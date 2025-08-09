Prima pagină » EXCLUSIV » CULISELE înmormântării lui Ion Iliescu. Coordonatorul serviciilor funerare dezvăluie de ce a fost închis tot timpul sicriul fostului șef al statului

Madalina Prundea
09 aug. 2025
Gândul a aflat culisele înmormântării lui Ion Iliescu chiar de la coordonatorul serviciilor funerare, care a vorbit în premieră cu jurnaliștii, la o zi după încheierea funeraliilor de stat. „Până la momentul decesului nu am putut da niciun fel de informații nici colegilor mei, nici altor instituții”, a povestit  Vlad Andrei Cristea, președintele Asociației Serviciilor Funerare (ASF), cea care a încheiat cu Guvernul contractul pentru servicii funerare.

De organizarea înmormântării fostului președinte al României s-a ocupat un grup de operatori reuniți sub egida Asociației Serviciilor Funerare (ASF), care și-a oferit Guvernului serviciile în urmă cu câteva luni, a confirmat Vlad Andrei Cristea, președintele Asociației Serviciilor Funerare (ASF), fondator al firmei Beligi SRL din București.

Povestea contractului cu Guvernul

Acesta a detaliat pentru Gândul serviciile pe care le-a au prestat cele cinci firme membre ale organizației care s-au implicat în acest demers, cât și traseul contractului încheiat cu Guvernul.

Ion Iliescu a fost înmormântat, joi, cu onoruri militare, în prezența oficialităților, a foștilor și actualilor demnitari. El a deținut funcția de președinte al României în mandatele 1990–1992, 1992–1996 și 2000–2004. Guvernul a declarat joi, 7 august 2025, zi de doliu național în memoria primului președinte ales democratic după Revoluția din 1989

Ion Iliescu a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, la Spitalul Clinic de Urgență „Agrippa Ionescu”, unde era internat din 9 iunie. Fostul președinte avea o formă de cancer pulmonar și a fost supus de două ori unor intervenții chirurgicale după internarea sa la Spitalul SRI.

Cât încasează ASF

„Referitor la înmormântarea lui președinte Ion Iliescu, pot să vă spun că de înmormântare nu s-a ocupat firma Beligi, ci s-a ocupat Asociația Serviciilor Funerare. Serviciile pe care le-am prestat sunt manipulare a corpului, toaletarea și transportul, iar referitor la produse, n-am furnizat decât sicriu, elevatorul special de coborâre a sicriului în groapă și câteva fotografii înrămate ale fostului președinte. Astea au fost toate serviciile”, a declarat Vlad Andrei Cristea.

Potrivit acestuia, suma pe care ASF o primește pentru toate serviciile prestate nu depășește 6.000 de euro, deci la o distanță mare de sumele vehiculate în presă.

Îmbălsămarea s-a făcut la Spitalul SRI

Serviciile de toaletare nu au inclus și îmbălsămarea, care a fost făcută de specialiștii de la Spitalul SRI împreună cu un medic, a detaliat Vlad Andrei Cristea.

„Toaletarea înseamnă pregătirea corpului, îmbrăcarea acestuia și așezat în sicriu. Machiajul face parte din îmbălsămare, dar nu a fost cazul la decesul acesta”, a precizat președintele ASF.

„Nu a cerut nimeni nimic diferit față de ce primește orice altă persoană”

Pe tot parcursul ceremonialului, sicriul nu a fost deschis deloc.

„Dorința (organizatorilor – n.r.) a fost ca sicriul să rămână închis. Din punctul acesta de vedere, nu cunosc detalii”, a spus Vlad Andrei Cristea.

Potrivit coordonatorului serviciilor funerare, nici la capitolul toaletare, nici la manipularea trupului neînsuflețit nu au fost cerințe speciale sau impuse restricții în cazul fostului președinte, față de orice alt decedat obișnuit.

„Nicidecum nu, nimeni n-a cerut. Facem un serviciu normal, nu a cerut nimeni nimic diferit față de ce primește orice altă persoană. Din punctul de vedere al onorurilor, sigur, situațiile au fost diferite, fiind fost șef de stat”, a detaliat șeful ASF.

Un video cu camera ascunsă, punct de plecare

Vlad Andrei Cristea a dezvăluit pentru Gândul și cum a ajuns să de ocupe ASF de acest eveniment major pentru segmentul de piață pe care activează și unde este cea mai mare asociație de profil.

Organizația, înființată în 2020, este formată din 80 cele mai importante firme de servicii funerare la nivel național, care îndeplinesc în totalitate condițiile legale de funcționare și autorizare din punct de vedere al Direcției de Sănătate Publică și al Consiliu Local.

„Propunerea a venit din partea mea în urma unui video cu camera ascunsă, făcut într-un magazin de pompe funebre din București. M-am sesizat și am făcut o propunere Guvernului României că ne putem oferi serviciile de specialiști pentru un eveniment de genul acesta, dacă este necesar”, a declarat președintele ASF, care spune că a făcut propunerea în urmă cu aproximativ o lună – două, din câte își amintește.

„Propunerea a fost pentru funeraliile de stat, da. Am citit mai multe articole și după ce am aflat de la colegul meu de breaslă că el deja are semnat sau se va ocupa de următorul președinte și că are sicriul pus deoparte, m-am gândit că ar fi oportun, în calitate de președinte al Asociației Funerare, să propun statului român, cea mai bună variantă și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere a colaborării dintre o asociație profil și statul român”, a spus Vlad Andrei Cristea.

Propunere trimisă pe e-mail

Mai exact, colegii lui au trimis propunerea pe o adresă de e-mail a Guvernului și în urma acesteia a fost contactat și a discutat condițiile contractuale.

„Am discutat, dar până la momentul decesului nu am putut da niciun fel de informații nici colegilor mei, nici altor instituții. Noi toate informațiile le-am aflat marți seara. Până atunci, n-am știut nimic”, a spus președintele ASF.

S-a lucrat pe baza unui contract, care a fost încheiat de ASF pe data de 5 august, nu înainte.

„Marți seara am primit informațiile, ce e de făcut. Din oferta pe care am prezentat-o, ni s-a spus ce anume au nevoie de la noi. Servicii precum catering-ul sau florile de la eveniment, monumentul funerar, necesarul de produse și servicii din interiorul bisericii, al cimitirului, nu au fost oferite de către noi și nu aș ști să vă spun de către cine au fost oferite. Scopul nostru n-a fost să ne facem reclamă proprie firmelor. Au fost cinci sau șase firme care au participat din grupul nostru, al asociației, la eveniment, fiecare a venit cu câte ceva necesar îndeplinirii condițiilor, nimic altceva. Nici n-am apucat să ofertăm și să nu fim solicitați pentru respectivul produs”, a spus Vlad Andrei Cristea.

„Genul ăsta de evenimente nu prinzi în viață multe”

Deocamdată, președintele ASF spune că nu a apucat nici să factureze serviciile, după care urmează să se discute cu companiile membre.

„La momentul ăsta, nici n-am hotărât dacă și cum vom proceda mai departe cu membrii noștri. Fiecare și-a oferit serviciul, nu neapărat contra cost, ci pentru că a fost un eveniment deosebit și genul ăsta de evenimente nu prinzi în viață multe. Din punctul nostru de vedere, al administratorilor sau al antreprenorilor din domeniu, este cea mai importantă înmormântare pe care o poți executa.

Și ca portofoliu, dar și pentru mine foarte important a fost ca Asociația Funerară să poată să ofere unei persoane care a fost cea mai importantă la un moment în stat cel mai corect și bun serviciu. Nu am căutat niciunul dintre noi să facem profit, ci am căutat să oferim un serviciu cât mai corect în primul rând pentru funcție și apoi pentru persoană”, a precizat Vlad Andrei Cristea.

Reacție rapidă în caz de deces al unui demnitar

Tot în acest context, având în vedere acoperirea națională a ASF, Vlad Andrei Cristea a vorbit de o altă idee propusă Guvernul României, ca oricând se întâmplă un deces al unui alt demnitar în stat, el poate fi și retras neapărat în activitate,  să îi poată oferi serviciile indiferent unde s-a produs decesul, cu o reacție imediată, nu după ore.

„Nu a fost un acord cadru, există posibilitatea unei discuții pe viitor. La momentul ăsta a fost un contract strict pentru această înmormântare.

Mi-ar plăcea să oferim acest serviciu pe termen lung. Scopul nostru este chiar să devenim o asociație de utilitate publică. Atunci am fi mai în legătură cu instituțiile statului în caz de calamități”, a spus Vlad Andrei Cristea, dând exemplul Colectiv sau cazul Broșteni, în care asociația ar fi putut să suporte o parte din costurile înmormântării.

Foto: Mediafax

