie 2024, iar discuția s-a concentrat pe planificarea unor proteste violente în București, cu scopul de a schimba ordinea constituțională și de a bloca exercitarea puterii de stat.

În dosarul privind tentativa de acțiuni împotriva ordinii constituționale pentru care cei doi sunt judecați, Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt primele două nume menționate în rechizitoriu. Urmați de aceștia se află celelalte nume ale inculpaților incluși în dosar.

„Ca urmare a planului agreat cu inculpatul Georgescu Călin, inculpatul Potra Horațiu a organizat/coagulat un grup de 21 persoane, condus de către el, din care făceau parte inculpații Potra Dorian, Potra Alexandru Cosmin, Lup Andrei-Florin, Borișcă Cristian-Sergiu, Comiza Adrian Inocențiu, Dragoman Vasile Leonard, Hauptman Manfred Ioan, Lascu Bogdan Florin, Lechințan Traian, Lup Ioan, Moldovan Dionisie, Mureșan Ovidiu-Claudiu, Panța Dan-Cristian, Szanto Daniel, Timofti Constantin, Lăpădatu Claudiu-Marian, Apahidean Marius-Samuel, Dărăbanț Matei, Aniței Iulian și Goloșoiu Mihail-Alex, care s-a întrunit în data de 07 decembrie 2024, în jurul orelor 21:30-21:45, la cafeneaua ART CAFFE din mun. Mediaș, jud. Sibiu, iar în cadrul acestuia s-a stabilit, la inițiativa lui Potra Horațiu, acceptată de către membrii constituenți, deplasarea spre mun. București cu 7 autoturisme”, arată procurorii.

„Astfel, prin retorica postărilor au fost direcționate narative subsumate temelor promovate de agenda candidatului Georgescu Călin, respectiv mesaje cu caracter de spiritualitate și identitare, promovarea tradițiilor românești și elogierea conceptelor ultranaționaliste, mod de operare utilizat cu scopul de a propaga mesaje eurosceptice și anti-sistem conotative”, se precizează în rechizitoriul întocmit de procurori.

Horațiu Potra, „rol semnificativ în conturarea strategiei electorale și în mobilizarea resurselor necesare”

Horațiu Potra este menționat în dosar de 839 de ori. În același dosar sunt menționate și două rude ale acestuia.

Primul este Potra Dorian, „în vârstă de 18 ani, necunoscut cu antecedente penale, aflat sub imperiul măsurii arestului preventiv, dispusă în lipsă, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale”.

Al doilea este Potra Alexandru-Cosmin, „în vârstă de 31 de ani, necunoscut cu antecedente penale, aflat sub imperiul măsurii arestului preventiv, dispusă în lipsă, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale”.

Procurorii prezintă, în rechizitoriul întocmit, mai multe situații situații pentru care acesta este judecat și contextul care a dus, pentru fiecare în parte, la aceste acțiuni în instanță.

„În contextul Hotărârii nr. 32 din data 06 decembrie 2024 a Curții Constituționale a României prin care s-a dispus anularea alegerilor prezidențiale din România din anul 2024, în dimineața zilei de 07 decembrie 2024, între orele 10:51 – 12:01, inculpatul Potra Horațiu s-a întâlnit pe raza localității Ciolpani, județul Ilfov, în incinta Centrului de echitație Jbara Horses, în condiții de clandestinitate, cu inculpatul Georgescu Călin (candidat la alegerile prezidențiale și direct interesat în contestarea deciziei de anulare mai sus menționată), ocazie cu care au pus în discuție un plan conform căruia inculpatul Potra Horațiu, împreună cu persoane din cercul său relațional, cu pregătire militară sau capacități operative specifice pregătirii militare urmau să desfășoare în data de 08 decembrie 2024 în municipiul București, în contextul unor acțiuni de protest, acțiuni violente cu caracter subversiv”, se menționează în rechizitoriu.

Potrivit procurorilor, Horațiu Potra a avut un „rol semnificativ” nu numai în ceea ce privește strategia electorală a lui Călin Georgescu, dar și în „mobilizarea resurselor”.

„În referire la persoanele cu care inculpatul a înțeles să colaboreze în procesul de realizare și consolidare a planului de candidatură, materialul probator administrat a relevat că un rol semnificativ în conturarea strategiei electorale și în mobilizarea resurselor necesare l-a avut inculpatul Potra Horațiu”, se mai arată în rechizitoriul întocmit de procurori, din care Gândul prezintă extrase în exclusivitate.

