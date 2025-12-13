Tragedie la stația de metrou Crângași. O femeie a decedat, după ce a fost prinsă sub roțile garniturii

Tragedie produsă în această sâmbătă la stația de metrou Crângași din Capitală. O femeie de 36 de ani a coborât pe șine și a fost lovită de un tren aflat în circulație. Aceasta a fost prinsă sub roțile garniturii și nu a supraviețuit impactului.

Din primele informații, femeia ar fi coborât pe șine în încercarea de a-și pune capăt zilelor. Ancheta demarată va stabili circumstanțele în care s-a produs tragedia. Din cauza incidentului, circulația metrourilor a fost blocată temporar.

Garniturile care circulau pe linia afectată au fost redirecționate pe sensul opus de mers, pentru a permite intervenția echipajelor de salvare. Circulația trenurilor a fost reluată.

