Șiretlicul lipsit de scrupule prin care un deținut periculos a primit vizita intimă a soției. Și-a sacrificat colegul de celulă, fără milă

Andrei Dumitrescu
28 oct. 2025, 05:00, EXCLUSIV
Un  deținut încarcerat la Penitenciarul Craiova a reușit, printr-un șiretlic, să obțină o vizită intimă cu soția, deși nu avea dreptul. În acest sens, bărbatul s-a folosit de un coleg de celulă pe care l-a sacrificat fără scrupule. Când conducerea penitenciarului a realizat ce s-a întâmplat, era deja prea târziu.  

Potrivit legii, un deținut condamnat definitiv poate beneficia de vizita intimă a soției sau a concubinei o dată la trei luni, dar numai dacă a fost cuminte și în ultimele șase luni pe numele său nu a fost întocmit un raport de incident.

Mai mult, deținutul „participă la activități și programe educaționale, de asistență psihologică și asistență socială ori la muncă”. Surse apropiate Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, ce plan a urzit un hoț închis la penitenciarul Craiova care nu îndeplinea condițiile, iar conducerea îi respinsese solicitarea de vizită intimă.

Sursele Gândul au afirmat că bărbatul, condamnat pentru mai multe furturi, i-ar fi spus comandantului de secție, un comisar-șef de poliție penitenciară, că, dacă îi avizează vizita intimă, este dispus să ofere informații concludente cu privire la un deținut care face trafic de droguri.

I-a ascuns paracetamol în papuc

După ce șeful de secție s-a învoit, condamnatul ar fi zdrobit o pastilă de paracetamol după care ar fi ambalat praful alb într-o hârtie, în așa fel încât să semene cu o doză de substanță interzisă. Apoi, într-un moment în care era singur în cameră, a făcut o gaură într-unul dintre papucii colegului de cameră și a ascuns praful de paracetamol înăuntru.

Ulterior, ar fi anunțat conducerea. Imediat, însoțiți de o echipă de polițiști din structurile de combatere a criminalității organizate, angajații penitenciarului l-au luat pe sus pe deținutul indicat de hoț. Așa cum spusese denunțătorul, într-un papuc s-a descoperit un praf suspect.

Sursele Gândul au  afirmat că, până când analizele de laborator au fost gata, iar înșelătoria pusă la cale de către deținutul respectiv a ieșit la suprafață, el ar fi primit mult dorita vizită intimă, plus alte beneficii.

După ce s-a stabilit ce era cu adevărat în papucul bărbatului, denunțătorul ar fi afirmat că nu a știut faptul că praful respectiv era paracetamol, însă, chiar în aceste condiții, pe numele deținutului ar fi fost întocmit un raport de incident.

