STENOGRAME incendiare din rechizitoriul Georgescu/Potra. “Ce facem, ieșim dacă se anulează ăstea? Și tu ai zis: «Așteaptă ce decide CG»”

Călin Georgescu, fost candidat la Președinția României, a fost trimis marți în judecată. Alături de el, a fost trimis în judecată și Horațiu Potra, fost luptător în legiunea străină. În rechizitoriu, procurorii amintesc și despre întâlnirea din 7 decembrie, la un centru de echitație din Ilfov, în care ar fi fost pus în aplicare un plan, prin care urmau să deturneze un protest de susținere față de fostul candidat la prezidențiale. Reamintim că întâlnirea a fost organizată într-un cadru privat, la ea participând Horațiu Potra, Călin Georgescu, Eugen Sechilă și Marian Burcea, garda de corp a lui Georgescu.

Procurorii subliniază că această întâlnire, coordonată de Călin Georgescu, era una premergătoare unor „evenimente destabilizatoare” menite să „creeze haos și nesiguranță.”

Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați că au planificat în secret să deturneze protestele pașnice din 8 decembrie 2024, prin acțiuni violente cu un grup paramilitar de 21 de persoane, înarmați cu cuțite, pistoale și 65 de materiale pirotehnice F4.

Georgescu, trimis în judecat ă pentru tentativă la lovitură de stat, alături de Potra și înc ă 20 de persoane

Reamintim că Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a finalizat, în data de 15 septembrie 2025, rechizitoriul în dosarul 6720/284/P/2024 și a dispus trimiterea în judecată a 22 de persoane acuzate de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și alte infracțiuni conexe.

Este vorba de dosarul deschis de procurorii Parchetului General, după ce Horațiu Potra și mercenarii lui au fost opriți în trafic în timp ce veneau înspre București.

Călin Georgescu este acuzat de complicititate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constitu ționale și comunicare de informații false.

Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constitu ționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor , orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.

În acela și dosar au fost trimiși în judecat ă și Dorian Potra și Alexandru-Cosmin Potra, dar și alți 20 de mercenari. Totodată, în acela și dosar a mai fost trimis în judecat ă Eugen Sechilă Georgescu , unul dintre apropiații luicu viziuni legionare, potrivit surselor judiciare.

„Autorul intelectual al planului infracțional este inculpatul Georgescu Călin”

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a precizat în rechizitoriu că, în cadrul „conversațiilor captate în mediul ambiental dintre inculpații Lup Andrei-Florin și Potra Horațiu sunt revelatoare pentru validarea tezei că acțiunea de protest avea un caracter elaborat, iar organizarea ei urma să se desfășoare în condiții de maximă conspirativitate și cu angrenarea unui număr mare de persoane de pe grupurile cu profil militaro-tactic.”

„Inculpatul Lup Andrei-Florin se lamentează pentru că organele de urmărire penală l-au deposedat de terminalul mobil folosit în vederea expertizării ulterioare. Apoi este întrebat de către Potra Horațiu ce a declarat cu ocazia interacțiunii cu organele de poliție, cei doi continuând prin construirea de strategii referitoare la declarațiile pe care urmează a le exhiba în legătură cu motivul constituirii grupului, a persoanelor recrutate și a scopului deplasării.

Lup Andrei-Florin îi devoalează lui Potra Horațiu că nu a recunoscut că urma să participe la ”manifestație”, ulterior jubilând că nu a făcut referiri în grupurile de pe aplicațiile electronice că urma să aibă loc o astfel de acțiune și momentul desfășurării sale (a doua zi), anticipând efectele unei percheziții informatice asupra deconspirării scopului real al deplasării organizate la București. În acest context, Potra Horațiu a insistat în chestionarea interlocutorului asupra aspectelor declarate organelor de poliție, acesta din urmă asigurându-l că nu a menționat explicit scopul deplasării, care urma să fie o ”manifestație.”

Interceptările în mediul ambiental sunt revelatorii și pentru dovedirea aspectului că autorul intelectual al planului infracțional este inculpatul Georgescu Călin, inculpatul Lup Andrei-Florin amintindu-i lui Potra Horațiu că în contextul unei interpelări a unui membru al grupului de mesagerie electronică, acesta a afirmat că reacția pe care urmau să o operaționalizeze era condiționată de direcțiile trasate de Georgescu Călin, în special prin intermediul aparițiilor televizate.”

