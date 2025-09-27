Prima pagină » EXCLUSIV » Lovitură de teatru în cazul reținerii lui Horațiu Potra, la Dubai. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șeful mercenarilor

Lovitură de teatru în cazul reținerii lui Horațiu Potra, la Dubai. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șeful mercenarilor

Andrei Dumitrescu
27 sept. 2025, 07:00, EXCLUSIV
Lovitură de teatru în cazul reținerii lui Horațiu Potra, la Dubai. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șeful mercenarilor

Surse judiciare au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, ce s-a întâmplat, de fapt, cu Horațiu Potra, despre care ministrul Justiției, Radu Marinescu, a lăsat de înțeles că ar fi fost prins la Dubai. 

Acuzat de către procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație de Justiție că, împreună cu alte persoane, a atentat împotriva ordinii constituționale, nu a respectat regimul armelor și munițiilor și a instigat public la violență, Horațiu Potra a fugit din țară la începutul acestui an, înainte ca pe numele său să fie emis un mandat de arestare în lipsă.

Odată cu el, a plecat și băiatul lui, Dorian, iar amândoi s-au stabilit la Dubai, într-un apartament închiriat.

Cu toate că magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au emis pe numele lui Potra un mandat de arestare, iar acesta a fost dat în urmărire internațională, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au rămas fără reacție, în care statul arab nu are un acord de extrădare cu România.

Mai mult, este de notorietate și faptul că mercenarul român are relații foarte bune în Orientul Mijlociu, ținând cont că a fost gardă de corp pentru emirul Qatarului.

Marinescu a lăsat de înțeles că Potra a fost reținut

Totuși, în presa din România a ajuns informația potrivit căreia, la jumătatea acestei săptămâni, Horațiu Potra ar fi fost reținut la Dubai, pe aeroport, împreună cu fiul său și o altă rudă.

Legat de acest incident, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a lăsat de înțeles că Potra se află în custodia autorităților din Emiratele Arabe Unite (EAU), care ar urma să-l aresteze în vederea extrădării.

„În acest moment, autoritățile din România lucrează cu omologii din EAU pentru a avea confirmarea măsurii preventive față de domnul Potra și membrii familiei sale, care fac obiectul unui mandat de arestare, urmând ca apoi să fie parcurse procedurile de extrădare, în condițiile în care nu există un tratat cu Emiratele Arabe Unite. Dar pe baza principiilor de reciprocitate, astfel de formule de cooperare sunt eficiente”, a declarat ministrul Justiției la Antena 3.

Ministerul Justiției nu a transmis nimic oficial

Surse judiciare au declarat, pentru Gândul, că, de fapt, Horațiu Potra nu ar fi fost niciodată reținut la Dubai. În acest sens, nu a existat nicio informare, nici măcar una neoficială, dinspre Poliția din Emirate Arabe către Poliția Română, cu privire la eventuala reținere a urmăritului internațional.

Totodată, nici Ministerul Justiției nu a putut confirma prinderea lui Potra. De altfel, pe cale de consecință, în ciuda celor afirmate de Marinescu, MJ nu a transmis, până acum, o informare oficială legată de acest subiect.

Mai mult decât atât, faptul că Horațiu Potra este liber e confirmat și de fostul combatant în Legiunea Străină Cătălin Berenghi, un apropiat al celui supranumit și șeful mercenarilor.

„Horațiu Potra a fost eliberat (nu că ar fi fost retinut), «cu scuzele de rigoare». Nu mor caii când vor câinii!”, a scris Berenghi pe pagina sa de Facebook.
RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

