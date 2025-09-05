Puci la partidul REPER. Octavian Berceanu, ales președinte acum 6 zile, și-a dat DEMISIA. O grupare apropiată de Boc ar fi făcut presiuni în partid

Fostul șef al Gărzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu, și-a dat demisia la doar 6 zile de la preluarea funcției de președinte al REPER. Contactat de Gândul, Berceanu acuză presiuni din partea unei grupări apropiate de edilul Clujului, Emil Boc, pentru invalidarea alegerii președintelui, făcute prin vot, de către membrii partidului, nemulțumiți că nu a câștigat candidatul susținut de ei șefia partidului.

Octavian Berceanu spune că actuala conducere a REPER nu se aștepta ca acesta să câștige președinția partidului în urma votului. El a povestit în exclusivitate pentru Gândul cum s-a întâmplat operațiunea de debarcare a sa din fruntea partidului.

„Conducerea REPER a organizat alegerile, aveau încredere că vor câștiga și la Biroul Național, și la comisii, dar și la Președinție. Surpriza a intervenit ulterior când a pierdut la președinție, a desemnat câștigătorul alegerilor, pe mine, după ne-am schimbat, ne-am dus să mâncăm la restaurant și au intervenit presiunile pentru că nu erau confortabili”, spune Berceanu.

Potrivit lui Berceanu, „presiunile au venit din partea unui fost deputat al USR, actual REPER, care i-a promis în locul funcției de președinte al REPER, „un loc în minister”.

Sursele Gândul spun că cel care i-ar fi făcut propunerea lui Octavian Berceanu este Alin Prunean.

SURSE: Se forțează fuziunea cu PNL

Potrivit lui Octavian Berceanu, conducerea REPER a fost favorabilă candidatei de la Cluj, Camelia Sălcudean, apropiata ediluilui Emil Boc.

„Adunarea generală este favorabilă candidatei de la Cluj, Camelia Sălcudean. Dansa este apropiată a domnului Emil Boc. A fost și el prezent neinvitat pentru că este un fel de naș al conducerii REPER. Ei mi-au invalidat calitatea de președinte ales prin vot”, acuză fostul șef al Gărzii de Mediu.

Berceanu ne-a mai precizat că a ales singur să-și dea demisia și nu vrea să-și caute dreptatea în instanță. Sursele Gândul din interiorul partidului mai spun că miza debarcării lui Berceanu este fuziunea cu Partidul Național Liberal, dorită de tabăra „nășită” de Emil Boc.

Sursa colaj: Facebook

AUTORUL RECOMANDĂ: