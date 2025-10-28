Un deținut încarcerat la Penitenciarul Craiova a reușit, printr-un șiretlic, să obțină o vizită intimă cu soția, deși nu avea dreptul. În acest sens, bărbatul s-a folosit de un coleg de celulă pe care l-a sacrificat fără scrupule. Când conducerea penitenciarului a realizat ce s-a întâmplat, era deja prea târziu.
Potrivit legii, un deținut condamnat definitiv poate beneficia de vizita intimă a soției sau a concubinei o dată la trei luni, dar numai dacă a fost cuminte și în ultimele șase luni pe numele său nu a fost întocmit un raport de incident.
Mai mult, deținutul „participă la activități și programe educaționale, de asistență psihologică și asistență socială ori la muncă”. Surse apropiate Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, ce plan a urzit un hoț închis la penitenciarul Craiova care nu îndeplinea condițiile, iar conducerea îi respinsese solicitarea de vizită intimă.
Sursele Gândul au afirmat că bărbatul, condamnat pentru mai multe furturi, i-ar fi spus comandantului de secție, un comisar-șef de poliție penitenciară, că, dacă îi avizează vizita intimă, este dispus să ofere informații concludente cu privire la un deținut care face trafic de droguri.
După ce șeful de secție s-a învoit, condamnatul ar fi zdrobit o pastilă de paracetamol după care ar fi ambalat praful alb într-o hârtie, în așa fel încât să semene cu o doză de substanță interzisă. Apoi, într-un moment în care era singur în cameră, a făcut o gaură într-unul dintre papucii colegului de cameră și a ascuns praful de paracetamol înăuntru.
Ulterior, ar fi anunțat conducerea. Imediat, însoțiți de o echipă de polițiști din structurile de combatere a criminalității organizate, angajații penitenciarului l-au luat pe sus pe deținutul indicat de hoț. Așa cum spusese denunțătorul, într-un papuc s-a descoperit un praf suspect.
Sursele Gândul au afirmat că, până când analizele de laborator au fost gata, iar înșelătoria pusă la cale de către deținutul respectiv a ieșit la suprafață, el ar fi primit mult dorita vizită intimă, plus alte beneficii.
După ce s-a stabilit ce era cu adevărat în papucul bărbatului, denunțătorul ar fi afirmat că nu a știut faptul că praful respectiv era paracetamol, însă, chiar în aceste condiții, pe numele deținutului ar fi fost întocmit un raport de incident.
