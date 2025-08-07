13:23
Năstase: Misiunea lui Iliescu s-a încheiat în urmă cu 20 de ani / Nu are rost să-l mai criticăm
Adrian Năstase consideră că „misiunea lui Ion Iliescu s-a încheiat în urmă cu 20 de ani” și, în opinia acestuia, „nu are rost să-l mai criticăm pentru diverse lucruri”.
„În opinia mea, Ion Iliescu a fost un lider foarte important pentru țara noastră într-un moment foarte dificil. Unii, poate, îi văd doar defectele, alții îi văd doar calitățile. Dacă încercăm să punem lucrurile în contextul din anii 90, vom găsi foarte multe lucruri valoroase, pe care el le-a realizat împreună cu o generație de tranziție. Misiunea lui s-a terminat în urmă cu 20 de ani. N-are rost să-l mai criticăm acum pentru diverse lucruri care, poate, nu au ieșit așa cum ne așteptam”, mai spune el.
Năstase afirmă că Iliescu este acum „parte a istoriei noastre”, și transmite că „ar trebui să ne respectăm pe noi, să respectăm istoria noastră și să-l respectăm pe el așa cum a fost, cu lucrurile bune și cu lucurile rele”.
Deși se declară subiectiv, Năstase ține să menționeze că îi datorează foarte mult fostului președinte, în ciuda „numeroaselor controverse” pe care le-au avut.
„În ceea ce mă privește, sigur, sunt subiectiv, dar îi datorez foarte mult, chiar dacă am avut numeroase controverse, de-a lungul anilor. Dar l-am respectat pentru multe dintre lucrurile pe care le-a împlinit”, mărturisește fostul prim-ministru.
13:16
Gelu Voican Voiculescu: E, totuși, o despărțire
Gelu Voican Voiculescu mărturisește că se simte „foarte afectat” de trecerea în neființă a lui Ion Iliescu.
„Mă simt foarte afectat de tot ce am trăit în momentele astea”, spune acesta, după înhumarea fostului șef de stat.
Întrebat despre cea mai de preț amintire cu Ion Iliescu, Voiculescu spune că sunt prea multe.
„Am prea multe amintiri și mi-e greu să fac acum o selecție, pentru că sunt foarte afectat de tot ce am trăit la nivel emoțional. E, totuși, o despărțire”, spune el.
13:08
Adrian Năstase: Era un moment pe care trebuiau să-l cinstească toți
„Cred că era un moment pe care trebuia să-l cinstească toți”, spune Adrian Năstase, la ieșirea pe poarta cimitirului.
Fostul premier nu a dorit să comenteze pe marginea prezenților și absenților de la funeralii.
„Organizarea mi s-a părut foarte bună. Comitetul de funeralii a făcut un lucru deosebit.
Nu vreau să judec cine a venit și cine nu a venit. Cred că era un moment pe care trebuia să-l cinstească toți, nu pentru că a fost șef de stat, ci pentru că, în primul rând era vorba de o perioadă grea în istoria României, pe care, zic eu, am trecut-o bine, chiar dacă unii spun altceva”, declară fostul prim-ministru sub președinția lui Ion Iliescu.
13:01
Fostul președinte, Ion Iliescu, a fost înmormântat
Slujba de înmormântare a fostului președinte al României, Ion Iliescu, s-a încheiat.
Sicriul a fost coborât în criptă pe fundalul Imnul de stat și a celor 21 de salve de tun trase, potrivit ceremonialului prevăzut pentru funeralii de stat.
12:31
21 de salve de tun în onoarea fostului șef de stat
21 de salve de tun sunt trase, la fostului președinte Ion Iliescu. Și se intonează Imnul României, „Deșteaptă-te, române”.
Sicriul a fost dus la locul de veci pe un afet de tun.
Cu acest vehicul militar, sicriul a fost dus până la capelă, unde a avut loc un moment religios.
La coborârea în criptă, drapelul va fi ridicat de pe sicriu și oferit membrilor familiei.
12:22
Nicușor Dan și Klaus Iohannis, ABSENȚI de la funeralii
Ultimii președinți ai României, Klaus Iohannis și Nicușor Dan, au lipsit de la funeraliile primului președinte al României de după 1989. De asemenea, nu a venit la catafalcul fostului președinte Ion Iliescu nici primul premier al României post-decembriste, Petre Roman.
Președintele în funcție, Nicușor Dan, a fost la Palatul Cotroceni, joi, în timpul ceremoniilor, însă nu și-a făcut apariția la niciunul dintre momente. Acesta nu a participat nici miercuri.
Administrația Prezidențială a transmis un mesaj de condoleanțe, marți, după anunțul decesului fostului șef de stat, în care a transmis că „istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ‘90”.
12:12
Cortegiul funerar a ajuns la Cimitirul Ghencea
Cortegiul funerar a ajuns în mai puțin de un sfert de oră la Cimitirul Ghencea. Acolo, sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte va fi așezat pe un afet de tun, același cadru folosit și la funeraliile Regelui Mihai.
128 de militari sunt implicați în partea finală a funeraliilor lui Ion Iliescu. 20 din aceștia vor executa 21 de salbe de tun în onoarea fostului șef de stat, 32 fac parte din muzica militară, iar 12 vor fi prezenți la catafalc. Alți 8 militari alături de comandantul lor vor purta sicriul pe umeri.
11:54
Ultimul ONOR / Cortegiul părăsește Palatul Cotroceni
Moment istoric pe Platoul Marinescu, din curtea Palatului Cotroceni.
Garda îi prezintă ultimul onor președintelui Ion Iliescu. S-a intonat imnul de stat și a avut loc ceremonia de înclinare a drapelului. Cortegiul funerar a părăsit Palatul Cotroceni la ora 11.55 spre Cimitirul Ghencea III pentru înmormântarea fostului șef de stat.
Deplasarea cortegiului are loc pe traseul Bdul Gheorghe Marinescu, Bdul Eroii Sanitari – Bdul Eroilor – Strada Bagdasar – Șoseaua Panduri – Bdul Geniului – Strada Răzoare – Drumul Sării – Bdul Ghencea – Prelungirea Ghencea – Drumul Cooperativei – Cimitirul Ghencea III.
11:45
Ioan Mircea Pașcu a ajuns la Cimitirul Ghencea
Dacă actualul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu (USR), nu participă la funeralii, un fost ministru a ajuns la cimitir. Este vorba despre Ioan Mircea Pașcu, ministru al Apărării între anii 2000-2004, care a condus reformele necesare pentru adaptarea Armatei Române la standardele Alianței Nord-Atlantice, în vederea aderării la NATO.
La înhumarea fostului președinte participă membrii ai familiei și persoane apropiate.
11:20
Garda, în formație pentru ultimul onor
Garda de onoare a ajuns pe Platoul Marinescu în urmă cu puțin timp. Militarii sunt pregătiți să îi dea lui Ion Iliescu ultimul onor.
Garda de onoare este formată din reprezentanți ai mai multor structuri.
10:52
Pregătiri la Cimitirul Militar Ghencea III, pentru INHUMAREA lui Ion Iliescu
Cinci autocare cu militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” au ajuns la Cimitirul Militar Ghencea III. Se fac ultimele pregătiri pentru înhumarea fostului președinte.
Cortegiul funerar va pleca după ora 11.40 de la Platoul Marinescu al Palatului Cotroceni înspre cimitir.
10:45
Ultimul ONOR, pe Platoul Marinescu
Jurnaliștii se îndreaptă în acest moment spre Platoul Marinescu, acolo unde Ion Iliescu va primi ultimul onor.
De asemenea, tot acolo se va intona imnul României pentru fostul șef de stat.
Mai apoi, cortegiul se va îndrepta spre Cimitirul Ghencea 3 Militar.
10:40
Începe slujba religioasă pentru fostul președinte
Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului șef de stat a ajuns la Biserica Cotroceni, unde va fi oficiată slujba religioasă.
Foștii premieri, Nicolae Văcăroiu, Adrian Năstase, Viorica Dăncilă (în primul rând pe scaune), Marcel Ciolacu și Theordor Stolojan se află în Biserica Cotroceni (în al doilea rând). Printre ei, actualul premier, Ilie Bolojan.
10:35
Nina Iliescu nu va participa la funeralii / Este într-o stare de sănătate precară (SURSE)
Nina Iliescu nu va participa la funeralii, potrivit surselor Gândul. Soția fostului președinte este într-o stare precară de sănătate și are probleme de mobilitate.
Nina Iliescu este o persoană foarte discretă și a fost retrasă, de-a lungul mandatelor de președinte ale lui Ion Iliescu.
Aceasta nu a participat niciodată împreună cu fostul președinte la evenimente interne sau externe.
10:21
Sicriul a fost ridicat de pe catafalc / Se îndreaptă către biserică
Sicriul a fost ridicat de pe catafalc, de către membrii Gărzii de Onoare, la ora 10.25.
Din Sala Unirii, sicriul străbate Galeria Basarabilor și Holul de Onoare până la Copertină.
La Copertină sunt prezente Șiruri de Onoare alcătuite din militari ai Forțelor Armate precum şi Muzica Militară, ce va prezenta onorul, în sunetul clopotelor de la Biserica Cotroceni.
10:00
Moment religios la catafalcul lui Ion Iliescu / Nicușor Dan lipsește
Un scurt moment religios a început la catafalcul lui Ion Iliescu, în Sala Unirii. Sicriul va fi purtat apoi spre ieșirea oficială din Palatul Cotroceni.
Este ultimul moment religios care are loc în onoarea fostului președinte al României, Ion Iliescu, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, înaintea slujbei de înmormântare.
Președintele României, Nicușor Dan, lipsește de la ceremonie. Potrivit unor surse, acesta este la Administrația Prezidențială, însă nu a anunțat dacă participă sau nu la funeraliile fostului președinte al României, Ion Iliescu.
09:53
Foști premieri, prezenți la slujba de îmormântare
Invitații la ceremonia de înmormântare a fostului președinte au ajuns la Palatul Cotroceni și vor asista, începând cu ora 10.00, la eveniment.
Printre personalitățile marcante care și-au făcut apariția se numără Ilie Bolojan, Marcel Ciolacu, Viorica Dăncilă, Virgil Măgureanu, Theodor Stolojan, Adrian Năstase, Victor Opaschi, Marian Neacșu, Alexandru Rogobete și Florin Manole.
Dacă unii au ales să intre pe la poarta din Piața Leu, acolo unde este și presa prezentă, alții au ales intrarea Marinescu, feriți de ochii jurnaliștilor.
La ora 10.00 va avea loc un scurt moment religios în Sala Unirii, acolo unde este depus sicriul cu fostul președinte, iar de la 10.30 va începe slujba de înmormântare, în biserica din curtea Palatului Cotroceni.
România își ia adio de la primul președinte al istoriei post-decembriste, Ion Iliescu, care a marcat tranziția țării după căderea comunismului. Este o zi de doliu național, declarată în memoria celui care a condus statul român în momentele sale cele mai tulburi, între 1990-1992, 1992-1996 și 2000-2004. Gândul vă prezintă live principalele evenimente de la funeraliile lui Ion Iliescu.
UPDATE. 9.50
Fostul director SRI, Virgil Măgureanu, a ajuns la Palatul Cotroceni. Acesta a mers și miercuri seară, la catafalcul fostului președinte Ion Iliescu.
UPDATE, 09:40
A ajuns și Theodor Stolojan. Fostul premier nu a răspuns la întrebarea: „Cum rămâne pentru dvs. Ion Iliescu?”, adresată de o jurnalistă.
UPDATE, 09:20
La înmormântarea iau parte foștii premieri Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu și Viorica Dăncilă.
La ceremonie a ajuns și fostul senator Nicolae Șerban.
UPDATE, 9:15
A fost adusă o coroană din partea MAPN, condus de Ionuț Moșteanu (USR). Marți, liderii USR au transmis că nu vor participa la funeralii.
UPDATE, 9:10
A ajuns Petre Daea, fost ministru PSD al Agriculturii în mai multe guverne.
