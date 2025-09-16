„Escrocul de pe Tinder”, REȚINUT în Georgia. „Nu știm de ce a fost arestat”

Shimon Yehuda Hayut, mai cunoscut drept „escrocul de pe Tinder”, a fost reținut, duminică, 14 septembrie, pe aeroportul internațional din Batumi, Georgia. În vârstă de 35 de ani, bărbatul originar din Israel a devenit faimos după apariția într-un documentar Netflix, în 2022, care dezvăluia metodele prin care ar fi înșelat zeci de femei întâlnite pe aplicația de dating.

Avocatul lui susține că motivele reținerii nu au fost clarificate de autoritățile georgiene: „Am discutat cu el în această dimineață, dar nu înțelegem de ce a fost luat în custodie. A călătorit liber în toată lumea până acum”.

Cine este „Escrocul de pe Tinder”, de fapt

Hayut, care folosea adesea și o identitate falsă, Simon Leviev, pretindea că este fiul unui magnat al diamantelor. El ar fi reușit să obțină sume de ordinul milioanelor de lire sterline de la femei pe care le seducea cu întâlniri fastuoase și călătorii extravagante. Ulterior, solicita victimelor bani sub pretextul unor urgențe financiare, convingându-le să contracteze credite bancare în numele său ori să-i pună la dispoziție cardurile personale.

Mărturiile femeilor arată că multe dintre acestea au rămas îndatorate cu zeci de mii de euro, dar și cu traume emoționale grave, unele gândindu-se inclusiv la sinucidere.

În fața acuzațiilor care i s-au tot adus, Hayut a negat mereu că ar fi un escroc – „Nu sunt un impostor, sunt un om de afaceri legitim”. Mai mult, el insistat peste tot că a făcut avere din investiții în criptomonede.

Totuși, trecutul judiciar nu poate fi ignorat. Astfel, în 2019, pe numele lui apare o condamnare în Israel pentru patru capete de acuzare de fraudă; a executat doar 5 luni de închisoare din cele 15 dictate de un judecător. Atunci, instanța l-a obligat să plătească despăgubiri victimelor în valoare de 35.000 de lire sterline, dar și o amendă suplimentară de 4.600 de lire pentru folosirea unui pașaport fals.

Tot în 2019, Hayut a intrat în vizorul Interpol după ce o fostă victimă a sesizat autoritățile că umbla prin Grecia cu documente false.

A devenit faimos după ce Netflix a difuzat producția „The Tinder Swindler”, care l-a transformat pe israelian într-un simbol al escrocheriilor online.