Horaţiu Potra urmărea să creeze haos cu ajutorul a 20 de mercenari: ,,Așteptăm să vedem ce declară CG”

Pe 8 decembrie 2024, Horațiu Potra și mercenarii lui se deplasează spre București, pentru a organiza acțiuni de destabilizare, însă sunt interceptați pe drum de polițiști și reținuți.

Potrivit informațiilor publicate în rechiztoriul Parchetului, gruparea înarmată a lui Horaţiu Potra, formată din mercenari cu o vastă experienţă, era pregătită să creeze haos în haos în România, după anularea alegerilor prezidenţiale din luna decembrie.

Revelatoare în acest sens sunt discuțiile dintre membrii grupului, care de fiecare dată își comunicau faptul că nu trebuie să acționeze în niciun fel până ce Georgescu Călin nu decide astfel.

„Reacțiile nu au întârziat să apară nici în rândul inculpaților. Ca urmare a punerii în executare a mandatelor de percheziție informatică, au fost identificate o serie de conversații purtate prin intermediul aplicațiilor de mesagerie electronică, mesaje din conținutul cărora reiese în mod clar poziția adoptată față de contextul generat de anularea alegerilor.

Relevanță deosebită sub acest aspect poartă, spre exemplificare, discuțiile purtate în cadrul grupului de WhatsApp RALF, la data de 06 decembrie 2024, în intervalul 1:22:50-2:22:29 PM (UTC+0), în care sunt distribuite articole apărute în mediul online referitoare la anularea primului tur al alegerilor pentru alegerea președintelui României, nemulțumiri legate de acest aspect, dar și ipoteza unei ieșiri în stradă, relevante fiind mesajele postate de martorul Ursu Adrian ,,Acum trebuie făcut ceva, mers peste ei și dat foc” și de inculpatul Aniței Iulian, cu următorul conținut: ,,Ce facem șeful dacă e așa? Ieșim? ”, precum și răspunsul oferit de inculpatul Potra Horațiu, respectiv: ,,Așteptăm să vedem ce declară CG”, se arată în documentele procurorilor.

Paradigma din spatele discursului public al lui Călin Georgescu

Procurorii au mai dezvăluit în rechizitoriu și planul ascuns al lui Călin Georgescu, prin care încerca să-și tempereze susținătorii și să-i facă să acționeze exclusiv la comenzile lui, ceea ce poate fi confirmat și de discuțiil dintre inculpați, toți așteptând comanda lui CG.

„De altfel, această paradigmă este confirmată inclusiv de discursul public al inculpatului pe diverse posturi de televiziune în care acesta afirmă că are un plan numai de el știut, alegații menite a-i tempera pe susținătorii săi și de a-i îndruma să nu acționeze decât potrivit dispozițiilor sale, fără derogări, doar în acest cadru putând fi asigurat succesul operațiunii sale.

De asemenea, tonul reverențiar exacerbat și foloasele pecuniare disproporționate oferite inculpatului, atestă faptul că acesta era amfitrionul întregului proces de preluare a puterii statale, iar dispozițiile sale, cu veritabile valențe de ordin, se impuneau cu strictețe și forță persoanelor angrenate sub forma unei construcții al cărei nucleu se sedimentase în în jurul său.

Discuțiile dintre inculpați sau dintre aceștia și alte persoane disociate de cadrul procesual sunt revelatoare inclusiv sub aspectul posibilității recurgerii la violențe extreme, aceștia sugerând împușcarea membrilor Curții Constituționale în public, asemenea soților Ceaușescu, folosind termeni care permit asocierea și devoalarea scopului real al deplasării în capitală, precum „protest sau lovitură”, au mai punctat procurorii.

Stenograme din episodul în care Georgescu, Potra și mercenarii lui s unt acuzați de tentativă la lovitură de stat

Prin ordonanța Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești nr. 6720/284/2024 din data de 09 decembrie 2024 (confirmată prin încheierea nr. 422 din data de 11 decembrie 2024 a Judecătoriei Ploiești) a fost dispusă autorizarea, cu titlu provizoriu, a accesului la sistemul informatic aparținând numitului Potra Horațiu, respectiv un telefon mobil marca Samsung cu seriile IMEI 1:358671/19/362448/9 ȘI IMEI 2:359928/33/362448/3.

