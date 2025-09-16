Prima pagină » Actualitate » Călin Georgescu ar fi promis redeschiderea Roșia Montană în schimbul finanțării campaniei electorale

Călin Georgescu ar fi promis redeschiderea Roșia Montană în schimbul finanțării campaniei electorale

16 sept. 2025, 12:58, Actualitate
Călin Georgescu i-ar fi cerut lui Potra sprijin financiar de 20-35 milioane de dolari de la Frank Timiș, promițând redeschiderea minelor din România, „în special cele de aur”. Potra i-a transmis lui Timiș, conform rechizitoriuiui, că fostul candidat avea deja sprijinul americanilor care i-au făcut campanie la Trump și de la cei care au negociat ieșirea UK din UE.

Călin Georgescu și alte 21 de persoane au fost trimiși în judecată pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, iar procurorii arată că acesta i-a cerut lui Horațiu Potra să obțină de la Frank Timiș până la 35 de milioane de dolari pentru campania prezidențială.

În urma perchezițiilor informatice asupra telefonului lui Horațiu Potra, procurorii au identificat conversații care evidențiază faptul că, încă din aprilie 2022, Călin Georgescu i-a solicitat acestuia să îl abordeze pe omul de afaceri Frank Timiș pentru o susținere financiară între 20 și 35 de milioane de dolari, destinată campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale.

Potrivit anchetatorilor, Horațiu Potra i-a transmis lui Frank Timiș că Georgescu promitea, în schimb, redeschiderea tuturor minelor din România, „în special cele de aur”, menționând că „are deja sprijinul americanilor care i-au făcut campanie la Trump și de la cei care au negociat ieșirea UK din UE”.

Într-una dintre conversații, Călin Georgescu afirma: „Am nevoie de sprijin, apoi sprijin și eu!”.

„D-ul Georgescu a spus că poate negocia orice cu dvs, pentru că doar cu astfel de oameni ca dumneavoastră poate readuce economia României la suprafață. Oameni harnici, deștepți, credincioși, patrioți, nu slugi globaliste”, i-a scris Horațiu Potra omului de afaceri Frank Timiș, potrivit rechizitoriului.

Tot din rechizitoriu rezultă că Georgescu ar fi beneficiat de sprijin financiar direct de la Potra. Acesta i-ar fi pus la dispoziție o limuzină Mercedes GLE Coupe, închiriată în iunie 2024. Plata chiriei lunare, de circa 16.900 lei, ar fi fost făcută în numerar de Potra.

De asemenea, probele indică remiterea repetată de sume de bani în numerar către Georgescu Călin, fie direct, fie prin intermediul unor apropiati ai lui Horațiu Potra, în locații din București și Ilfov.

Recomandarea autorului: Călin Georgescu este trimis OFICIAL în judecată. Ancheta e gata. Fostul candidat la președinție este acuzat de COMPLICITATE la instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale

Călin Georgescu era CONVINS din 2019 că va fi președintele României / Ce i-a propus unei judecătoare celebre: „Accepți să fii ministrul Justiției?”

Numele lui Bogdan Peșchir apare o singură dată în RECHIZITORIUL de 327 de pagini prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată. Care sunt acuzațiile la adresa lui Bogpr

