Detalii exclusive din spatele anchetei care a dus la capturarea lui Horațiu Potra. Cum trăia, la Dubai, șeful mercenarilor

Andrei Dumitrescu
26 sept. 2025, 07:00, EXCLUSIV
Detalii exclusive din spatele anchetei care a dus la capturarea lui Horațiu Potra. Cum trăia, la Dubai, șeful mercenarilor
Anchetatorii români l-ar fi localizat pe Horațiu Potra imediat după ce a fost dat în urmărire internațională. Datele obținute de polițiști au dovedit, încă de la început, că mercenarul care plănuia să atace Bucureștiul a fost ajutat să părăsească țara la timp.

Horațiu Potra a fugit din România la începutul anului 2025, în luna februarie, când pe numele său a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă.

Mercenarul este acuzat de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație de Justiție, alături  de alte persoane, între care și fiul său, de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive și instigare publică.

Procurorii susțin că gruparea din care făcea parte ar fi încercat să se infiltreze în protestele izbucnite după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, cu scopul de a genera haos și de a deturna caracterul pașnic al manifestațiilor.

În urma perchezițiilor, autoritățile au descoperit arme de război, muniție, grenade, lansatoare și materiale explozive, dar și 25 de kilograme de lingouri din aur și trei milioane de dolari.

Potra ar fi luat cu el o sumă uriașă de bani cash

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că autoritățile din România au știut, în permanență, unde se află Horațiu Potra. Sursele citate au afirmat că, din informațiile culese anchetatori, Potra ar fi ajuns în Emiratele Arabe Unite cu ajutorul prietenului său Jurgen Faff, patronul companiei aeriene Fly Lili, prin intermediul căreia își ducea mercenarii în Congo.

Acesta ar fi plecat la Dubai însoțit de fiul său, Dorian. În plus, se presupune că ar fi luat cu el și o sumă mare de bani cash, în condițiile în care, prin bancă, nu s-ar fi făcut niciun transfer care să aibă o legătură cu șeful mercenarilor.

Horațiu Potra și băiatul lui s-ar fi stabilit împreună într-un apartament închiriat și nu s-ar fi ferit de autoritățile arabe, fiind cunoscut faptul că între România și Emiratele Arabe Unite nu există un acord de extrădare.

Mai mult, Potra s-ar fi bazat și pe sprijinul venit din Qatar după ce, ani la rând, l-ar fi protejat în calitate de gardă de corp pe emirul din această țară.

