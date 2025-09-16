Călin Georgescu era CONVINS din 2019 că va fi președintele României / Ce i-a propus unei judecătoare celebre: „Accepți să fii ministrul Justiției?”

În cadrul dosarului penal în care Călin Georgescu este cercetat pentru comunicarea de informații false și alte fapte asociate, a ieșit la iveală că fostul candidat la prezidențiale era convins încă din anul 2019 că va ajunge președintele României și a încercat să-și formeze echipa guvernamentală cu mulți ani înainte de scrutin.

Pe 19 august 2025, judecătoarea Adriana Stoicescu, fost președinte al Tribunalului Timiș, a fost audiată ca martor în dosar. Aceasta a relatat că în 2019 a fost contactată telefonic de către Călin Georgescu, insistând să se întâlnească.

Potrivit judecătoarei, întâlnirea respectivă a avut loc și a durat aproximativ cinci ore. La ea a fost prezentă și soția sa, Cristela Georgescu. În cadrul discuției, acesta i-a propus judecătoarei să intre în politică și să accepte funcția de ministru al Justiției, prezentând această oportunitate ca pe o certitudine, condiționată de victoria sa la alegerile prezidențiale viitoare.

Stoicescu a descris întâlnirea astfel:

„…și el mi-a spus atunci, în urmă cu cinci ani, că va fi președintele României. A venit la un moment dat cu nevastă-sa, tipa de o modestie fantastică, foarte modestă, foarte mult bun simț, extraordinară, și m-a luat așa frontal: când o să fiu președintele României, o să accepți să fii ministrul Justiției?”

Judecătoarea a refuzat oferta, iar ulterior a fost audiată doar în calitate de martor în dosar.

Dosarul penal vizează presupuse fapte de comunicare de informații false (art. 404 Cod penal) și favorizarea făptuitorului (art. 269 Cod penal).