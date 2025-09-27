Surse judiciare au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, ce s-a întâmplat, de fapt, cu Horațiu Potra, despre care ministrul Justiției, Radu Marinescu, a lăsat de înțeles că ar fi fost prins la Dubai.

Acuzat de către procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație de Justiție că, împreună cu alte persoane, a atentat împotriva ordinii constituționale, nu a respectat regimul armelor și munițiilor și a instigat public la violență, Horațiu Potra a fugit din țară la începutul acestui an, înainte ca pe numele său să fie emis un mandat de arestare în lipsă.

Odată cu el, a plecat și băiatul lui, Dorian, iar amândoi s-au stabilit la Dubai, într-un apartament închiriat.

Cu toate că magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au emis pe numele lui Potra un mandat de arestare, iar acesta a fost dat în urmărire internațională, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au rămas fără reacție, în care statul arab nu are un acord de extrădare cu România.

Mai mult, este de notorietate și faptul că mercenarul român are relații foarte bune în Orientul Mijlociu, ținând cont că a fost gardă de corp pentru emirul Qatarului.

Marinescu a lăsat de înțeles că Potra a fost reținut

Totuși, în presa din România a ajuns informația potrivit căreia, la jumătatea acestei săptămâni, Horațiu Potra ar fi fost reținut la Dubai, pe aeroport, împreună cu fiul său și o altă rudă.

Legat de acest incident, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a lăsat de înțeles că Potra se află în custodia autorităților din Emiratele Arabe Unite (EAU), care ar urma să-l aresteze în vederea extrădării.

„În acest moment, autoritățile din România lucrează cu omologii din EAU pentru a avea confirmarea măsurii preventive față de domnul Potra și membrii familiei sale, care fac obiectul unui mandat de arestare, urmând ca apoi să fie parcurse procedurile de extrădare, în condițiile în care nu există un tratat cu Emiratele Arabe Unite. Dar pe baza principiilor de reciprocitate, astfel de formule de cooperare sunt eficiente”, a declarat ministrul Justiției la Antena 3.

Ministerul Justiției nu a transmis nimic oficial

Surse judiciare au declarat, pentru Gândul, că, de fapt, Horațiu Potra nu ar fi fost niciodată reținut la Dubai. În acest sens, nu a existat nicio informare, nici măcar una neoficială, dinspre Poliția din Emirate Arabe către Poliția Română, cu privire la eventuala reținere a urmăritului internațional.

Totodată, nici Ministerul Justiției nu a putut confirma prinderea lui Potra. De altfel, pe cale de consecință, în ciuda celor afirmate de Marinescu, MJ nu a transmis, până acum, o informare oficială legată de acest subiect.

Mai mult decât atât, faptul că Horațiu Potra este liber e confirmat și de fostul combatant în Legiunea Străină Cătălin Berenghi, un apropiat al celui supranumit și șeful mercenarilor.

„Horațiu Potra a fost eliberat (nu că ar fi fost retinut), «cu scuzele de rigoare». Nu mor caii când vor câinii!”, a scris Berenghi pe pagina sa de Facebook.