UPDATE, 9:08
Invitații au început să ajungă la Palatul Cotroceni, acolo unde este sicriul în care se află trupul lui Ion Iliescu.
Știrea inițială
Ceremonialul de înmormântare se va desfășura cu onoruri militare, în prezența oficialităților, a foștilor și actualilor demnitari, dar și a celor care l-au cunoscut îndeaproape. Atmosfera va fi una de reculegere și respect pentru primul președinte ales democratic după Revoluția din 1989.
Programul înmormântării lui Ion Iliescu
09:00 – 09:50 | Sosirea invitaților
Invitații vor ajunge la Palatul Cotroceni, unde trupul neînsuflețit al fostului președinte se află depus pe catafalc, în Sala Unirii.
10:00 | Moment religios
Un scurt serviciu religios va fi oficiat în prezența apropiaților și a oficialităților. Fotoreporterii acreditați vor avea acces în această etapă.
10:10 | Ceremonia Gărzii la catafalc
Militarii vor aduce onorul celui care a fost comandantul suprem al Armatei Române timp de trei mandate prezidențiale.
10:15 | Moment de reculegere
Participanții vor păstra un minut de tăcere în memoria lui Ion Iliescu.
10:16 | Ridicarea sicriului de pe catafalc
Sicriul va fi purtat către ieșirea oficială din Palatul Cotroceni, pe traseul Sala Unirii – Galeria Basarabilor – Holul de Onoare – Copertină. La Copertină vor fi prezente șiruri de onoare alcătuite din militari ai Forțelor Armate, iar Muzica Militară va intona marșul funebru. În același timp, clopotul Bisericii Cotroceni va bate în semn de doliu.
10:20 | Plecarea cortegiului funerar
Convoiul va porni spre Biserica Cotroceni, unde va avea loc slujba religioasă.
10:30 – 11:30 | Slujba religioasă de înmormântare
În interiorul bisericii accesul va fi restricționat, televiziunea publică TVR asigurând transmisiunea oficială.
11:15 | Intrarea Gărzii de Onoare pe Platoul Marinescu
În acest timp, pe Platoul Marinescu, Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” se pregătește pentru ultimul onor.
11:35 | Cortegiul părăsește Palatul Cotroceni
Traseul include Biserica Cotroceni – Poarta Marinescu, unde va fi amplasat un podium pentru presă.
11:40 | Garda de Onoare prezintă onorul
Militarii Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” vor înclina drapelul național și vor intona Imnul României, în timp ce cortegiul trece în fața lor.
După acest moment, convoiul își va continua drumul pe traseul Bd. Gheorghe Marinescu – Bd. Eroii Sanitari – Bd. Eroilor – Strada Bagdasar – Șoseaua Panduri – Bd. Geniului – Strada Răzoare – Drumul Sării – Bd. Ghencea – Prelungirea Ghencea – Drumul Cooperativei – Cimitirul Militar Ghencea III.
Ceremonia de la Cimitirul Militar Ghencea III
La sosire, sicriul va fi amplasat pe un afet de tun, iar Garda de Onoare va prezenta onorul. Înhumarea va avea loc în prezența familiei și a apropiaților, într-un cadru restrâns.
7 august, zi de doliu național
Guvernul a declarat joi, 7 august 2025, zi de doliu național în memoria lui Ion Iliescu. Toate instituțiile și autoritățile publice, centrale și locale, vor arbora drapelul României în bernă. Obligația se aplică și sediilor partidelor politice, sindicatelor, patronatelor, unităților de învățământ, instituțiilor de cultură și misiunilor diplomatice.
Aceeași măsură este valabilă în punctele de frontieră, aeroporturi, gări, autogări, precum și pe navele ce arborează pavilionul românesc.
De asemenea, posturile de radio și televiziune, dar și instituțiile culturale, își vor adapta programele în concordanță cu această zi de doliu.
Hotărârea a fost adoptată de Guvern și publicată marți seară în Monitorul Oficial. (detalii AICI)
FOTO – VIDEO: Mihai Pop/Gândul.ro
