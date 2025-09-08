Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Craiova după ce bodyguardul unui milionar din oraș a fost înjunghiat. Cuțitarul este nepotul unui lider interlop deosebit de periculos

08 sept. 2025, 07:00, Actualitate
Bodyguardul unuia dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Craiova a fost la un pas de moarte după ce a fost înjunghiat, pe stradă, de nepotul unuia dintre cei periculoși lideri interlopi din județul Dolj. Cuțitarul a fost imobilizat și apoi bătut cu cruzime atât de bărbatul rănit, cât și de un prieten al acestuia, iar întreaga scenă a fost filmată de un trecător și predată autorităților.

Polițiștii doljeni au intrat în alertă după ce, la sfârșitul săptămânii trecute, pe o stradă din oraș a avut loc un conflict sângeros în care au fost implicate mai multe persoane asociate atât lumii interlope, cât și mediului de afaceri din oraș.

Potrivit unor surse judiciare, reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova au sunat la Poliție în noaptea de vineri spre sâmbătă și au anunțat că au un pacient de 24 de ani care a fost înjunghiat. Anchetatorii au stabilit că bărbatul fusese implicat într-un scandal care avusese loc cu aproximativ o oră înainte ca acesta să ajungă la spital.

Atacat de periculosul Ventura

Surse judiciare au afirmat că personajele implicate în conflict sunt parte dintr-un adevărat război care îi pune față în față pe oamenii omului de afaceri craiovean Cătălin Stroe, patron al mai multor saloane de evenimente și pe liderii temutului clan Ventura, supranumiți și „spaima Craiovei”.

Eduard Rujea unul dintre oamenii de bază ai afaceristului Stroe, ar fi fost atacat pe Strada A.I. Cuza de nepotul lui Cristian Marian Vlădescu, zis Ventura, considerat unul dintre cei mai periculoși lideri interlopi craioveni.

Nepotul lui Ventura, care are numai 21 de ani, l-a înjunghiat pe Rujea în abdomen și în zona claviculei. Agresorul a fost dezarmat de un bărbat care îl însoțea pe bodyguardul lui Cătălin Stroe, după care amândoi l-au bătut cu pumnii și cu picioarele. O parte a acestor violențe de stradă au fost filmate de un trecător și ar fi fost, ulterior, predate anchetatorilor.

Bodyguardul milionarului era în conflict cu lumea interlopă

Sursele Gândul au precizat că bodyguardul omului de afaceri se afla în vizorul interlopilor din oraș după un conflict mai vechi cu fiul lui Fănel Trandafir, zis Cimino.

Surse judiciare au precizat că, în trecut, înainte să devină gardă de corp, Rujea ar fi fost barman într-una dintre localele patronate de Stroe. Cu ocazia unui eveniment, fiul lui Cimino l-ar fi pus pe Rujea să-l servească la masă. Pentru că acesta ar fi refuzat, băiatul l-ar fi scuipat, iar Eduard Rujea ar fi reacționat și l-ar fi bătut de față cu restul invitaților.

Legat de incidentul sângeros de la sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru lovire sau alte violențe. Rujea și prietenul său au fost inițial reținuți pentru 24 de ore, după care au fost plasați în control judiciar. Totodată, nepotul lui Ventura este căutat de anchetatori, în condițiile în care, după incident, a dispărut fără urmă.

