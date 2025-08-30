Prima pagină » Știri politice » Partidul REPER are un nou președinte / „Am învățat politica în stradă, de la oamenii care-și dăruiesc din viață pentru binele nostru”

Partidul REPER are un nou președinte / „Am învățat politica în stradă, de la oamenii care-și dăruiesc din viață pentru binele nostru”

30 aug. 2025, 21:36, Știri politice
Partidul REPER are un nou președinte / „Am învățat politica în stradă, de la oamenii care-și dăruiesc din viață pentru binele nostru”

Partidul REPER (Reînnoim Proiectul European al României), înființat de fostul premier și comisar european Dacian Cioloș în 2022 după ce a plecat din USR, are un nou lider.

Numele său este Octavian Berceanu. Născut pe 15 iulie 1976, în București, este de profesie inginer silvic și specialist de mediu român. Este absolvent al Liceului Teoretic „Ion Neculce” din București promoția 1994. În anul 2000 a absolvit masteratul din cadrul Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere a Universității Transilvania din Brașov.

Între 2016 și 2017, a fost consilier local la Consiliul Local al Sectorului 6 din partea Uniunii Salvați Bucureștiul și consilier general la Consiliul General al Municipiului București în perioada 2017-2020.   Între 11 martie 2021 și 20 septembrie 2021 a fost comisar general al Gărzii Naționale de Mediu.

„Am fost ales noul presedinte pentru Partidul REPER.Va multumesc tuturor pentru ca am primit oportunitatea si onoarea sa lucrez impreuna cu voi, pentru comunitatile din Romania si Diaspora!Am invatat politica in strada, de la oamenii care au ceva de spus, care-si daruiesc din viata pentru binele nostru, fara ca noi sa-i stim!Nu cunosc baroni locali! Lucram cu 1000 de oameni care sunt repere in comunitatile lor.Fii si tu parte din ceea ce avem nevoie, de politicieni tineri si curati.”, le-a mulțumit noul lider REPER susținătorilor săi.

Sursa Foto: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii Naționale de Mediu, este candidatul REPER la Primăria Capitalei

Citește și

IMOBILIARE Ai o casă de închiriat? De la anul o să ai nevoie și de o casă de MARCAT. Așa a decis Guvernul Bolojan
18:40
Ai o casă de închiriat? De la anul o să ai nevoie și de o casă de MARCAT. Așa a decis Guvernul Bolojan
JUSTIȚIE Ministrul Justiţiei spune că moartea lui Ion Iliescu nu închide DOSARELE Revoluției și Mineriadei
17:16
Ministrul Justiţiei spune că moartea lui Ion Iliescu nu închide DOSARELE Revoluției și Mineriadei
FINANCIAR Scutiri pentru MULTINAȚIONALE, austeritate pentru educație. Cristian Socol: Povara fiscală pică pe umerii populației și IMM-urilor
16:11
Scutiri pentru MULTINAȚIONALE, austeritate pentru educație. Cristian Socol: Povara fiscală pică pe umerii populației și IMM-urilor
DECES Lumea politico-administrativă din Buzău este în DOLIU. S-a stins din viață Sorin Lazăr (PSD)
14:41
Lumea politico-administrativă din Buzău este în DOLIU. S-a stins din viață Sorin Lazăr (PSD)
JUSTIȚIE Radu Marinescu (PSD) salută implicarea lui Nicuşor Dan în reforma magistraţilor: Între puteri trebuie să existe un DIALOG, în niciun caz un război
13:10
Radu Marinescu (PSD) salută implicarea lui Nicuşor Dan în reforma magistraţilor: Între puteri trebuie să existe un DIALOG, în niciun caz un război
POLITICĂ Radu Marinescu, categoric față de protestele judecătorilor din țară: „GREVA nu e permisă de lege”
12:29
Radu Marinescu, categoric față de protestele judecătorilor din țară: „GREVA nu e permisă de lege”
Mediafax
Neașteptat! Ce se întâmplă cu creierul bărbaților după apariția primului copil
Digi24
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost Rusia de integrarea în alianța militară
Cancan.ro
Vine o toamnă cum n-a mai fost în România! Prognoza meteorologilor Accuweather pentru septembrie, octombrie și noiembrie 2025
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
Românii se acuză reciproc de furturile din Grecia. „Nu mai ești în siguranță”
Mediafax
Bărbatul din Otopeni acuzat ca si-a ucis copilul, arestat preventiv
Click
Cine sunt singurele femei care reprezintă România la BIAS 2025. Povestea impresionantă a celor două tinere: „Aviația este un drog de care nu mai poți scăpa”
Wowbiz
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Antena 3
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
Digi24
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea România în planul de pace
Cancan.ro
El e criminalul din Otopeni care și-a ucis băiețelul Bărbatul a fost capturat! S-a aflat și ce s-a întâmplat cu celălalt copilaș 🥺
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Lanţ de erori ale Poliţiei în cazul Otopeni: "În 30 min trebuiau să fie peste el în casă. Aştepţi până seara?"
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
KanalD
El este Alex, un pompier voluntar din Lipova, care și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier. Tânărul nu deținea permis de conducere
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
Porțiuni uriașe din FUNDUL MĂRII sunt în mod misterios „RĂSTURNATE”, au descoperit oamenii de știință
Capital.ro
Cel mai iubit actor a murit la doar 27 de ani. Avea lumea la picioare. Admiratoarele roiau în jurul lui
Evz.ro
Viscri, transformat într-o adevărată perlă a Transilvaniei. Cât costă o locuință în satul care l-a cucerit pe Regele Charles
A1
Ce pensie primește Valentin Ceaușescu de la statul român. Cu ce sumă trăiește unicul fiu rămas în viață al soților Ceaușescu
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
S-a întors acasă când familia îi pregătea pomana de 40 de zile. Cum a fost posibil ca bărbatul din Iași să se întoarcă, după ce a fost îngropat
RadioImpuls
Ce a dezvăluit autopsia în cazul copilului ucis de tatăl vitreg? Detalii cutremurătoare din anchetă. Mama băiețelului rupe tăcerea și spune prin ce chinuri a trecut: "Ne punea scotch la gură mie și copilului să nu mai țipăm când ne bate"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
Astronomii au cartografiat petele stelare. Ce ascund de fapt?
METEO Meteorologii spun că toamna începe cu temperaturi mai mari decât ar fi normal. Temperaturi de peste 30 de grade în septembrie
21:06
Meteorologii spun că toamna începe cu temperaturi mai mari decât ar fi normal. Temperaturi de peste 30 de grade în septembrie
DESTINAȚII Final de vară, relaxare pe LITORAL. Mulți elevi profită de ultima șansă de a merge la mare înainte de începerea școlii
20:15
Final de vară, relaxare pe LITORAL. Mulți elevi profită de ultima șansă de a merge la mare înainte de începerea școlii
SPORT Adrian Mazilu a semnat cu Dinamo. Ce SPUNE Zeljko Kopic despre acest transfer
20:00
Adrian Mazilu a semnat cu Dinamo. Ce SPUNE Zeljko Kopic despre acest transfer
DESTINAȚII Banatul intră în competiția pentru a deveni regiune gastronomică în 2028, cu Lubenița ca grand local
19:38
Banatul intră în competiția pentru a deveni regiune gastronomică în 2028, cu Lubenița ca grand local
EXTERNE Elon Musk se alătură mișcării patriotice „Operațiunea Ridicați Steagurile”. Miliardarul a avertizat că „RĂZBOIUL CIVIL este inevitabil în Anglia”
18:26
Elon Musk se alătură mișcării patriotice „Operațiunea Ridicați Steagurile”. Miliardarul a avertizat că „RĂZBOIUL CIVIL este inevitabil în Anglia”
EXTERNE AXIOS: „Oficialii Casei Albe își pierd răbdarea cu liderii europeni” / „Dacă Europa vrea să escaladeze acest război, aceasta va fi decizia ei”
18:00
AXIOS: „Oficialii Casei Albe își pierd răbdarea cu liderii europeni” / „Dacă Europa vrea să escaladeze acest război, aceasta va fi decizia ei”