DECLARAȚII EXCLUSIVE Detalii revoltătoare ies la iveală despre cazul copiilor decedați la Iași. Ministrul Sănătății acuză mușamalizarea tragediei: „Direcția de Sănătate și spitalul nu au anunțat ministerul” / „Nu au fost aplicate protocoalele” / „Ne-am autosesizat din presă”
17:22
Detalii revoltătoare ies la iveală despre cazul copiilor decedați la Iași. Ministrul Sănătății acuză mușamalizarea tragediei: „Direcția de Sănătate și spitalul nu au anunțat ministerul” / „Nu au fost aplicate protocoalele” / „Ne-am autosesizat din presă”
DECLARAȚII EXCLUSIVE La ce s-a referit Nicușor Dan când vorbea de influența SRI?! Tudorel Toader: Poate la protocoale/ Negrescu: Ofițerii SRI, detașați în instituții-cheie
12:12
La ce s-a referit Nicușor Dan când vorbea de influența SRI?! Tudorel Toader: Poate la protocoale/ Negrescu: Ofițerii SRI, detașați în instituții-cheie
EXCLUSIV Secretele din dosarul presupusului spion Alexandru Bălan. Cine sunt ofițerii de legătură KGB-Belarus/Rutele și întâlnirile conspirative/Contribuția SRI
08:00
Secretele din dosarul presupusului spion Alexandru Bălan. Cine sunt ofițerii de legătură KGB-Belarus/Rutele și întâlnirile conspirative/Contribuția SRI
DEZVĂLUIRI Detalii exclusive din spatele anchetei care a dus la capturarea lui Horațiu Potra. Cum trăia, la Dubai, șeful mercenarilor
07:00
Detalii exclusive din spatele anchetei care a dus la capturarea lui Horațiu Potra. Cum trăia, la Dubai, șeful mercenarilor
EXCLUSIV „Actorul” Miruță, mereu gata de filmare. Ministrul Economiei are mereu o lavalieră în piept și o cameră după el. Joacă în tot felul de scenete pentru rețelele sociale și pare preocupat mai degrabă de imagine decât de rezolvarea problemelor
16:14, 25 Sep 2025
„Actorul” Miruță, mereu gata de filmare. Ministrul Economiei are mereu o lavalieră în piept și o cameră după el. Joacă în tot felul de scenete pentru rețelele sociale și pare preocupat mai degrabă de imagine decât de rezolvarea problemelor
ANALIZĂ EXCLUSIV Trump mută MIZA războiului în tabăra lui Zelenski. Ce spune un expert în relații internaționale despre noua atitudine a președintelui SUA
09:00, 25 Sep 2025
Trump mută MIZA războiului în tabăra lui Zelenski. Ce spune un expert în relații internaționale despre noua atitudine a președintelui SUA
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
Cancan.ro
Ce avere are Serghei Mizil, de fapt. Ce pensie primește și câți bani a luat de la Antena 1 pentru Asia Expres
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Adevarul
Un cuplu de români, subiect de documentar pe History, după ce a vrut să intre în Canada cu două găini „de la mama” și șase batoane de salam
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Cancan.ro
Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
observatornews.ro
Comuna transilvăneană care este prima localitate din România cu un brand înregistrat. Aici s-a scris istorie
StirileKanalD
Nepotul lui Nicolae Botgros, în comă! Cristian se luptă pentru viața lui după ce a luat o supradoză: "Este în stare gravă"
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Ce au găsit cercetătorii în TOATE băuturile de pe piață?
Capital.ro
Șoferii trebuie să-și schimbe actele! Amenzi usturătoare pentru cei care nu își actualizează documentele
Evz.ro
Unde mai poți închiria o garsonieră cu 130 de euro pe lună
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Nicolae Botgros, devastat de durere după ce nepotul său preferat a intrat în comă! Primele declarații ale celebrului dirijor despre starea de sănătate a lui Cristian
RadioImpuls
Veronica a vrut neapărat să facă asta PUBLIC: "Se confirmă cât de frică le este de mine". Concurenta din Casa Iubirii nu se oprește și continuă seria DEZVĂLUIRILOR. Ce a scos la iveală despre Alexandrina i-a pus pe toți pe gânduri: "Trebuie să mă bucur"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Coreea de Nord ar avea un stoc de până la 2 tone de uraniu puternic îmbogățit
EXTERNE Rusia ajută China să se pregătească pentru Al Treilea Război Mondial, antrenând și echipând un BATALION aeropurtat chinez pentru invazia Taiwanului
23:51
Rusia ajută China să se pregătească pentru Al Treilea Război Mondial, antrenând și echipând un BATALION aeropurtat chinez pentru invazia Taiwanului
EXTERNE Zelenski i-a solicitat lui Trump să-i livreze de îndată rachete de rază lungă Tomahawk
22:59
Zelenski i-a solicitat lui Trump să-i livreze de îndată rachete de rază lungă Tomahawk
EXTERNE SLOVACIA a adoptat o lege prin care recunoaște doar două genuri și restricționează dreptul la adopție
22:45
SLOVACIA a adoptat o lege prin care recunoaște doar două genuri și restricționează dreptul la adopție
DECES Ce a postat Ioana Popescu pe Facebook cu doar o lună înainte de a muri: „Dacă aș ști că asta ar fi ultima oară când te voi vedea dormind…”
22:42
Ce a postat Ioana Popescu pe Facebook cu doar o lună înainte de a muri: „Dacă aș ști că asta ar fi ultima oară când te voi vedea dormind…”
ACTUALITATE Trotinetele electrice, un pericol pentru viață. O fată și un băiat din Bistrița au fost accidentați
22:32
Trotinetele electrice, un pericol pentru viață. O fată și un băiat din Bistrița au fost accidentați
ULTIMA ORĂ Adolescentul acuzat că a trimis mesaje de amenințare la școli și spitale, arestat preventiv
22:07
Adolescentul acuzat că a trimis mesaje de amenințare la școli și spitale, arestat preventiv