Din cuprinsul procesului-verbal din data de 9 decembrie 2025 întocmit de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești s-a constatat faptul că terminalul mobil marca Samsung Galaxy Notes 20S utilizat de Potra Horațiu este are seriile IMEI 1: 356052110584894 și IMEI 2: 356053110584892.

În urma exploatării înregistrărilor ambientale autorizate prin ordonanța provizorie din data de 08 decembrie 2024 au rezultat mai multe materiale audio în care au fost purtate discuții între Potra Horațiu și Lup Andrei-Florin, din care au fost extrase următoarele aspecte care prezintă interes:

1. Materialul denumit ”Rec1_20241209_081610”, de o lungime de 05:34 minute:

Potra Horațiu: îl mai ai pe grupul ală al nostru RALF? Atunci nu am înțeles nimic, haideți la București, sau…

Lup Andrei-Florin: Și mie mi-a luat ălă, frate!

Potra Horațiu: Ce ți-o luat?

Lup Andrei-Florin: Tot fraza aia…neinteligibil

Potra Horațiu: Ți-o luat de pe … neinteligibil … a luat-o pe …. neinteligibil…. la București?

Lup Andrei-Florin: Păi nu le-am întrebat…oricum nu zice

Potra Horațiu: Păi nu, știu…. neinteligibil…, ce v-au întrebat? Cu cine veniți la București sau…

Lup Andrei-Florin: Salut, câți sunteți… neinteligibil… răspunde doar 3 inși

Alex… neinteligibil

Potra Horațiu: Dar la manifestație a zis că vrea să vină?

Lup Andrei-Florin: Nu

Potra Horațiu: N-a zis aaaa

Lup Andrei-Florin: Mai am eu o conversație, i-am scris la unu că mersei la București.. neinteligibil., atât, nu i-am zis că merg la manifestație

Potra Horațiu: neinteligibil.

Lup Andrei-Florin: Și la Moro, mi-a scris Moro, pe unde sunteți și i-am zis că ne apropiem de Ploiești și el o zis că acuma intră în București și atât.

Potra Horațiu: neinteligibil… că ți-o scris , neinteligibil… vezi că e Poliția

Lup Andrei-Florin: Nu am avut treabă cu ea. S-o uitat și Poliția dar n-o zis nimic

Potra Horațiu: Credeam că i-ai dat parola acolo… neinteligibil…

Lup Andrei-Florin: neinteligibil… de la Coral?

Potra Horațiu: Nu, eu te-am întrebat

Lup Andrei-Florin: bine că n-am scris nimic, vezi că e manifestație, ne vedem mâine.. neinteligibil… la Grozavul ăla la Sibiu i-am scris că, ce face, vii la București și tu că merem toți, mai mulți, atât.

Potra Horațiu: Dar n-ai zis .. neinteligibil

Lup Andrei-Florin: Nu am zis că e manifestație, sau…merem toți mai mulți, vrei să vii și tu? Și o … neinteligibil…. facem de o mașină și venim.

2. Materialul denumit ”Rec1_20241209_082144”, de o lungime de 05:24 minute:

Lup Andrei-Florin: Poate poate

Potra Horațiu: ăăăă?

Lup Andrei-Florin: de când trebuia să mergem

Potra Horațiu: … neinteligibil…toate discuțiile de pe RALF, n-am vorbit

niciodată pe RALF, prostii d-astea.

Lup Andrei-Florin: ți-am zis că numai aia am scris-o

Potra Horațiu: Care vrea să vină la București, cine o vrea să vină la București, nu?

Lup Andrei-Florin: Dar ai scris mai sus, sau te-o întrebat Iuli… neinteligibil…ce facem ieșim dacă se anulează ăstea și tu ai zis, așteaptă ce decide CG. N-ai zis nimic, da, nu… neinteligibil

Potra Horațiu: Așteptăm ce se decide la televizor.

3. Materialul denumit ”Rec1_20241209_082716”, de o lungime de 05:36 minute:

Lup Andrei-Florin: … neinteligibil…, numai conversațiile alea le-am avut

Potra Horațiu: era conversația în care ți-a zis să mergi până la… neinteligibil

Lup Andrei-Florin: Nu mi-o zis că eram amândoi în mașină”

