Partidul REPER are un nou președinte / „Am învățat politica în stradă, de la oamenii care-și dăruiesc din viață pentru binele nostru”

Partidul REPER (Reînnoim Proiectul European al României), înființat de fostul premier și comisar european Dacian Cioloș în 2022 după ce a plecat din USR, are un nou lider.

Numele său este Octavian Berceanu. Născut pe 15 iulie 1976, în București, este de profesie inginer silvic și specialist de mediu român. Este absolvent al Liceului Teoretic „Ion Neculce” din București promoția 1994. În anul 2000 a absolvit masteratul din cadrul Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere a Universității Transilvania din Brașov.

Între 2016 și 2017, a fost consilier local la Consiliul Local al Sectorului 6 din partea Uniunii Salvați Bucureștiul și consilier general la Consiliul General al Municipiului București în perioada 2017-2020. Între 11 martie 2021 și 20 septembrie 2021 a fost comisar general al Gărzii Naționale de Mediu.

„Am fost ales noul presedinte pentru Partidul REPER.Va multumesc tuturor pentru ca am primit oportunitatea si onoarea sa lucrez impreuna cu voi, pentru comunitatile din Romania si Diaspora!Am invatat politica in strada, de la oamenii care au ceva de spus, care-si daruiesc din viata pentru binele nostru, fara ca noi sa-i stim!Nu cunosc baroni locali! Lucram cu 1000 de oameni care sunt repere in comunitatile lor.Fii si tu parte din ceea ce avem nevoie, de politicieni tineri si curati.”, le-a mulțumit noul lider REPER susținătorilor săi.

Sursa Foto: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii Naționale de Mediu, este candidatul REPER la Primăria Capitalei