Bucureșteanul în vârstă de 38 de ani care și-a măcelărit tatăl, la sfârșitul lunii ianuarie, a fost eliberat din arest. După ce și-a omorât părintele, anchetatorii au aflat că bărbatul era atât de periculos încât, timp de peste 20 de ani, rudele l-au ținut încuiat în casă.

Autoritățile bucureștene au intrat în alertă, după ce, la data de 28 ianuarie, o femeie a anunțat că partenerul ei, un bărbat de 69 de ani, nu răspunde la telefon, cu toate că mobilul său sună din spatele ușii încuiate.

Înjunghiat de 228 de ori

În cele din urmă, s-a constatat că bătrânul fusese măcelărit cu o bestialitate greu de imaginat chiar de către fiul său, care se afla în apartament. Medicii legiști au stabilit că ucigașul îl înjunghiase de 228 de ori după ce îl întorsese de o parte pe alta.

Băiatul victimei a fost încătușat și prezentat instanței Tribunalului București, care a decis arestarea lui pentru 30 de zile, sub acuzația de omor calificat.

La sfârșitul săptămânii trecute, medicii legiști au finalizat expertiza psihiatrică a bărbatului și i-au anunțat pe procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București că ucigașul nu are discernământ.

Ca urmare, autorul omorului, Ionuț Mocanu, a fost scos din Arestul Central al Poliției Capitalei și internat la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca. În consecință, după ce medicii vor constata că Mocanu dă semne de însănătoșire, îl vor putea externa.

Bărbatul ucis era polițist local

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că Ionuț Mocanu era cunoscut cu probleme psihice grave. Pentru că reprezenta un pericol major pentru societate, acesta a fost ținut încuiat de părinții lui, timp ce mai bine de 20 ani, chiar și după ce mama lui, fostă contabilă, a murit și a rămas doar în grija tatălui – polițist local – și a unei bunici în vârstă de peste 80 de ani.

Anchetatorii presupun că, în ziua tragediei, polițistul local a fost atacat prin surprindere de către fiul cuprins de un acces de furie.

Acesta l-a înjunghiat cu sălbăticie pe ambele părți ale corpului. Obosit după ce și-a înjunghiat părintele de 228 de ori, a lăsat cuțitul înfipt în trupul acestuia și s-a dus în camera lui să se odihnească.

AUTORUL RECOMANDĂ: