Prima pagină » EXCLUSIV » Puci la partidul REPER. Octavian Berceanu, ales președinte acum 6 zile, și-a dat DEMISIA. O grupare apropiată de Boc ar fi făcut presiuni în partid

Puci la partidul REPER. Octavian Berceanu, ales președinte acum 6 zile, și-a dat DEMISIA. O grupare apropiată de Boc ar fi făcut presiuni în partid

05 sept. 2025, 13:56, EXCLUSIV
Puci la partidul REPER. Octavian Berceanu, ales președinte acum 6 zile, și-a dat DEMISIA. O grupare apropiată de Boc ar fi făcut presiuni în partid

Fostul șef al Gărzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu, și-a dat demisia la doar 6 zile de la preluarea funcției de președinte al REPER. Contactat de Gândul, Berceanu acuză presiuni din partea unei grupări apropiate de edilul Clujului, Emil Boc, pentru invalidarea alegerii președintelui, făcute prin vot, de către membrii partidului, nemulțumiți că nu a câștigat candidatul susținut de ei șefia partidului.

Octavian Berceanu spune că actuala conducere a REPER nu se aștepta ca acesta să câștige președinția partidului în urma votului. El a povestit în exclusivitate pentru Gândul cum s-a întâmplat operațiunea de debarcare a sa din fruntea partidului.

„Conducerea REPER a organizat alegerile, aveau încredere că vor câștiga și la Biroul Național, și la comisii, dar și la Președinție. Surpriza a intervenit ulterior când a pierdut la președinție, a desemnat câștigătorul alegerilor, pe mine, după ne-am schimbat, ne-am dus să mâncăm la restaurant și au intervenit presiunile pentru că nu erau confortabili”, spune Berceanu.

Potrivit lui Berceanu, „presiunile au venit din partea unui fost deputat al USR, actual REPER, care i-a promis în locul funcției de președinte al REPER, „un loc în minister”.

Sursele Gândul spun că cel care i-ar fi făcut propunerea lui Octavian Berceanu este Alin Prunean.

Sursa: Reper/ Alin Prunean

SURSE: Se forțează fuziunea cu PNL

Potrivit lui Octavian Berceanu, conducerea REPER a fost favorabilă candidatei de la Cluj, Camelia Sălcudean, apropiata ediluilui Emil Boc.

„Adunarea generală este favorabilă candidatei de la Cluj, Camelia Sălcudean. Dansa este apropiată a domnului Emil Boc. A fost și el prezent neinvitat pentru că este un fel de naș al conducerii REPER. Ei mi-au invalidat calitatea de președinte ales prin vot”, acuză fostul șef al Gărzii de Mediu.

Foto: Reper/ Camelia Sălcudean

Berceanu ne-a mai precizat că a ales singur să-și dea demisia și nu vrea să-și caute dreptatea în instanță. Sursele Gândul din interiorul partidului mai spun că miza debarcării lui Berceanu este fuziunea cu Partidul Național Liberal, dorită de tabăra „nășită” de Emil Boc.

Sursa colaj: Facebook

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

DATE EXCLUSIVE NEPALEZII conduc detașat în topul muncitorilor străini din România. Număr dublu față de srilankezii de pe locul 2. Vezi cine mai completează topul
14:52
NEPALEZII conduc detașat în topul muncitorilor străini din România. Număr dublu față de srilankezii de pe locul 2. Vezi cine mai completează topul
ANALIZĂ EXCLUSIV După 3 luni cu NICUȘOR Dan, România nu are stabilită încă o vizită în SUA. După o lună de mandat, președintele Poloniei a ajuns deja la Casa Albă. F-16 și F-35 au brăzdat cerul Washingtonului la sosirea lui Nawrocki
14:51
După 3 luni cu NICUȘOR Dan, România nu are stabilită încă o vizită în SUA. După o lună de mandat, președintele Poloniei a ajuns deja la Casa Albă. F-16 și F-35 au brăzdat cerul Washingtonului la sosirea lui Nawrocki
VIDEO EXCLUSIV Debandada trotinetelor, pericol MORTAL. Experiment Gândul, după decesul bucureștencei lovite de trotinetă: Câți trec pe roșu, la prânz, pe Calea Victoriei/Titi Aur: „În România nu există control”
07:00
Debandada trotinetelor, pericol MORTAL. Experiment Gândul, după decesul bucureștencei lovite de trotinetă: Câți trec pe roșu, la prânz, pe Calea Victoriei/Titi Aur: „În România nu există control”
EXCLUSIV STENOGRAME din dosarul evaziunii cu mașini de lux: „Trebuie să găsesc o minciună/E flagrantă treaba”.Schema carusel cu prejudiciu de 18 milioane de €
17:46
STENOGRAME din dosarul evaziunii cu mașini de lux: „Trebuie să găsesc o minciună/E flagrantă treaba”.Schema carusel cu prejudiciu de 18 milioane de €
EXCLUSIV Tudorel Toader, fost ministru al Justiției și judecător CCR: ”Cel mai probabil legea pensiilor magistraților va intra în vigoare”
14:58
Tudorel Toader, fost ministru al Justiției și judecător CCR: ”Cel mai probabil legea pensiilor magistraților va intra în vigoare”
ANALIZĂ EXCLUSIV Ce a fost și ce a rămas din pachetul II al lui Bolojan. Fără reforma administrației locale, POVARA pică tot pe cetățean și companii
14:00
Ce a fost și ce a rămas din pachetul II al lui Bolojan. Fără reforma administrației locale, POVARA pică tot pe cetățean și companii
Mediafax
MApN: Grup de drone aeriene detectate la 36 de mile marine de Sulina
Digi24
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a întâmplat
Cancan.ro
Maria, tânăra torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii 😲 Ce s-a întâmplat după interviul în care a vorbit despre agresorii e
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Adevarul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Mediafax
Primul weekend de toamnă la „Străzi deschise – București”. Programul și ce restricții rutiere vor fi în Capitală
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Digi24
România ratează digitalizarea prin buletinele electronice. Milioane de români nu le vor mai primi gratuit. De ce s-a ajuns aici
Cancan.ro
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Poliţist din Cluj reţinut după ce a bătut şi tâlhărit o tânără la care apelase pentru favoruri sexuale
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
O femeie din Iași a murit după o partidă de amor! A fost pălmuită până a decedat, iar bărbatul i-a aprins apoi o lumânare
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
SUV-ul turcilor care vrea să dea lovitura în Germania: Togg T10X provocă rivalii germani pe teren propriu – VIDEO
Descopera.ro
Eclipsă TOTALĂ de Lună în acest weekend
Capital.ro
Dispare cartea de identitate model 1997. Decizia Guvernului privind noile cărți electronice de identitate
Evz.ro
„Lezmajestate” față de bugetari. Proiectul care stârnește revoltă
A1
Interviurile Insula Iubirii, sezon 9. Narcis Bujor regretă că nu a refuzat date-ul cu Bianca Dan. Ce a ieșit la iveală abia acum
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
FOTO Oana Radu și partenerul său de viață, Șerban Balaban, s-au căsătorit oficial! Ținutele au fost bine alese, iar decorul... de vis! "Ziua noastră specială!"
RadioImpuls
CUTREMURĂTOR! Un tânăr campion la box a murit la doar 18 ani, lovit de un camion. Acesta stătea întins pe șosea în stare de ebrietate la momentul impactului, după o ieșire cu prietenii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
Un manuscris antic despre „fenomene inexplicabile” aduce vești proaste pentru cei care cred în Giulgiul din Torino